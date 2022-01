Michael Venus insulta Nick Kyrgios dopo il match di doppio di ieri agli Australian Open

Nick Kyrgios è stato descritto come “un assoluto idiota” e con il “livello di maturità di un bambino di 10 anni” da un avversario sconfitto dopo che la sua apparizione di ieri in doppio agli Australian Open si è trasformata in un “circo”.

Michael Venus, che ha giocato insieme a Tim Putz ha perso un emozionante match di doppio in tre set contro i favoriti di casa Kyrgios e Thanasi Kokkinakis ma non era affatto contento delle sue buffonate.

Kyrgios ha sparato un colpo selvaggio e inutile sulla folla che ha colpito un bambino prima di correre e dargli una racchetta per scusarsi.

“Ci saranno persone che saranno per lui e altri che saranno contro di lui, ma ciò che è chiaro è che è un idiota assoluto. Fa di tutto per far parlare di se. È come un bambino di 10 anni”. – dichiara Venus.