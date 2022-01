Australian Open: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 11 (LIVE)

Australian Open (Australia), cemento – Semifinali

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Danilina / B. Haddad Maia vs (2) S. Aoyama / (2) E. Shibahara



Il match deve ancora iniziare

(WC) T. Kokkinakis / (WC) N. Kyrgios vs (3) M. Granollers / (3) H. Zeballos (Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))



Il match deve ancora iniziare

(1) D. Alcott vs (2) S. Schroder (Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))



Il match deve ancora iniziare

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)

(1) A. Barty vs M. Keys



Il match deve ancora iniziare

(27) D. Collins vs (7) I. Swiatek



Il match deve ancora iniziare

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

C. Black / P. Rafter vs M. Philippoussis / R. Stubbs



Il match deve ancora iniziare

(1) B. Krejcikova / (1) K. Siniakova vs (3) V. Kudermetova / (3) E. Mertens (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))



Il match deve ancora iniziare

M. Ebden / M. Purcell vs (2) R. Ram / (2) J. Salisbury



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) B. Kuzuhara vs (7) E. Butvilas



Il match deve ancora iniziare

(1) P. Marcinko vs L. Radivojevic



Il match deve ancora iniziare

(3) G. Debru / (3) K. Feldbausch vs (2) B. Kuzuhara / (2) C. Wong



Il match deve ancora iniziare

K. Cross / V. Mboko vs (2) P. Marcinko / (2) J. Svendsen



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

(3) A. Vallejovs (9) R. Pacheco Mendez

(8) S. Costoulas vs (2) D. Shnaider



Il match deve ancora iniziare

(13) L. Hovde vs (6) M. Laki



Il match deve ancora iniziare

T. Nirundorn / J. Weekes vs A. Michelsen / A. Vallejo



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(11) K. Feldbausch vs (13) O. Colak



Il match deve ancora iniziare

C. Kuhl vs C. Kempenaers-Pocz



Il match deve ancora iniziare

Y. Demin vs (4) J. Mensik



Il match deve ancora iniziare

(1) C. Ngounoue / (1) D. Shnaider vs (WC) C. Kempenaers-Pocz / (WC) T. Preston



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) D. De Groot vs A. Van Koot



Il match deve ancora iniziare

(1) S. Kunieda vs (2) A. Hewett



Il match deve ancora iniziare