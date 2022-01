Australian Open: Daniil Medvedev annulla un match point e troverà Tsitsipas in semifinale (Video)

Daniil Medvedev rimonta due set e annulla un match point ed approda in semifinale all’Australian Open.

Nei quarti di finale il russo ha battuto Felix Auger-Aliassime (9), con il punteggio di 6-7 (4/7) 3-6 7-6 (7/2) 7-5 6-4 in una battaglia durata 4h42′.

Il 21enne canadese è apparso sin dalle prime battute un avversario di grande livello e di assoluta maturità, ma la sterzata per mettere il match sui suoi binari è arrivata a cavallo tra primo e secondo set quando, dopo aver conquistato agevolmente il primo tie-break, si è portato velocemente sul 3-0 senza permettere all’avversario di rientrare in partita se non al termine della terza frazione. Interrotto per pioggia – e per favorire la chiusura del tetto sulla Rod Laver Arena di Melbourne – il secondo tie-break della serata è stato infatti un assolo del 25enne moscovita che piano piano ha preso in mano le redini del confronto, concedendo però al nordamericano il punto per chiudere il match nel decimo gioco del quarto set. Cancellata l’occasione, nel quinto Medvedev ha superato la resistenza del giovane rivale nel terzo game, centrando il terzo break della partita dopo aver annullato tre palle game nel gioco precedente.

Poi sul 5 a 4, 15-40, ha annullato altre due delicate palle break prima di chiudere l’incontro alla prima palla match a disposizione per 6 a 4.

In semifinale affronterà Stefanos Tsitsipas (4).

GS Australian Open F. Auger-Aliassime [9] F. Auger-Aliassime [9] 7 6 6 5 4 D. Medvedev [2] D. Medvedev [2] 6 3 7 7 6 Vincitore: D. Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 5-7 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-40 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 15*-40 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 6-6 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

18 Aces 154 Double faults 969 %116/168 1st serve in 64 % 126/19678 % 91/116 Win 1st serve 75 % 94/12648 % 25/52 Win 2nd serve 51 % 36/7018 % 2/11 Break points won 60 % 3/585 % 41/48 Net points won 73 % 30/4129 % 57/196 Receiving points won 29 % 48/16864 Winners 491 Return winners 075 Unforced errors 536 Return unforced errors 0182 Total points won 182215 kmh Fastest serve 213 kmh199 kmh 1st Serve Average 195 kmh167 kmh 2nd serve average 156 kmh