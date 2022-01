Novak Djokovic riparte dal torneo di Dubai. Presente anche Jannik Sinner

Ora si sa dove Novak Djokovic inizierà la sua stagione. Dopo essere stato espulso dall’Australia e avergli impedito di giocare gli Australian Open, il numero uno del mondo inizierà la stagione 2022 nell’ATP 500 di Dubai, un torneo che ha vinto cinque volte in carriera e in programma dal prossimo 21 febbraio.

Il serbo è presente in una lista di lusso, con altri tre membri della top 10: Andrey Rublev, Felix Auger-Aliassime e Jannik Sinner.

(Clicca per vedere l'entry list) ATP Dubai (MD) Inizio torneo: 21/02/2022 | Ultimo agg.: 25/01/2022 22:55 Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 24/01/22 - Special Exempts: 0/0)

