Australian Open: Rafael Nadal eterno! Battuta Shapovalov in cinque set e dopo 4 ore di partita. Alla fine della partita Nadal dichiara “Non sono più giovane. Sono distrutto” (Video)

Era una delle sfide più imprevedibili degli Australian Open e non ha deluso le aspettative. Dopo una continua lotta colpo su colpo, Rafael Nadal ha sconfitto Denis Shapovalov per 6-3 6-4 4-6 3-6 6-3 assicurandosi un posto in semifinale. Il canadese, sotto due set, è stato capace di riequilibrare i parziali, ma il maiorchino è stato più forte di caldo e stanchezza chiudendo la partita nel 5o set dopo 4h10′ per 6 a 4.

In semifinale sfiderà uno tra Matteo Berrettini e Gael Monfils.

Nella prima frazione lo spagnolo ha sfruttato l’unica palla break per portarsi sul 3-1, mentre nella seconda ha rubato il servizio al rivale nel settimo gioco, anche qui alla prima opportunità avuta.

Nel terzo set il nordamericano non ha invece più concesso nulla, approfittando invece della quarta occasione sulla battuta dello spagnolo proprio per chiudere il set in suo favore. Nel quarto parziale dopo aver allungato sul 3-1, Shapovalov ha dovuto annullare due palle break sul 5 a 3 prima di chiudere la frazione.

Chiamato il medical time out per alcuni problemi allo stomaco, nell’ultima frazione il 35enne ha tolto la battuta al canadese nel secondo gioco.

Sul 2 a 0 Nadal ha annullato due palle dell’immediato controbreak dopo aver annullato una palla break già nel primo gioco.

Il campione spagnolo poi non soffriva più al servizio e chiudeva la partita al primo match point utile per 6 a 4.

GS Australian Open D. Shapovalov [14] D. Shapovalov [14] 3 4 6 6 3 R. Nadal [6] R. Nadal [6] 6 6 4 3 6 Vincitore: R. Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 D. Shapovalov 15-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 D. Shapovalov 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Shapovalov 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 R. Nadal 40-0 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 D. Shapovalov 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

