Stefanos Tsitsipas: Sinner o Berrettini? Non saprei rispondere su chi dei due può essere più pericoloso” (Video)

Stefanos Tsitsipas : “Ho dovuto chiedere tanto alla mia concentrazione per stare sempre nel match, annullando tanti breakpoint. È stato molto difficile venire a capo di questa partita, con parecchi scambi molto duri e con molte emozioni da gestire. Nel quinto set mi sono detto che ero troppo difensivo, che avrei dovuto fare qualcosa in più per muoverlo, altrimenti avrei sofferto troppo. Sappiamo che ciò che conta nel quinto, spesso, è la condizione fisica. Mi sentivo preparato per sopportare scambi lunghi e non volevo dargli vantaggi, non volevo dargli punti facili”.

“L’emozione ha inciso molto, in questa partita. E un’altra componente importante è stata il pubblico. Dalle tribune mi hanno sostenuto dall’inizio alla fine e questo mi ha fornito tanta energia in più. Prima del torneo, la mia preoccupazione principale era quella di essere al cento per cento. Ho perso due settimane di preparazione, che non è male considerato quello che si pensava. Il mio recupero è stato più veloce del previsto e ha sorpreso anche i medici che mi seguivano”.

“Non so dire se posso considerarmi uno dei favoriti a questo punto del torneo. Io mi concentro soprattutto su me stesso, non seguo il percorso degli altri. Per quanto riguarda me, sì, le cose stanno andando molto bene, cerco di dare il massimo e di lasciare sempre l’anima quando gioco, come è nel mio stile. Non posso prevedere il futuro, ciò che posso dire è che continuerò con questa attitudine positiva, e così facendo avrò delle buone chance”.

“Sinner e Berrettini? Non saprei rispondere su chi dei due può essere più pericoloso, non li ho affrontati un numero sufficiente di volte per dare una risposta ponderata. Sinner è nel circuito da un paio d’anni, Matteo da poco di più.

Berrettini ha un servizio più importante, nel senso che sa generare più energia e ottiene più punti diretti da quel colpo. D’altro canto, Sinner è più talentuoso nel gioco da fondo, si esprime con naturalezza, apparentemente senza sforzo. E sembra avere più sangue freddo di Matteo, che invece mostra di più le sue emozioni. In definitiva sono diversi: datemi tempo per affrontarli altre volte e vi dirò qualcosa in più su di loro”.

