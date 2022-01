Australian Open: Il campione è stato trovato? Jannik Sinner ha ricevuto una visita da una farfalla proprio come Novak Djokovic e Naomi Osaka

Jannik Sinner ha giocato bene qualificandosi per la prima volta ai quarti di finale degli Australian Open , battendo Alex de Minaur in soli tre set. Il giovane italiano ora è alla ricerca della sua prima semifinale in carriera in un torneo del Grande Slam e la verità è che ha già ricevuto una sorta di “portafortuna” per le battaglie che dovrà affrontare nei prossimi giorni.

Durante l’intervista in campo subito dopo il trionfo, una farfalla ha deciso di ‘visitare’ il numero 10 della classifica ATP, che ha mostrato poco interesse e ha lasciato che rimanesse sul retro del suo cappello per il resto della conversazione. Questa è solo una curiosità, naturalmente, ma rapidamente le reti social hanno iniziato a ricordare ciò che è successo nell’edizione dello scorso anno.

Sia Novak Djokovic che Naomi Osaka sono stati visitati dalle farfalle, con foto che sono diventate poi virali, e la verità è che entrambi hanno finito per diventare poi campioni a Melbourne Park. Quindi la domanda è: è stato trovato il campione dell’edizione 2022? Potete iniziare anche con gli scongiuri……