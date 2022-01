Tiley: “Novak Djokovic potrà giocare gli Australian Open nel 2023”

Craig Tiley è apparso davanti ai media agli Australian Open ed è stato interrogato sullo stato del rapporto tra Novak Djokovic e Tennis Australia.

Come riportato da TheGuardian, il capo del tennis australiano ha rivelato due importanti dettagli. “Ci possono essere molte chiacchiere, ma siamo concentrati nel continuare a mettere su un grande evento per molto tempo a venire. Novak non farà causa a Tennis Australia e potrà tornare a Melbourne nel 2023 se lo vorrà”.