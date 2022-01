Australian Open: I risultati con il dettaglio del Day 8. Stefanos Tsitsipas vince in cinque set. Out la Sabalenka n.2 del mondo. Esce di scena Simona Halep. Avanzano Medvedev che perde un set e Auger Aliassime

È andato a un passo dal baratro, ma alla fine ne è uscito vincitore Stefanos Tsitsipas. Il numero 4 delle classifiche ATP ha rischiato di uscire agli ottavi di finale degli Australian Open, ma è poi stato capace di staccare il biglietto per i quarti battendo in rimonta il mai domo Taylor Fritz (22) con il punteggio di 4-6 6-4 4-6 6-3 6-4.

Andato subito sotto dopo il primo set, il greco ha poi pareggiato i conti alla prima palla break del secondo parziali nel decisivo decimo gioco. Lo statunitense ha meritatamente rimesso il naso davanti nella terza frazione, vinta con carattere. Combattutussimi i seguenti due set, nel quale però la maggior freddezza dell’ellenico sono risultate decisive. Nei quarti Tsitsipas se la vedrà con il nostro Jannik Sinner (10).

Felix Auger Aliassime, nono classificato ATP e 21 anni continua ad essere sotto i riflettori nell’inizio di questa stagione. Dopo aver aiutato la squadra canadese a vincere l’ATP Cup nella prima settimana del 2022, l’ex bambino prodigio si è qualificato lunedì per i quarti di finale degli Australian Open: il suo terzo Grande Slam in carriera, tutti di fila, dopo Wimbledon (quarti di finale) e gli US Open (semifinali).

Negli ottavi di finale in un match risolto dopo tre ore e mezza, Auger-Aliassime ha sconfitto il croato Marin Cilic, finalista del torneo nel 2018 (perse contro Roger Federer), per 2-6, 7-6(7), 6-2 7-6(4), in un incontro molto equilibrato e in cui ha anche salvato un set point nel secondo set.

Ora passiamo a Daniil Medvedev , numero due del mondo e forse il principale candidato al titolo agli Australian Open 2022, si è assicurato questo lunedì il suo ritorno ai quarti di finale del torneo in cui è stato finalista lo scorso anno, con un’altra vittoria e una dimostrazione di un’ottima qualità di gioco.

Il 25enne russo, campione dell’ultimo Grande Slam (US Open 2021), ha sconfitto l’americano Maxime Cressy, numero 70 del mondo per 6-2, 7-6(3), 6-7(4) 7-5, in un match risolto in 3h30 e che ha visto entrambi i tennisti assistiti dal fisioterapista per problemi alla schiena nel terzo set. Medvedev ha concluso la partita con cifre impressionanti: 60 vincenti e 11 errori non forzati.

Nei quarti di finale, Medvedev sfiderà proprio il canadese Felix Auger-Aliassime. Il russo conduce per 3 a 0 nei confronti diretti.

È decisamente Alizé Cornet (WTA 61) la sorpresa del tabellone femminile degli Australian Open 2022. La francese ha infatti raggiunto i quarti di finale del torneo dopo aver battuto negli ottavi la ex numero 1 Simona Halep (14) con il punteggio di 6-4 3-6 6-4. In precedenza la 32enne aveva già eliminato due pezzi grossi come Garbine Muguruza (3) e Tamara Zidansek (29).

Molto equilibrato anche l’ottavo tra Danielle Collins (30) ed Elise Mertens (26) che ha visto la prima prevalere dopo quasi 3 ore di gioco per 4-6 6-4 6-4.

Australian Open (Australia), cemento – Ottavi di Finale

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(27) D. Collins vs (19) E. Mertens



GS Australian Open D. Collins [27] D. Collins [27] 4 6 6 E. Mertens [19] E. Mertens [19] 6 4 4 Vincitore: D. Collins Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 D. Collins 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 D. Collins 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 D. Collins 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 D. Collins 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Collins 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Mertens 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 D. Collins 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 D. Collins 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 D. Collins 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 D. Collins 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 D. Collins 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 D. Collins 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 D. Collins 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 D. Collins 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Collins 30-40 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 D. Collins 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 E. Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Collins 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(14) S. Halep vs A. Cornet (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))



GS Australian Open S. Halep [14] S. Halep [14] 4 6 4 A. Cornet A. Cornet 6 3 6 Vincitore: A. Cornet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 S. Halep 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 S. Halep 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Cornet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Halep 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Halep 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Cornet 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 S. Halep 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Cornet 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Cornet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 S. Halep 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 S. Halep 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Halep 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Halep 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 A. Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 S. Halep 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 A. Cornet 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Cornet 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 S. Halep 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 S. Halep 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(32) A. de Minaur vs (11) J. Sinner (Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))



GS Australian Open A. de Minaur [32] A. de Minaur [32] 6 3 4 J. Sinner [11] J. Sinner [11] 7 6 6 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(20) T. Fritz vs (4) S. Tsitsipas



GS Australian Open T. Fritz [20] T. Fritz [20] 6 4 6 3 4 S. Tsitsipas [4] S. Tsitsipas [4] 4 6 4 6 6 Vincitore: S. Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

K. Kanepi vs (2) A. Sabalenka



GS Australian Open K. Kanepi K. Kanepi 5 6 7 A. Sabalenka [2] A. Sabalenka [2] 7 2 6 Vincitore: K. Kanepi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 9-7* 6-6 → 7-6 K. Kanepi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 K. Kanepi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 A. Sabalenka 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 K. Kanepi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 A. Sabalenka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 K. Kanepi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 K. Kanepi 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 K. Kanepi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 K. Kanepi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Sabalenka 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Kanepi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 K. Kanepi 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 K. Kanepi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 A. Sabalenka 0-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 K. Kanepi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 K. Kanepi 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 K. Kanepi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 K. Kanepi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 K. Kanepi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Kanepi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Kanepi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 K. Kanepi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(9) C. Dolehide / (9) S. Sanders vs M. Kostyuk / D. Yastremska



GS Australian Open C. Dolehide / S. Sanders C. Dolehide / S. Sanders 6 6 M. Kostyuk / D. Yastremska M. Kostyuk / D. Yastremska 4 4 Vincitore: C. Dolehide / S. Sanders Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Kostyuk / D. Yastremska 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 C. Dolehide / S. Sanders 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Kostyuk / D. Yastremska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Dolehide / S. Sanders 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Kostyuk / D. Yastremska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 C. Dolehide / S. Sanders 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 M. Kostyuk / D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Dolehide / S. Sanders 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Kostyuk / D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Dolehide / S. Sanders 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Kostyuk / D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 C. Dolehide / S. Sanders 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Kostyuk / D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Kostyuk / D. Yastremska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Kostyuk / D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 C. Dolehide / S. Sanders 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Kostyuk / D. Yastremska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Dolehide / S. Sanders 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Kostyuk / D. Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Dolehide / S. Sanders 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

G. Olmos / M. Arevalo vs L. Hradecka / G. Escobar



GS Australian Open G. Olmos / M. Arevalo G. Olmos / M. Arevalo 4 4 L. Hradecka / G. Escobar [10] L. Hradecka / G. Escobar [10] 6 6 Vincitore: L. Hradecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Hradecka / G. Escobar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 G. Olmos / M. Arevalo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 L. Hradecka / G. Escobar 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 G. Olmos / M. Arevalo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 L. Hradecka / G. Escobar 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 G. Olmos / M. Arevalo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 L. Hradecka / G. Escobar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 G. Olmos / M. Arevalo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 L. Hradecka / G. Escobar 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Olmos / M. Arevalo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 15-0 15-15 15-30 15-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Hradecka / G. Escobar 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 G. Olmos / M. Arevalo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Risultato 2-6 L. Hradecka / G. Escobar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-5 → 2-6 G. Olmos / M. Arevalo 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 L. Hradecka / G. Escobar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 G. Olmos / M. Arevalo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 L. Hradecka / G. Escobar 40-40 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 G. Olmos / M. Arevalo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-2 → 1-2 L. Hradecka / G. Escobar 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 G. Olmos / M. Arevalo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

M. Cressy vs (2) D. Medvedev (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))



GS Australian Open M. Cressy M. Cressy 2 6 7 5 D. Medvedev [2] D. Medvedev [2] 6 7 6 7 Vincitore: D. Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 5-7 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 M. Cressy 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 M. Cressy 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Cressy 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Cressy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Cressy 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Cressy 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Cressy 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Cressy 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Cressy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 M. Cressy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 M. Cressy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Cressy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 M. Cressy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Cressy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Cressy 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Cressy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(7) I. Swiatek vs S. Cirstea (Ora italiana: 07:30 (locale: 17:30))



GS Australian Open I. Swiatek [7] I. Swiatek [7] 5 6 6 S. Cirstea S. Cirstea 7 3 3 Vincitore: I. Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Cirstea 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 S. Cirstea 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 S. Cirstea 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Cirstea 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 I. Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 I. Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 I. Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 S. Cirstea 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 I. Swiatek 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 I. Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 S. Cirstea 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 I. Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Giron / S. Kwon vs (10) W. Koolhof / (10) N. Skupski



GS Australian Open M. Giron / S. Kwon M. Giron / S. Kwon 3 4 W. Koolhof / N. Skupski W. Koolhof / N. Skupski 6 6 Vincitore: W. Koolhof / N. Skupski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Giron / S. Kwon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 W. Koolhof / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 M. Giron / S. Kwon 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 M. Giron / S. Kwon 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 W. Koolhof / N. Skupski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Giron / S. Kwon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Giron / S. Kwon 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 M. Giron / S. Kwon 30-15 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 W. Koolhof / N. Skupski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Giron / S. Kwon 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 W. Koolhof / N. Skupski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Giron / S. Kwon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Giron / S. Kwon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

(WC) D. Sweeny / (WC) L. Tu vs (2) R. Ram / (2) J. Salisbury



GS Australian Open D. Sweeny / L. Tu D. Sweeny / L. Tu 4 4 R. Ram / J. Salisbury [2] R. Ram / J. Salisbury [2] 6 6 Vincitore: R. Ram / J. Salisbury Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 D. Sweeny / L. Tu 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 D. Sweeny / L. Tu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 D. Sweeny / L. Tu 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 R. Ram / J. Salisbury 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Sweeny / L. Tu 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Sweeny / L. Tu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 D. Sweeny / L. Tu 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 D. Sweeny / L. Tu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 D. Sweeny / L. Tu 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Sweeny / L. Tu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Sweeny / L. Tu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(27) M. Cilic vs (9) F. Auger-Aliassime (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))



GS Australian Open M. Cilic [27] M. Cilic [27] 6 6 2 6 F. Auger-Aliassime [9] F. Auger-Aliassime [9] 2 7 6 7 Vincitore: F. Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

C. Black / R. Stubbs vs N. Bradtke / B. Schett



GS Australian Open C. Black / R. Stubbs • C. Black / R. Stubbs 0 6 3 1 N. Bradtke / B. Schett N. Bradtke / B. Schett 0 2 6 0 Vincitore: C. Black Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 C. Black / R. Stubbs 1-0 N. Bradtke / B. Schett 1-0 2-0 2-1 3-1 3-2 3-3 3-4 4-4 4-5 5-5 6-5 6-6 6-7 6-8 6-9 7-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Black / R. Stubbs 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 N. Bradtke / B. Schett 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-5 → 3-5 N. Bradtke / B. Schett 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 C. Black / R. Stubbs 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 C. Black / R. Stubbs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. Black / R. Stubbs 15-0 15-15 15-30 30-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 C. Black / R. Stubbs 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 N. Bradtke / B. Schett 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 C. Black / R. Stubbs 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 N. Bradtke / B. Schett 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 C. Black / R. Stubbs 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 5-2 N. Bradtke / B. Schett 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 C. Black / R. Stubbs 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Bradtke / B. Schett 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 C. Black / R. Stubbs 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 N. Bradtke / B. Schett 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 C. Black / R. Stubbs 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

(13) R. Klaasen / (13) B. McLachlan vs M. Ebden / M. Purcell (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))



GS Australian Open R. Klaasen / B. McLachlan [13] R. Klaasen / B. McLachlan [13] 6 3 M. Ebden / M. Purcell M. Ebden / M. Purcell 7 6 Vincitore: M. Ebden / M. Purcell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Ebden / M. Purcell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 R. Klaasen / B. McLachlan 30-30 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 M. Ebden / M. Purcell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 R. Klaasen / B. McLachlan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 R. Klaasen / B. McLachlan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Ebden / M. Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Klaasen / B. McLachlan 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(1) B. Krejcikova / (1) K. Siniakova vs D. Collins / D. Krawczyk



GS Australian Open B. Krejcikova / K. Siniakova [1] B. Krejcikova / K. Siniakova [1] 6 6 D. Collins / D. Krawczyk [27] D. Collins / D. Krawczyk [27] 4 4 Vincitore: B. Krejcikova / K. Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 D. Collins / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 D. Collins / D. Krawczyk 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Collins / D. Krawczyk 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Collins / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Collins / D. Krawczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 D. Collins / D. Krawczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 D. Collins / D. Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 D. Collins / D. Krawczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 D. Collins / D. Krawczyk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Collins / D. Krawczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

(WC) S. Stosur / (WC) M. Ebden vs (WC) J. Fourlis / (WC) J. Kubler



GS Australian Open S. Stosur / M. Ebden • S. Stosur / M. Ebden 0 6 5 0 J. Fourlis / J. Kubler J. Fourlis / J. Kubler 0 3 7 1 Vincitore: J. Fourlis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Stosur / M. Ebden 0-1 J. Fourlis / J. Kubler 0-1 0-2 0-3 1-3 2-3 3-3 4-3 4-4 5-4 5-5 5-6 6-6 7-6 7-7 7-8 7-9 8-9 9-9 10-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Stosur / M. Ebden 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-6 → 5-7 J. Fourlis / J. Kubler 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 5-6 S. Stosur / M. Ebden 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 J. Fourlis / J. Kubler 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 S. Stosur / M. Ebden 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 S. Stosur / M. Ebden 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Stosur / M. Ebden 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 J. Fourlis / J. Kubler 15-0 15-15 30-15 15-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Stosur / M. Ebden 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Fourlis / J. Kubler 15-0 30-0 40-0 30-0 1-1 → 1-2 S. Stosur / M. Ebden 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Fourlis / J. Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Stosur / M. Ebden 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 J. Fourlis / J. Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 S. Stosur / M. Ebden 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 J. Fourlis / J. Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 S. Stosur / M. Ebden 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 4-1 J. Fourlis / J. Kubler 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 S. Stosur / M. Ebden 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 J. Fourlis / J. Kubler 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 S. Stosur / M. Ebden 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

C. Koshis vs (WC) J. Jin



GS Australian Open C. Koshis C. Koshis 6 6 J. Jin J. Jin 4 2 Vincitore: C. Koshis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Jin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 J. Jin 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 C. Koshis 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Jin 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 C. Koshis 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Jin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 C. Koshis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Jin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Koshis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 J. Jin 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 C. Koshis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 J. Jin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 C. Koshis 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 J. Jin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Koshis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. Jin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Koshis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Jin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

C. Kempenaers-Pocz vs (WC) S. Saito



GS Australian Open C. Kempenaers-Pocz C. Kempenaers-Pocz 6 6 S. Saito S. Saito 2 3 Vincitore: C. Kempenaers-Pocz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Kempenaers-Pocz 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 S. Saito 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 C. Kempenaers-Pocz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 S. Saito 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 C. Kempenaers-Pocz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Saito 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 C. Kempenaers-Pocz 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 S. Saito 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Kempenaers-Pocz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Saito 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 C. Kempenaers-Pocz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 S. Saito 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 C. Kempenaers-Pocz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-0 → 4-1 S. Saito 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 C. Kempenaers-Pocz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 S. Saito 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 C. Kempenaers-Pocz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(5) G. Campana Lee / (5) L. Midon vs (WC) J. Jin / (WC) E. Winter



GS Australian Open G. Campana Lee / L. Midon G. Campana Lee / L. Midon 0 6 4 0 J. Jin / E. Winter • J. Jin / E. Winter 0 2 6 1 Vincitore: J. Jin / E. Winter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Jin / E. Winter 0-1 G. Campana Lee / L. Midon 0-1 0-2 0-3 0-4 1-4 1-5 1-6 2-6 3-6 4-6 4-7 5-7 6-7 7-7 7-8 8-8 9-8 9-9 10-9 10-10 11-10 11-11 11-12 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Jin / E. Winter 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 G. Campana Lee / L. Midon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Jin / E. Winter 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 G. Campana Lee / L. Midon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 J. Jin / E. Winter 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Jin / E. Winter 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Jin / E. Winter 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 G. Campana Lee / L. Midon 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Jin / E. Winter 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Campana Lee / L. Midon 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Jin / E. Winter 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-2 → 6-2 G. Campana Lee / L. Midon 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 J. Jin / E. Winter 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 G. Campana Lee / L. Midon 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Jin / E. Winter 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 G. Campana Lee / L. Midon 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Jin / E. Winter 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Campana Lee / L. Midon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

A. Candiotto / Y. Li vs (WC) C. Kempenaers-Pocz / (WC) T. Preston



GS Australian Open A. Candiotto / Y. Li • A. Candiotto / Y. Li 0 1 6 0 C. Kempenaers-Pocz / T. Preston C. Kempenaers-Pocz / T. Preston 0 6 1 1 Vincitore: C. Kempenaers-Pocz / T. Preston Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Candiotto / Y. Li 0-1 A. Candiotto / Y. Li 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 4-3 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 5-9 6-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Candiotto / Y. Li 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-1 → 6-1 C. Kempenaers-Pocz / T. Preston 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 A. Candiotto / Y. Li 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-0 → 4-1 C. Kempenaers-Pocz / T. Preston 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 A. Candiotto / Y. Li 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 C. Kempenaers-Pocz / T. Preston 0-15 0-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Candiotto / Y. Li 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Kempenaers-Pocz / T. Preston 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 A. Candiotto / Y. Li 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 C. Kempenaers-Pocz / T. Preston 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Candiotto / Y. Li 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 C. Kempenaers-Pocz / T. Preston 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 A. Candiotto / Y. Li 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 C. Kempenaers-Pocz / T. Preston 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(5) A. Guarachi / (5) N. Melichar-Martinez vs P. Martic / S. Rogers



GS Australian Open A. Guarachi / N. Melichar-Martinez [5] A. Guarachi / N. Melichar-Martinez [5] 2 6 P. Martic / S. Rogers P. Martic / S. Rogers 6 7 Vincitore: P. Martic / S. Rogers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 P. Martic / S. Rogers 0-15 0-30 0-40 5-6 → 6-6 A. Guarachi / N. Melichar-Martinez 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 A. Guarachi / N. Melichar-Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 A. Guarachi / N. Melichar-Martinez 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 P. Martic / S. Rogers 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 A. Guarachi / N. Melichar-Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Guarachi / N. Melichar-Martinez A-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 A. Guarachi / N. Melichar-Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 P. Martic / S. Rogers 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Guarachi / N. Melichar-Martinez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 P. Martic / S. Rogers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Guarachi / N. Melichar-Martinez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 P. Martic / S. Rogers 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 A. Guarachi / N. Melichar-Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 P. Martic / S. Rogers 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 A. Guarachi / N. Melichar-Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 P. Martic / S. Rogers 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Guarachi / N. Melichar-Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 P. Martic / S. Rogers 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Guarachi / N. Melichar-Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

(16) V. Kuzmova / (16) V. Zvonareva vs (2) S. Aoyama / (2) E. Shibahara



GS Australian Open V. Kuzmova / V. Zvonareva [16] V. Kuzmova / V. Zvonareva [16] 6 5 3 S. Aoyama / E. Shibahara [2] S. Aoyama / E. Shibahara [2] 1 7 6 Vincitore: S. Aoyama / E. Shibahara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 V. Kuzmova / V. Zvonareva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 V. Kuzmova / V. Zvonareva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 V. Kuzmova / V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 V. Kuzmova / V. Zvonareva 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 V. Kuzmova / V. Zvonareva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 V. Kuzmova / V. Zvonareva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 V. Kuzmova / V. Zvonareva 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 V. Kuzmova / V. Zvonareva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 V. Kuzmova / V. Zvonareva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 V. Kuzmova / V. Zvonareva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 0-40 5-1 → 6-1 V. Kuzmova / V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 V. Kuzmova / V. Zvonareva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 V. Kuzmova / V. Zvonareva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

B. Pera / W. Koolhof vs (2) S. Zhang / (2) J. Peers



GS Australian Open B. Pera / W. Koolhof B. Pera / W. Koolhof 5 3 S. Zhang / J. Peers [2] S. Zhang / J. Peers [2] 7 6 Vincitore: S. Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Zhang / J. Peers 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 B. Pera / W. Koolhof 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 B. Pera / W. Koolhof 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-5 → 2-5 B. Pera / W. Koolhof 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 1-5 S. Zhang / J. Peers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-4 → 0-5 B. Pera / W. Koolhof 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 S. Zhang / J. Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 B. Pera / W. Koolhof 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 0-2 S. Zhang / J. Peers 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 B. Pera / W. Koolhof 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 S. Zhang / J. Peers 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 B. Pera / W. Koolhof 15-0 30-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 S. Zhang / J. Peers 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 B. Pera / W. Koolhof 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Zhang / J. Peers 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 B. Pera / W. Koolhof 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 S. Zhang / J. Peers 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 B. Pera / W. Koolhof 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 S. Zhang / J. Peers 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 B. Pera / W. Koolhof 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 S. Zhang / J. Peers 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

E. Routliffe / M. Venus vs (4) A. Guarachi / (4) T. Puetz



GS Australian Open E. Routliffe / M. Venus E. Routliffe / M. Venus 6 7 A. Guarachi / T. Puetz [5] A. Guarachi / T. Puetz [5] 3 5 Vincitore: E. Routliffe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Guarachi / T. Puetz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 A. Guarachi / T. Puetz 15-40 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 E. Routliffe / M. Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Guarachi / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 E. Routliffe / M. Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 A. Guarachi / T. Puetz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 E. Routliffe / M. Venus 0-40 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Guarachi / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 E. Routliffe / M. Venus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 A. Guarachi / T. Puetz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 E. Routliffe / M. Venus 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 A. Guarachi / T. Puetz 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Routliffe / M. Venus 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 15-30 40-40 5-3 → 6-3 A. Guarachi / T. Puetz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-2 → 5-3 E. Routliffe / M. Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Guarachi / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 E. Routliffe / M. Venus 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 A. Guarachi / T. Puetz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 E. Routliffe / M. Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Guarachi / T. Puetz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 E. Routliffe / M. Venus 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(5) L. Ciric Bagaric / (5) S. Costoulas vs K. Cross / V. Mboko



GS Australian Open L. Ciric Bagaric / S. Costoulas [11] L. Ciric Bagaric / S. Costoulas [11] 6 3 K. Cross / V. Mboko K. Cross / V. Mboko 7 6 Vincitore: K. Cross / V. Mboko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Cross / V. Mboko 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 L. Ciric Bagaric / S. Costoulas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 K. Cross / V. Mboko 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 L. Ciric Bagaric / S. Costoulas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 K. Cross / V. Mboko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 L. Ciric Bagaric / S. Costoulas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 K. Cross / V. Mboko 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Ciric Bagaric / S. Costoulas 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 K. Cross / V. Mboko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 K. Cross / V. Mboko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 6-5 → 6-6 L. Ciric Bagaric / S. Costoulas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 K. Cross / V. Mboko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-4 → 5-5 L. Ciric Bagaric / S. Costoulas 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 K. Cross / V. Mboko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 L. Ciric Bagaric / S. Costoulas 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 K. Cross / V. Mboko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 L. Ciric Bagaric / S. Costoulas 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 K. Cross / V. Mboko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Ciric Bagaric / S. Costoulas 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 K. Cross / V. Mboko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 L. Ciric Bagaric / S. Costoulas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

A. Xu vs C. Kuhl



GS Australian Open A. Xu [6] A. Xu [6] 6 3 4 C. Kuhl C. Kuhl 4 6 6 Vincitore: C. Kuhl Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 C. Kuhl 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 C. Kuhl 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 A. Xu 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 C. Kuhl 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Xu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. Kuhl 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 A. Xu 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 C. Kuhl 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Xu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Kuhl 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Xu 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 C. Kuhl 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 C. Kuhl 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Kuhl 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Xu 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Kuhl 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 C. Kuhl 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Xu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 C. Kuhl 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 C. Kuhl 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Xu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Kuhl 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 1-2 A. Xu 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 C. Kuhl 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

G. Bailly vs Y. Demin



GS Australian Open G. Bailly G. Bailly 7 0 3 Y. Demin Y. Demin 6 6 6 Vincitore: Y. Demin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Y. Demin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Y. Demin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 G. Bailly 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Y. Demin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 G. Bailly 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Y. Demin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 G. Bailly 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Y. Demin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 G. Bailly 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Y. Demin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 0-6 G. Bailly 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 Y. Demin 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 G. Bailly 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Y. Demin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 G. Bailly 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 G. Bailly 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Y. Demin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 G. Bailly 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Y. Demin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 G. Bailly 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Y. Demin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 G. Bailly 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Y. Demin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 G. Bailly 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Y. Demin 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 Y. Demin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Y. Demin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

R. Stoiber vs (6) M. Laki



GS Australian Open R. Stoiber R. Stoiber 6 4 4 M. Laki M. Laki 4 6 6 Vincitore: M. Laki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Laki 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 R. Stoiber 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Laki 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 R. Stoiber 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 M. Laki 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 R. Stoiber 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 M. Laki 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 R. Stoiber 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 R. Stoiber 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Stoiber 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Laki 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 R. Stoiber 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Laki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 R. Stoiber 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 M. Laki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 R. Stoiber 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Laki 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Stoiber 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Laki 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Stoiber 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Laki 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 R. Stoiber 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Laki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 R. Stoiber 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Laki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Stoiber 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Laki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Stoiber 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Laki 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Stoiber 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

L. Boika / Y. Demin vs L. Bowden / M. Rankin



GS Australian Open L. Boika / Y. Demin L. Boika / Y. Demin 6 7 L. Bowden / M. Rankin L. Bowden / M. Rankin 3 6 Vincitore: L. Boika / Y. Demin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 L. Boika / Y. Demin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 6-5 → 6-6 L. Boika / Y. Demin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 L. Bowden / M. Rankin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 L. Boika / Y. Demin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Bowden / M. Rankin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 L. Boika / Y. Demin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 L. Bowden / M. Rankin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 L. Bowden / M. Rankin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 L. Bowden / M. Rankin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Boika / Y. Demin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Boika / Y. Demin 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 L. Boika / Y. Demin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Bowden / M. Rankin 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 L. Boika / Y. Demin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Bowden / M. Rankin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 L. Boika / Y. Demin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Bowden / M. Rankin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Boika / Y. Demin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 L. Bowden / M. Rankin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Boika / Y. Demin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Bowden / M. Rankin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

(3) Y. Bartashevich / (3) K. Zaytseva vs A. Smejkalova / T. Valentova



GS Australian Open Y. Bartashevich / K. Zaytseva [10] Y. Bartashevich / K. Zaytseva [10] 6 6 A. Smejkalova / T. Valentova A. Smejkalova / T. Valentova 1 3 Vincitore: Y. Bartashevich / K. Zaytseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Smejkalova / T. Valentova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 Y. Bartashevich / K. Zaytseva 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Smejkalova / T. Valentova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 Y. Bartashevich / K. Zaytseva 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Smejkalova / T. Valentova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Y. Bartashevich / K. Zaytseva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Smejkalova / T. Valentova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-2 → 1-2 Y. Bartashevich / K. Zaytseva 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 A. Smejkalova / T. Valentova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Y. Bartashevich / K. Zaytseva 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 A. Smejkalova / T. Valentova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Y. Bartashevich / K. Zaytseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 A. Smejkalova / T. Valentova 0-40 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-0 → 4-0 Y. Bartashevich / K. Zaytseva 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Smejkalova / T. Valentova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Y. Bartashevich / K. Zaytseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) R. Gilheany / (WC) Z. Larke vs C. Fontenel / Q. Lopez



GS Australian Open R. Gilheany / Z. Larke • R. Gilheany / Z. Larke 0 7 2 0 C. Fontenel / Q. Lopez C. Fontenel / Q. Lopez 0 5 6 1 Vincitore: C. Fontenel / Q. Lopez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 R. Gilheany / Z. Larke 0-1 R. Gilheany / Z. Larke 0-1 0-2 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 2-6 2-7 3-7 4-7 4-8 4-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Gilheany / Z. Larke 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 C. Fontenel / Q. Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-4 → 2-5 R. Gilheany / Z. Larke 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 C. Fontenel / Q. Lopez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Gilheany / Z. Larke 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 C. Fontenel / Q. Lopez 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 R. Gilheany / Z. Larke 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 C. Fontenel / Q. Lopez 40-30 40-30 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Gilheany / Z. Larke 30-40 6-5 → 7-5 Risultato 7-5 R. Gilheany / Z. Larke 0-15 0-30 15-30 15-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 C. Fontenel / Q. Lopez 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 R. Gilheany / Z. Larke 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-4 → 5-5 C. Fontenel / Q. Lopez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 R. Gilheany / Z. Larke 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 C. Fontenel / Q. Lopez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 R. Gilheany / Z. Larke 15-0 30-0 3-2 → 4-2 C. Fontenel / Q. Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 R. Gilheany / Z. Larke 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Fontenel / Q. Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 R. Gilheany / Z. Larke 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 C. Fontenel / Q. Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

(3) K. Zaytseva vs A. Todoni



GS Australian Open K. Zaytseva [3] K. Zaytseva [3] 7 6 A. Todoni A. Todoni 6 2 Vincitore: K. Zaytseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Zaytseva 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 A. Todoni 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 K. Zaytseva 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 A. Todoni 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 K. Zaytseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Todoni 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 K. Zaytseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Todoni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 A. Todoni 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 6-6 K. Zaytseva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 A. Todoni 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 K. Zaytseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Todoni 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 K. Zaytseva 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Todoni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 K. Zaytseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Todoni 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 K. Zaytseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 A. Todoni 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 K. Zaytseva 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

J. Griffioen / Z. Zhu vs (2) Y. Kamiji / (2) L. Shuker (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))



GS Australian Open J. Griffioen / Z. Zhu J. Griffioen / Z. Zhu 2 3 Y. Kamiji / L. Shuker [2] Y. Kamiji / L. Shuker [2] 6 6 Vincitore: Y. Kamiji Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Griffioen / Z. Zhu 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Y. Kamiji / L. Shuker 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 J. Griffioen / Z. Zhu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Y. Kamiji / L. Shuker 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 J. Griffioen / Z. Zhu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Y. Kamiji / L. Shuker 30-40 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Griffioen / Z. Zhu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Y. Kamiji / L. Shuker 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Griffioen / Z. Zhu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y. Kamiji / L. Shuker 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-5 → 2-6 J. Griffioen / Z. Zhu 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Y. Kamiji / L. Shuker 15-0 30-0 40-0 15-15 30-30 40-15 2-3 → 2-4 J. Griffioen / Z. Zhu 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Y. Kamiji / L. Shuker 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 J. Griffioen / Z. Zhu 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 J. Griffioen / Z. Zhu 40-15 15-0 0-15 15-0 0-1 → 1-1 J. Griffioen / Z. Zhu 1-1 J. Griffioen / Z. Zhu 40-30 0-1 → 1-1 J. Griffioen / Z. Zhu 0-15 1-1 Y. Kamiji / L. Shuker 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 J. Griffioen / Z. Zhu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

D. Ramphadi / K. Sugeno vs (2) A. Lapthorne / (2) D. Wagner (Ora italiana: 07:30 (locale: 17:30))



GS Australian Open D. Ramphadi / K. Sugeno • D. Ramphadi / K. Sugeno 0 3 6 0 A. Lapthorne / D. Wagner [2] A. Lapthorne / D. Wagner [2] 0 6 4 1 Vincitore: A. Lapthorne Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Ramphadi / K. Sugeno 0-1 A. Lapthorne / D. Wagner 0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 5-2 5-3 6-3 6-4 6-5 7-5 7-6 8-6 9-6 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Ramphadi / K. Sugeno 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-4 → 6-4 A. Lapthorne / D. Wagner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 D. Ramphadi / K. Sugeno 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Lapthorne / D. Wagner 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 D. Ramphadi / K. Sugeno 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 A. Lapthorne / D. Wagner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 D. Ramphadi / K. Sugeno 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Lapthorne / D. Wagner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Ramphadi / K. Sugeno 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 A. Lapthorne / D. Wagner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Ramphadi / K. Sugeno 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-5 → 3-6 A. Lapthorne / D. Wagner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-5 → 3-5 D. Ramphadi / K. Sugeno 0-15 15-15 30-15 40-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 A. Lapthorne / D. Wagner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 D. Ramphadi / K. Sugeno 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Lapthorne / D. Wagner 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Ramphadi / K. Sugeno 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Lapthorne / D. Wagner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 D. Ramphadi / K. Sugeno 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) A. Hewett / (1) G. Reid vs T. Egberink / B. Weekes



GS Australian Open A. Hewett / G. Reid [2] A. Hewett / G. Reid [2] 7 6 T. Egberink / B. Weekes T. Egberink / B. Weekes 5 2 Vincitore: A. Hewett Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Egberink / B. Weekes 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-2 → 6-2 A. Hewett / G. Reid 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 T. Egberink / B. Weekes 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 A. Hewett / G. Reid 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Egberink / B. Weekes 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 A. Hewett / G. Reid 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-2 → 1-2 A. Hewett / G. Reid 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 A. Hewett / G. Reid 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 T. Egberink / B. Weekes 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 A. Hewett / G. Reid 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 T. Egberink / B. Weekes 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 A. Hewett / G. Reid 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 T. Egberink / B. Weekes 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 3-5 A. Hewett / G. Reid 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 T. Egberink / B. Weekes 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 A. Hewett / G. Reid 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 T. Egberink / B. Weekes 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Hewett / G. Reid 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 T. Egberink / B. Weekes 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Hewett / G. Reid 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

G. Fernandez / S. Kunieda vs (2) J. Gerard / (2) S. Houdet



GS Australian Open G. Fernandez / S. Kunieda G. Fernandez / S. Kunieda 6 6 J. Gerard / S. Houdet [2] J. Gerard / S. Houdet [2] 3 2 Vincitore: G. Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Fernandez / S. Kunieda 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-2 → 6-2 J. Gerard / S. Houdet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 G. Fernandez / S. Kunieda 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 4-2 J. Gerard / S. Houdet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 G. Fernandez / S. Kunieda 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 J. Gerard / S. Houdet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-0 → 2-1 G. Fernandez / S. Kunieda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 J. Gerard / S. Houdet 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Fernandez / S. Kunieda 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 J. Gerard / S. Houdet 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 G. Fernandez / S. Kunieda 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 J. Gerard / S. Houdet 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 G. Fernandez / S. Kunieda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 J. Gerard / S. Houdet 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 G. Fernandez / S. Kunieda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 J. Gerard / S. Houdet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 G. Fernandez / S. Kunieda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

(1) D. De Groot / (1) A. Van Koot vs D. Mathewson / K. Montjane (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))



GS Australian Open D. De Groot / A. Van Koot [1] D. De Groot / A. Van Koot [1] 6 6 D. Mathewson / K. Montjane D. Mathewson / K. Montjane 0 3 Vincitore: D. De Groot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Mathewson / K. Montjane 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 D. De Groot / A. Van Koot 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 D. Mathewson / K. Montjane 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 D. De Groot / A. Van Koot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 D. Mathewson / K. Montjane 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. De Groot / A. Van Koot 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Mathewson / K. Montjane 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 1-2 D. Mathewson / K. Montjane 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 0-2 D. Mathewson / K. Montjane 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 D. De Groot / A. Van Koot 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 D. Mathewson / K. Montjane 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 D. De Groot / A. Van Koot 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 D. Mathewson / K. Montjane 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 D. De Groot / A. Van Koot 0-15 0-30 15-30 15-15 15-0 40-30 1-0 → 2-0 D. Mathewson / K. Montjane 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

(1) S. Schroder / (1) N. Vink vs D. Alcott / H. Davidson (Ora italiana: 07:30 (locale: 17:30))



GS Australian Open S. Schroder / N. Vink [2] S. Schroder / N. Vink [2] 6 7 D. Alcott / H. Davidson [1] D. Alcott / H. Davidson [1] 1 6 Vincitore: S. Schroder Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 D. Alcott / H. Davidson 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 S. Schroder / N. Vink 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 D. Alcott / H. Davidson 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 S. Schroder / N. Vink 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 D. Alcott / H. Davidson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 4-4 S. Schroder / N. Vink 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 D. Alcott / H. Davidson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Schroder / N. Vink 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 D. Alcott / H. Davidson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 S. Schroder / N. Vink 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 D. Alcott / H. Davidson 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 S. Schroder / N. Vink 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Alcott / H. Davidson 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 S. Schroder / N. Vink 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 D. Alcott / H. Davidson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 S. Schroder / N. Vink 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 D. Alcott / H. Davidson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 S. Schroder / N. Vink 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 D. Alcott / H. Davidson 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Donald vs (2) M. Poljicak



GS Australian Open M. Donald M. Donald 2 6 M. Poljicak [2] M. Poljicak [2] 6 7 Vincitore: M. Poljicak Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 2-6* 3*-6 6-6 → 6-7 M. Donald 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 M. Donald 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 M. Donald 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Poljicak 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Poljicak 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 M. Poljicak 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Donald 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Poljicak 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 M. Donald 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 M. Poljicak 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. Donald 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Poljicak 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Donald 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 M. Poljicak 15-40 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Donald 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Poljicak 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Donald 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Poljicak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Donald 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Poljicak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

G. Pedone vs (13) L. Hovde



GS Australian Open G. Pedone G. Pedone 0 1 L. Hovde [8] L. Hovde [8] 6 6 Vincitore: L. Hovde Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 L. Hovde 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 G. Pedone 1-4 → 1-5 G. Pedone 1-5 L. Hovde 15-0 30-0 30-15 1-4 → 1-5 G. Pedone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 L. Hovde 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 G. Pedone 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 L. Hovde 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 G. Pedone 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 L. Hovde 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 0-6 G. Pedone 0-15 0-30 0-40 15-40 0-4 → 0-5 L. Hovde 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 G. Pedone 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 L. Hovde 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 G. Pedone 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

C. Koshis / T. Tokac vs (2) B. Kuzuhara / (2) C. Wong



GS Australian Open C. Koshis / T. Tokac C. Koshis / T. Tokac 0 6 6 0 B. Kuzuhara / C. Wong [2] • B. Kuzuhara / C. Wong [2] 0 2 7 1 Vincitore: B. Kuzuhara / C. Wong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 B. Kuzuhara / C. Wong 0-1 C. Koshis / T. Tokac 0-1 0-2 0-3 1-3 2-3 2-4 2-5 3-5 4-5 4-6 4-7 5-7 6-7 6-8 6-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 B. Kuzuhara / C. Wong 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 6-6 B. Kuzuhara / C. Wong 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 C. Koshis / T. Tokac 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 B. Kuzuhara / C. Wong 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 B. Kuzuhara / C. Wong 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 B. Kuzuhara / C. Wong 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. Koshis / T. Tokac 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 B. Kuzuhara / C. Wong 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Koshis / T. Tokac 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Koshis / T. Tokac 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 C. Koshis / T. Tokac 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Kuzuhara / C. Wong 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Koshis / T. Tokac 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 B. Kuzuhara / C. Wong 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 C. Koshis / T. Tokac 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 B. Kuzuhara / C. Wong 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 C. Koshis / T. Tokac 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 B. Kuzuhara / C. Wong 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 C. Koshis / T. Tokac 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 B. Kuzuhara / C. Wong 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

I. Balus / P. Paukstyte vs (8) A. Blokhina / (8) L. Hovde



GS Australian Open I. Balus / P. Paukstyte I. Balus / P. Paukstyte 0 6 3 0 A. Blokhina / L. Hovde [8] • A. Blokhina / L. Hovde [8] 0 4 6 1 Vincitore: A. Blokhina / L. Hovde Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Blokhina / L. Hovde 0-1 I. Balus / P. Paukstyte 1-0 2-0 2-1 3-1 3-2 3-3 4-3 5-3 5-4 5-5 6-5 7-5 7-6 7-7 7-8 7-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Blokhina / L. Hovde 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Blokhina / L. Hovde 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 A. Blokhina / L. Hovde 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 I. Balus / P. Paukstyte 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Blokhina / L. Hovde 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 I. Balus / P. Paukstyte 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Blokhina / L. Hovde 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 I. Balus / P. Paukstyte 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 A. Blokhina / L. Hovde 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Balus / P. Paukstyte 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 I. Balus / P. Paukstyte 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 I. Balus / P. Paukstyte 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-2 → 5-3 A. Blokhina / L. Hovde 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 I. Balus / P. Paukstyte 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 A. Blokhina / L. Hovde 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 I. Balus / P. Paukstyte 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 A. Blokhina / L. Hovde 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 I. Balus / P. Paukstyte 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Blokhina / L. Hovde 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(8) O. Pieczkowski vs Y. Rahman



GS Australian Open O. Pieczkowski [8] O. Pieczkowski [8] 3 6 1 Y. Rahman Y. Rahman 6 3 6 Vincitore: Y. Rahman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Y. Rahman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 1-6 O. Pieczkowski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Y. Rahman 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 O. Pieczkowski 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Y. Rahman 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 O. Pieczkowski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Y. Rahman 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 O. Pieczkowski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Y. Rahman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 O. Pieczkowski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Y. Rahman 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 O. Pieczkowski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Y. Rahman 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 O. Pieczkowski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Y. Rahman 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 O. Pieczkowski 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Y. Rahman 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 O. Pieczkowski 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Y. Rahman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 O. Pieczkowski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Y. Rahman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 O. Pieczkowski 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Y. Rahman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 O. Pieczkowski 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Y. Rahman 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

M. Kupres vs D. Salkova



GS Australian Open M. Kupres M. Kupres 4 6 2 D. Salkova D. Salkova 6 4 6 Vincitore: D. Salkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Kupres 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 D. Salkova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 M. Kupres 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 D. Salkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 M. Kupres 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Kupres 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Kupres 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 D. Salkova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Kupres 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 D. Salkova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Kupres 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 D. Salkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 M. Kupres 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 D. Salkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 M. Kupres 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Salkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Kupres 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Salkova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Kupres 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 D. Salkova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Kupres 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 D. Salkova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Kupres 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 D. Salkova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Kupres 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 D. Salkova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Kupres 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Salkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

K. Miller / Y. Rahman vs M. Donald / J. Nicod



GS Australian Open K. Miller / Y. Rahman K. Miller / Y. Rahman 1 1 M. Donald / J. Nicod M. Donald / J. Nicod 6 6 Vincitore: M. Donald / J. Nicod Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 K. Miller / Y. Rahman 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 M. Donald / J. Nicod 15-0 15-15 15-30 15-40 0-5 → 1-5 M. Donald / J. Nicod 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 K. Miller / Y. Rahman 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-3 → 0-4 M. Donald / J. Nicod 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 K. Miller / Y. Rahman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 M. Donald / J. Nicod 15-0 30-0 40-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 K. Miller / Y. Rahman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 M. Donald / J. Nicod 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-4 → 1-5 K. Miller / Y. Rahman 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 M. Donald / J. Nicod 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 K. Miller / Y. Rahman 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 M. Donald / J. Nicod 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 K. Miller / Y. Rahman 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

L. Havlickova / D. Salkova vs (WC) T. Gibson / (WC) E. Micic



GS Australian Open L. Havlickova / D. Salkova L. Havlickova / D. Salkova 6 6 T. Gibson / E. Micic T. Gibson / E. Micic 1 2 Vincitore: L. Havlickova / D. Salkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Havlickova / D. Salkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-15 40-30 5-2 → 6-2 T. Gibson / E. Micic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 L. Havlickova / D. Salkova 0-15 15-15 30-15 40-15 30-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 T. Gibson / E. Micic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 L. Havlickova / D. Salkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-0 → 3-1 T. Gibson / E. Micic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 L. Havlickova / D. Salkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 T. Gibson / E. Micic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Gibson / E. Micic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-1 → 6-1 T. Gibson / E. Micic 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 L. Havlickova / D. Salkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-0 → 5-0 T. Gibson / E. Micic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-0 → 4-0 L. Havlickova / D. Salkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-0 → 3-0 T. Gibson / E. Micic 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 L. Havlickova / D. Salkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

T. Valentova vs I. Balus



GS Australian Open T. Valentova T. Valentova 6 6 I. Balus I. Balus 4 1 Vincitore: T. Valentova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 T. Valentova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 I. Balus 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 T. Valentova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 I. Balus 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 T. Valentova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 I. Balus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Valentova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Balus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 30-15 40-40 40-A 5-4 → 6-4 T. Valentova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 I. Balus 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 T. Valentova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 I. Balus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 T. Valentova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 I. Balus 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 T. Valentova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 I. Balus 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Valentova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(WC) H. Jones vs T. Nirundorn



GS Australian Open H. Jones H. Jones 6 6 T. Nirundorn T. Nirundorn 2 2 Vincitore: H. Jones Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 H. Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 T. Nirundorn 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 H. Jones 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 T. Nirundorn 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 H. Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 T. Nirundorn 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 H. Jones 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Nirundorn 0-15 0-30 15-30 15-40 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 H. Jones 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 5-2 T. Nirundorn 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 H. Jones 15-0 15-15 15-30 30-30 15-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 T. Nirundorn 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 H. Jones 30-30 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Nirundorn 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 H. Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

L. Gavrielides / A. Kukasian vs P. Brady / C. Van Schalkwyk



GS Australian Open L. Gavrielides / A. Kukasian • L. Gavrielides / A. Kukasian 9 6 6 0 P. Brady / C. Van Schalkwyk P. Brady / C. Van Schalkwyk 4 2 7 0 Vincitore: L. Gavrielides / A. Kukasian per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Gavrielides / A. Kukasian 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 7-4 8-4 9-4 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 30-40* 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 P. Brady / C. Van Schalkwyk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 L. Gavrielides / A. Kukasian 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-5 → 6-5 P. Brady / C. Van Schalkwyk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-4 → 5-5 L. Gavrielides / A. Kukasian 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 P. Brady / C. Van Schalkwyk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 L. Gavrielides / A. Kukasian 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 P. Brady / C. Van Schalkwyk 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Gavrielides / A. Kukasian 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 P. Brady / C. Van Schalkwyk 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Gavrielides / A. Kukasian 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 P. Brady / C. Van Schalkwyk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 L. Gavrielides / A. Kukasian 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Brady / C. Van Schalkwyk 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-2 → 6-2 L. Gavrielides / A. Kukasian 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 5-2 P. Brady / C. Van Schalkwyk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 L. Gavrielides / A. Kukasian 15-0 30-0 40-0 40-15 40-0 3-1 → 4-1 P. Brady / C. Van Schalkwyk 15-40 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 L. Gavrielides / A. Kukasian 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Brady / C. Van Schalkwyk 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Gavrielides / A. Kukasian 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(WC) H. Jones / (WC) Z. Viiala vs L. Mikrut / D. Prizmic



GS Australian Open H. Jones / Z. Viiala H. Jones / Z. Viiala 3 4 L. Mikrut / D. Prizmic L. Mikrut / D. Prizmic 6 6 Vincitore: L. Mikrut / D. Prizmic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Jones / Z. Viiala 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-5 → 4-6 L. Mikrut / D. Prizmic 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 H. Jones / Z. Viiala 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 L. Mikrut / D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 H. Jones / Z. Viiala 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 L. Mikrut / D. Prizmic 15-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 H. Jones / Z. Viiala 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Mikrut / D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 H. Jones / Z. Viiala 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 L. Mikrut / D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Jones / Z. Viiala 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 L. Mikrut / D. Prizmic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 3-5 H. Jones / Z. Viiala 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 L. Mikrut / D. Prizmic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-4 → 2-4 H. Jones / Z. Viiala 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 L. Mikrut / D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 H. Jones / Z. Viiala 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 L. Mikrut / D. Prizmic 30-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 H. Jones / Z. Viiala 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(5) C. Ngounoue vs E. Khayrutdinova



GS Australian Open C. Ngounoue [5] C. Ngounoue [5] 4 2 E. Khayrutdinova E. Khayrutdinova 6 6 Vincitore: E. Khayrutdinova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 E. Khayrutdinova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 C. Ngounoue 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 E. Khayrutdinova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Ngounoue 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 E. Khayrutdinova 30-40 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 C. Ngounoue 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 E. Khayrutdinova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 C. Ngounoue 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Khayrutdinova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 C. Ngounoue 40-0 2-4 C. Ngounoue 15-0 30-0 40-0 3-5 E. Khayrutdinova 30-0 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 E. Khayrutdinova 15-0 30-0 2-5 C. Ngounoue 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 E. Khayrutdinova 15-0 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 C. Ngounoue 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 E. Khayrutdinova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Ngounoue 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Khayrutdinova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Ngounoue 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(13) O. Colak vs L. Alvarez Valdes



GS Australian Open O. Colak O. Colak 6 6 L. Alvarez Valdes L. Alvarez Valdes 4 0 Vincitore: O. Colak Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 O. Colak 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 6-0 L. Alvarez Valdes 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 O. Colak 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 L. Alvarez Valdes 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 O. Colak 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 L. Alvarez Valdes 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 O. Colak 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 L. Alvarez Valdes 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 O. Colak 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Alvarez Valdes 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 O. Colak 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 L. Alvarez Valdes 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 O. Colak 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Alvarez Valdes 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 O. Colak 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Alvarez Valdes 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

(1) C. Ngounoue / (1) D. Shnaider vs N. Berecoechea / M. Safi



GS Australian Open C. Ngounoue / D. Shnaider [5] C. Ngounoue / D. Shnaider [5] 6 6 N. Berecoechea / M. Safi N. Berecoechea / M. Safi 1 2 Vincitore: C. Ngounoue / D. Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Ngounoue / D. Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-2 → 6-2 N. Berecoechea / M. Safi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-1 → 5-2 N. Berecoechea / M. Safi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-0 → 5-1 N. Berecoechea / M. Safi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-0 → 5-0 C. Ngounoue / D. Shnaider 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 N. Berecoechea / M. Safi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 C. Ngounoue / D. Shnaider 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 N. Berecoechea / M. Safi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. Ngounoue / D. Shnaider 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 N. Berecoechea / M. Safi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-0 → 5-1 C. Ngounoue / D. Shnaider 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-0 → 5-0 N. Berecoechea / M. Safi 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 C. Ngounoue / D. Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 N. Berecoechea / M. Safi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 C. Ngounoue / D. Shnaider 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

T. Nirundorn / J. Weekes vs (6) O. Pieczkowski / (6) B. Zgola



GS Australian Open T. Nirundorn / J. Weekes T. Nirundorn / J. Weekes 0 2 6 1 O. Pieczkowski / B. Zgola [8] • O. Pieczkowski / B. Zgola [8] 0 6 3 0 Vincitore: T. Nirundorn / J. Weekes Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 O. Pieczkowski / B. Zgola 1-0 T. Nirundorn / J. Weekes 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 7-3 7-4 8-4 8-5 9-5 9-6 9-7 9-8 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Nirundorn / J. Weekes 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 O. Pieczkowski / B. Zgola 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 T. Nirundorn / J. Weekes 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 O. Pieczkowski / B. Zgola 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 T. Nirundorn / J. Weekes 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 O. Pieczkowski / B. Zgola 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. Nirundorn / J. Weekes 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 O. Pieczkowski / B. Zgola 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Nirundorn / J. Weekes 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 O. Pieczkowski / B. Zgola 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 T. Nirundorn / J. Weekes 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 2-5 O. Pieczkowski / B. Zgola 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 T. Nirundorn / J. Weekes 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 O. Pieczkowski / B. Zgola 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 T. Nirundorn / J. Weekes 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-2 → 0-3 O. Pieczkowski / B. Zgola 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-1 → 0-2 T. Nirundorn / J. Weekes 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Court 16 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

L. Jones vs (11) K. Feldbausch



GS Australian Open L. Jones • L. Jones 0 7 6 2 K. Feldbausch [3] K. Feldbausch [3] 40 6 7 3 Vincitore: K. Feldbausch per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Jones 0-15 0-30 0-40 2-3 K. Feldbausch 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Jones 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 K. Feldbausch 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Jones 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 K. Feldbausch 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 K. Feldbausch 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 L. Jones 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 K. Feldbausch 40-A 15-0 30-0 15-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 L. Jones 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 K. Feldbausch 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 L. Jones 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 K. Feldbausch 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Jones 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 K. Feldbausch 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 K. Feldbausch 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 K. Feldbausch 0-30 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 L. Jones 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 L. Jones 0-15 15-15 15-30 30-40 6-5 → 6-6 K. Feldbausch 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 L. Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 K. Feldbausch 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 L. Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 K. Feldbausch 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 L. Jones 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 K. Feldbausch 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Jones 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Feldbausch 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Feldbausch 0-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

A. Kim vs (4) J. Mensik



GS Australian Open A. Kim A. Kim 6 3 4 J. Mensik [4] J. Mensik [4] 3 6 6 Vincitore: J. Mensik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Kim 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Kim 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Kim 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Mensik 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Kim 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 30-15 3-3 → 3-4 A. Kim 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Kim 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Mensik 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Kim 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Kim 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Kim 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Kim 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Kim 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Kim 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

M. Batyutenko / G. Gandolfi vs (3) G. Debru / (3) K. Feldbausch



GS Australian Open M. Batyutenko / G. Gandolfi M. Batyutenko / G. Gandolfi 3 2 G. Debru / K. Feldbausch [3] G. Debru / K. Feldbausch [3] 6 6 Vincitore: G. Debru / K. Feldbausch Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Debru / K. Feldbausch 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 M. Batyutenko / G. Gandolfi 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 G. Debru / K. Feldbausch 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 M. Batyutenko / G. Gandolfi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 G. Debru / K. Feldbausch 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 M. Batyutenko / G. Gandolfi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 G. Debru / K. Feldbausch 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Batyutenko / G. Gandolfi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Debru / K. Feldbausch 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Batyutenko / G. Gandolfi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 G. Debru / K. Feldbausch 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Batyutenko / G. Gandolfi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-4 → 2-4 G. Debru / K. Feldbausch 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Batyutenko / G. Gandolfi 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 G. Debru / K. Feldbausch 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Batyutenko / G. Gandolfi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 G. Debru / K. Feldbausch 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

M. Andreeva / M. Rowinska vs E. Khayrutdinova / A. Sagandikova