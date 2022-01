Lontano dal tennis e in un viaggio spirituale: Questi sono i giorni di Novak Djokovic

Novak Djokovic ha intrapreso un viaggio spirituale e di tranquillità dopo la sua espulsione dall’Australia. Fin dall’inizio era chiaro che non ci sarebbe stata alcuna dichiarazione da parte del numero uno del mondo o del suo team almeno fino alla fine degli Australian Open. Il sito web ‘Tennis Majors’ rende noto che Nole ha intrapreso una sorta di viaggio spirituale per riprendersi dal dramma che ha vissuto a Melbourne.

Uno dei primi momenti in cui è stato “ripreso” è avvenuto il 19 gennaio, il giorno dell’Epifania per i cristiani ortodossi serbi. “Questa mattina, durante la preghiera nella nostra chiesa, Novak Djokovic si è unito a noi. Tranquillamente in ultima fila”, ha condiviso in un post la chiesa ortodossa di Ruzica, vicino a Kalemegdan, una fortezza nel centro di Belgrado. Ovviamente, Djokovic non è passato inosservato e ha ceduto a diverse richieste di foto, ricevendo molto sostegno da parte delle persone.

Nole si è poi diretto verso il Novak Tennis Center, dove ha trascorso un breve periodo prima di dirigersi a Tivar, una piccola città del Montenegro dove si è rifugiato diverse volte in questi giorni. Il numero uno del mondo ha visitato il monastero di Ostrog, uno dei luoghi sacri per i cristiani ortodossi, ed è stato anche filmato mentre correva in uno dei parchi locali del Montenegro. Ma il viaggio non è finito qui, perché ha visitato anche Zabljak e Pljevlja, sempre con una calda accoglienza da parte della gente del luogo.