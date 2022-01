Challenger Santa Cruz: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro al via

Challenger Santa Cruz – Tabellone Principale – Terra

(1) Dellien, Hugo vs Rodriguez Taverna, Santiago Fa

Qualifier vs Dutra da Silva, Daniel

Qualifier vs (Alt) Alvarez, Nicolas

Qualifier vs (5) Kolar, Zdenek

(3) Cerundolo, Francisco vs Diaz Acosta, Facundo

Sakamoto, Pedro vs Tirante, Thiago Agustin

(WC) Zeballos, Federico vs Moreno De Alboran, Nicolas

Olivieri, Genaro Alberto vs (7) Mena, Facundo

(8) Ugo Carabelli, Camilo vs Luz, Orlando

(WC) Arias, Boris vs Qualifier

King, Darian vs (WC) Dellien, Murkel

Comesana, Francisco vs (4) Etcheverry, Tomas Martin

(6) Verdasco, Fernando vs Pucinelli De Almeida, Matheus

Ficovich, Juan Pablo vs Qualifier

Lama, Gonzalo vs Gomez-Herrera, Carlos

Qualifier vs (2) Martin, Andrej

Challenger Santa Cruz – Tabellone Qualificazione – Terra

(1/WC) Cachin, Pedro vs Bye

(Alt) Martinez, Luis David vs (9) Monzon, Ignacio

(2) Villanueva, Gonzalo vs Bye

(Alt) Weissborn, Tristan-Samuel vs (7/Alt) Vernier, Michel

(3) Rodriguez, Cristian vs Bye

(Alt) Merino, Alexander vs (10) Mendoza, Alejandro

(4) Descotte, Matias Franco vs Bye

(WC) Davila, Estaban vs (12) Brown, Preston

(5) Folliot, Quentin vs Bye

(WC) Prado Angelo, Juan Carlos vs (8) Carou, Ignacio

(6) Hidalgo, Diego vs Bye

(WC) Navarro, Santiago vs (11/Alt) Galdos, Sergio

Cancha 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [WC] Juan Carlos Prado Angelo vs [8] Ignacio Carou

2. [Alt] Alexander Merino vs [10] Alejandro Mendoza (non prima ore: 18:30)

Cancha 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [WC] Estaban Davila vs [12] Preston Brown

2. [Alt] Luis David Martinez vs [9] Ignacio Monzon (non prima ore: 18:30)

Cancha 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [WC] Santiago Navarro vs [11/Alt] Sergio Galdos

2. [Alt] Tristan-Samuel Weissborn vs [7/Alt] Michel Vernier (non prima ore: 18:30)