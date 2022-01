Australian Open: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 7 (LIVE)

Australian Open (Australia), cemento – Ottavi di Finale

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Keys vs (8) P. Badosa



Il match deve ancora iniziare

(4) B. Krejcikova vs (24) V. Azarenka



Il match deve ancora iniziare

A. Mannarino vs (6) R. Nadal (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))



Il match deve ancora iniziare

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(1) A. Barty vs A. Anisimova



Il match deve ancora iniziare

(19) P. Carreno Busta vs (7) M. Berrettini



Il match deve ancora iniziare

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(3) V. Kudermetova / (3) E. Mertens vs (14) Y. Xu / (14) Z. Yang



Il match deve ancora iniziare

(21) J. Pegula vs (5) M. Sakkari (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))



Il match deve ancora iniziare

(3) A. Zverev vs (14) D. Shapovalov (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))



Il match deve ancora iniziare

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Philippoussis / P. Rafter vs W. Ferreira / S. Groth



Il match deve ancora iniziare

(12) K. Krawietz / (12) A. Mies vs (5) J. Peers / (5) F. Polasek (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))



Il match deve ancora iniziare

(WC) J. Kubler / (WC) C. O’Connell vs (6) T. Puetz / (6) M. Venus (Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))



Il match deve ancora iniziare

M. Kecmanovic vs (17) G. Monfils (Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))



Il match deve ancora iniziare

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Danilina / B. Haddad Maia vs A. Bolsova / U. Eikeri



Il match deve ancora iniziare

(1) D. De Groot vs D. Mathewson



Il match deve ancora iniziare

(WC) T. Kokkinakis / (WC) N. Kyrgios vs (15) A. Behar / (15) G. Escobar (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))



Il match deve ancora iniziare

(1) D. Alcott vs N. Vink (Ora italiana: 07:30 (locale: 17:30))



Il match deve ancora iniziare

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

P. Paukstyte vs (WC) T. Preston



Il match deve ancora iniziare

(WC) C. Errey vs J. Weekes



Il match deve ancora iniziare

(Q) A. Nayar vs M. Safi



Il match deve ancora iniziare

A. Smejkalova vs (WC) C. Aulia



Il match deve ancora iniziare

(WC) A. Braund vs (14) D. Prizmic



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

R. Peterson / A. Potapova vs M. Linette / B. Pera



Il match deve ancora iniziare

(WC) E. Perez / (WC) M. Middelkoop vs S. Mirza / R. Ram



Il match deve ancora iniziare

(8) J. Murray / (8) B. Soares vs S. Bolelli / F. Fognini



Il match deve ancora iniziare

(3) M. Granollers / (3) H. Zeballos vs P. Andujar / P. Martinez (Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))



Il match deve ancora iniziare

(8) B. Artnak / (8) V. Petr vs L. Avarez Valdes / R. Pacheco Mendez



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) M. Batyutenko vs M. Rankin



Il match deve ancora iniziare

H. Barton vs T. Tokac



Il match deve ancora iniziare

Ma. Mushika vs (9) C. Naef



Il match deve ancora iniziare

(Q) D. Valente vs (2) D. Shnaider



Il match deve ancora iniziare

I. Buse / D. Dinev vs (WC) A. Despoja / (WC) H. Lamchinniah



Il match deve ancora iniziare

M. Laki / D. Pavlou vs (4) L. Hietaranta / (4) S. Sierra



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

Z. Zhu vs (WC) L. Shuker



Il match deve ancora iniziare

S. Houdet vs G. Reid



Il match deve ancora iniziare

T. Sretenovic vs D. Pavlou



Il match deve ancora iniziare

A. Lapthorne vs (WC) D. Ramphadi (Ora italiana: 07:30 (locale: 17:30))



Il match deve ancora iniziare

A. Michelsen / A. Vallejo vs Q. Duong / A. Harazaki



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

K. Montjane vs J. Griffioen



Il match deve ancora iniziare

T. Egberink vs (WC) B. Weekes



Il match deve ancora iniziare

K. Cross vs A. Gureva



Il match deve ancora iniziare

D. Wagner vs (2) S. Schroder (Ora italiana: 07:30 (locale: 17:30))



Il match deve ancora iniziare

A. Mert / L. Radivojevic vs (2) P. Marcinko / (2) J. Svendsen



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Van Koot vs (2) Y. Kamiji



Il match deve ancora iniziare

(1) S. Kunieda vs J. Gerard



Il match deve ancora iniziare

G. Fernandez vs (2) A. Hewett



Il match deve ancora iniziare

H. Davidson vs K. Sugeno (Ora italiana: 07:30 (locale: 17:30))



Il match deve ancora iniziare

(7) A. Gureva / (7) E. Pridankina vs F. Urgesi / D. Valente



Il match deve ancora iniziare

V. Ferrara / G. Pedone vs (6) C. Naef / (6) A. Xu



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

L. Mikrut vs (16) L. Midon



Il match deve ancora iniziare

(3) A. Vallejo vs (Q) A. Harazaki



Il match deve ancora iniziare

D. Dietrich vs (5) I. Buse



Il match deve ancora iniziare

P. Buldorini vs B. Zgola



Il match deve ancora iniziare

D. Dietrich / J. Kobierski vs (7) H. Barton / (7) J. Mensik



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(14) V. Mboko vs (Q) E. Micic



Il match deve ancora iniziare

(1) B. Kuzuhara vs D. Minighini



Il match deve ancora iniziare

L. Radivojevic vs (WC) Y. Yan



Il match deve ancora iniziare

(Q) Z. Larke vs (7) J. Svendsen



Il match deve ancora iniziare

G. Bailly / A. Ghibaudo vs N. Ciavarella / D. Minighini



Il match deve ancora iniziare

(WC) L. Fairclough / (WC) Y. Yan vs A. Todoni / H. Vandewinkel



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

W. Shin vs (Q) R. Murali



Il match deve ancora iniziare

(9) R. Pacheco Mendez vs L. Boika



Il match deve ancora iniziare

D. Glushkova vs (15) L. Hietaranta



Il match deve ancora iniziare

(Q) F. Urgesi vs A. Okutoyi



Il match deve ancora iniziare

(4) K. Ivanovski / (4) K. Zhzhenov vs O. Colak / A. Kim



Il match deve ancora iniziare

A. El Aouni / A. Okutoyi vs Ma. Mushika / Mi. Mushika



Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(12) C. Wong vs (WC) A. Jasika



Il match deve ancora iniziare

V. Petr vs A. Basile



Il match deve ancora iniziare

A. Gea vs (7) E. Butvilas



Il match deve ancora iniziare

(8) S. Costoulas vs A. Sagandikova



Il match deve ancora iniziare

(1) E. Butvilas / (1) M. Poljicak vs A. Gea / L. Jones



Il match deve ancora iniziare

M. Kupres / R. Stoiber vs C. Kuhl / T. Sretenovic



Il match deve ancora iniziare

Court 16 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

L. Gavrielides vs J. Nicod



Il match deve ancora iniziare

(WC) E. Winter vs K. Zhzhenov



Il match deve ancora iniziare

(10) Y. Bartashevich vs (Q) H. Kinoshita



Il match deve ancora iniziare

(1) P. Marcinko vs A. Blokhina



Il match deve ancora iniziare

A. Basile / D. Verbeek vs (WC) C. Camus / (WC) C. Errey



Il match deve ancora iniziare

D. Glushkova / A. Nayar vs H. Kinoshita / S. Saito



Il match deve ancora iniziare

Court 17 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

Q. Lopez vs L. Havlickova



Il match deve ancora iniziare

J. Cristian / A. Petkovic vs K. Flipkens / S. Sorribes Tormo (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))



Il match deve ancora iniziare

(8) E. Shibahara / (8) B. McLachlan vs N. Kichenok / S. Gonzalez



Il match deve ancora iniziare

(5) K. Mladenovic / (5) I. Dodig vs (WC) A. Rodionova / (WC) M. Polmans



Il match deve ancora iniziare

L. Kichenok / A. Golubev vs (A) M. Ninomiya / (A) A. Qureshi



Il match deve ancora iniziare