Challenger Quimper: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri al via tra Md e Quali

Challenger Quimper – Indoor Hard – Tabellone Principale

(1) Laaksonen, Henri vs Dzumhur, Damir

(WC) Van Assche, Luca vs Qualifier

Janvier, Maxime vs Pouille, Lucas

Barrere, Gregoire vs (7) Lehecka, Jiri

(3) Novak, Dennis vs Bergs, Zizou

Qualifier vs Horansky, Filip

Safwat, Mohamed vs Lestienne, Constant

Agamenone, Franco vs (6) Sousa, Joao

(5) Pospisil, Vasek vs Bourgue, Mathias

Moraing, Mats vs Lacko, Lukas

Qualifier vs Hoang, Antoine

Zuk, Kacper vs (4/WC) Simon, Gilles

(8) Safiullin, Roman vs Bemelmans, Ruben

Qualifier vs Qualifier

Huesler, Marc-Andrea vs (WC) Tsonga, Jo-Wilfried

Qualifier vs (2) Herbert, Pierre-Hugues

Challenger Quimper – Indoor Hard – Tabellone Qualificazione

(1/WC) Muller, Alexandre vs (WC) Legout, Timo

Vrbensky, Michael vs (10) Jacquet, Kyrian

(2) Guinard, Manuel vs Moeller, Marvin

Mochizuki, Shintaro vs (8) Lamasine, Tristan

(3) Arnaboldi, Andrea vs Kravchenko, Georgii

Tabur, Clement vs (7) Moriya, Hiroki

(4) Van Rijthoven, Tim vs (WC) Gueymard Wayenburg, Sascha

Bellier, Antoine vs (11) Jianu, Filip Cristian

(5) Kuznetsov, Andrey vs Bondarevskiy, Yan

(Alt) Briand, Jurgen vs (9) Forejtek, Jonas

(6) Furness, Evan vs (WC) Deschamps, Thomas

Vatutin, Alexey vs (12) Martineau, Matteo

Court central – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Evan Furness vs [WC] Thomas Deschamps

2. [2] Manuel Guinard vs Marvin Moeller

3. Michael Vrbensky vs [10] Kyrian Jacquet

4. [1/WC] Alexandre Muller vs [WC] Timo Legout

5. Clement Tabur vs [7] Hiroki Moriya

6. [Alt] Jurgen Briand vs [9] Jonas Forejtek

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alexey Vatutin vs [12] Matteo Martineau

2. Shintaro Mochizuki vs [8] Tristan Lamasine

3. [4] Tim Van Rijthoven vs [WC] Sascha Gueymard Wayenburg

4. Antoine Bellier vs [11] Filip Cristian Jianu

5. [5] Andrey Kuznetsov vs Yan Bondarevskiy

6. [3] Andrea Arnaboldi vs Georgii Kravchenko