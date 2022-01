Jannik Sinner: “Devo imparare a mantenere un determinato livello per tante ore” (con il video della partita)

Jannik Sinner : “Sono molto felice di come stiano andando le cose. Il match di oggi è stato particolarmente duro. Dopo un’ottima partenza ho iniziato a commettere qualche errore di troppo mentre il mio avversario cresceva.

Nel secondo set sono calato d’intensità ed era già accaduto nel primo, sul 3-0. Nei match tre set su cinque può succedere ed è un attimo che l’avversario rientri in partita. Se avessi ottenuto il break nel primo game del secondo set sarebbe andata diversamente. Devo imparare a mantenere un determinato livello per tante ore. Sono arrivato alla seconda settimana, adesso testa al prossimo match che sarà altrettanto duro: vedremo cosa accadrà.

Taro è molto solido da fondo. Serve bene e nel secondo set è riuscito ad aprirsi il campo con grande precisione e velocità. Sono stato bravo a mettergli pressione nei momenti importanti e a servire bene sulle palle break”.

“I risultati degli italiani non sono un caso. In Italia abbiamo molti tornei tra ITF e Challenger, i ragazzi più giovani possono avere wild card e anche in caso di sconfitta hanno la possibilità di restare sul posto, allenarsi e crescere. Abbiamo anche ottimi allenatori e in campo ci facciamo da traino l’uno con l’altro”.

“Mi è già capitato di affrontare il giocatore di casa in un paio di occasioni. Sicuramente non è semplice giocare con il pubblico contro ma proverò a farmi trovare pronto per una sfida così dura. De Minaur, in casa, gioca sempre molto bene”.

