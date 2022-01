Australian Open: Berrettini alla caccia dei quarti, il romano favorito in quota contro Carreno Busta

Continua il percorso di Matteo Berrettini agli Australian Open, reduce dalla battaglia vinta contro il giovane Alcaraz ma già proiettato verso i prossimi incontri. Sulla strada del numero uno italiano c’è un altro spagnolo, Pablo Carreno Busta, ma per i betting analyst il favorito è il tennista romano a 1,42, mentre un successo del suo avversario si gioca a 2,75.

Per quanto riguarda il set betting, riporta agipronews, lo 0-3 di Berrettini è in pole a 3,20, mentre un successo per 1-3 si gioca a 3,60. A 6, invece, la vittoria dell’azzurro al quinto parziale, mentre il 3-1 in favore di Carreno Busta vale 6,50 la posta.

Australian Open – Quote e scontri diretti

tomorrow, 04:00 R16 Mannarino – Nadal (6) 0-2 13.36 1.04

tomorrow, 05:00 R16 Zverev (3) – Shapovalov (14) 4-2 1.20 4.58

tomorrow, 08:30 R16 Kecmanovic – Monfils (17) 0-1 4.55 1.20

tomorrow, 10:30 R16 Carreno-Busta (19) – Berrettini (7) 0-0 2.88 1.42

tomorrow, 01:00 R16 Keys – Badosa (8) 0-0 2.49 1.55

tomorrow, 02:30 R16 Krejcikova (4) – Azarenka (24) 0-1 2.52 1.54

tomorrow, 03:00 R16 Pegula (21) – Sakkari (5) 0-2 2.77 1.45

tomorrow, 09:00 R16 Barty (1) – Anisimova 1-0 1.23 4.17