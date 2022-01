Australian Open: I risultati con il dettaglio del Day 6. Medvedev e Tsitsipas avanti tutta. Avanza la Sabalenka

È ancora presto per dirlo, certo, ma agli Australian Open prende sempre più corpo l’ipotesi di una semifinale Daniil Medvedev (ATP 2) – Stefanos Tsitsipas (4). Per adesso, i due favoriti della parte bassa del tabellone si godono l’accesso agli ottavi, guadagnato con differenti dosi di fatica.

Se il russo – nella riedizione del quarto andato in scena agli scorsi US Open – ha lasciato ben poche speranze a Botic van de Zandschulp (57), estromesso per 6-4 6-4 6-2, il greco si è dal canto suo parzialmente scontrato con l’estro di Benoît Paire (56). Alla fine però, pur sporcato da un piccolo passaggio a vuoto nel tie-break del terzo set, il 6-3 7-5 6-7 (2/7) 6-4 finale vale il biglietto per almeno un’ulteriore sfida, quella con Taylor Fritz (22). Quest’ultimo ha infatti condotto dalla sua parte l’estenuante battaglia con Roberto Bautista Agut (18), conclusasi sul risultato di 6-0 3-6 3-6 6-4 6-3.

Continua il cammino di Aryna Sabalenka (WTA 2) agli Australian Open. La bielorussa ha infatti battuto, dopo aver concesso la prima frazione, Marketa Vondrousova (41) in 3 set con il punteggio di 4-6 6-3 6-1, approdando così allo stadio degli ottavi di finale dove sfiderà Kaia Kanepi (115). Quest’ultima a sua volta ha avuto la meglio sulla penultima australiana ancora in gioco, Maddison Inglis (133), con i parziali di 2-6 6-2 6-0.

Avanti anche la giustiziera di Garbine Muguruza (3), ovvero Alizé Cornet (61) che si è imposta su Tamara Zidansek (29) per 4-6 6-4 6-2. Meno problematico il percorso di Simona Halep (15), che ha raggiunto gli ottavi battendo in due set, terminati 6-2 6-1, Danka Kovinic (98).

Australian Open (Australia), cemento – 3° Turno

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

C. Tauson vs (27) D. Collins



GS Australian Open C. Tauson C. Tauson 6 4 5 D. Collins [27] D. Collins [27] 4 6 7 Vincitore: D. Collins Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 C. Tauson 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 D. Collins 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 C. Tauson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 D. Collins 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 C. Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 C. Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 D. Collins 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 D. Collins 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 D. Collins 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Collins 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Tauson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 D. Collins 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 4-4 → 4-5 C. Tauson 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 D. Collins 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 C. Tauson 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Collins 30-40 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 C. Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 D. Collins 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 C. Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 D. Collins 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 D. Collins 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 C. Tauson A-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 D. Collins 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 C. Tauson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 D. Collins 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 C. Tauson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 D. Collins 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 D. Collins 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 D. Collins 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

K. Kanepi vs (WC) M. Inglis



GS Australian Open K. Kanepi K. Kanepi 2 6 6 M. Inglis M. Inglis 6 2 0 Vincitore: K. Kanepi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 M. Inglis 0-15 0-30 15-30 15-40 5-0 → 6-0 K. Kanepi 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 M. Inglis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 K. Kanepi 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Inglis 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 K. Kanepi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Inglis 40-0 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 K. Kanepi 0-15 0-30 0-40 5-1 → 5-2 M. Inglis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 K. Kanepi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Inglis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 K. Kanepi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 M. Inglis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 K. Kanepi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Inglis 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 K. Kanepi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 M. Inglis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 K. Kanepi 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 M. Inglis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 K. Kanepi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 M. Inglis 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 K. Kanepi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

B. Paire vs (4) S. Tsitsipas (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))



GS Australian Open B. Paire B. Paire 3 5 7 4 S. Tsitsipas [4] S. Tsitsipas [4] 6 7 6 6 Vincitore: S. Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 B. Paire 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 B. Paire 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 B. Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 B. Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Paire 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 B. Paire 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 B. Paire 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 B. Paire 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 B. Paire 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Paire 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 B. Paire 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 B. Paire 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 B. Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 B. Paire 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 B. Paire 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Paire 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Paire 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 B. Paire 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 B. Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 B. Paire 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 B. Paire 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 B. Paire 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

P. Andujar vs (32) A. de Minaur



GS Australian Open P. Andujar P. Andujar 4 4 2 A. de Minaur [32] A. de Minaur [32] 6 6 6 Vincitore: A. de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 P. Andujar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 P. Andujar 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Andujar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Andujar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 P. Andujar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 P. Andujar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 P. Andujar 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 P. Andujar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Andujar 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 P. Andujar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 P. Andujar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 P. Andujar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 P. Andujar 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 P. Andujar 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

S. Cirstea vs (10) A. Pavlyuchenkova



Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(29) T. Zidansek vs A. Cornet



GS Australian Open T. Zidansek [29] T. Zidansek [29] 6 4 2 A. Cornet A. Cornet 4 6 6 Vincitore: A. Cornet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 T. Zidansek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 2-4 A. Cornet 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 T. Zidansek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Cornet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 T. Zidansek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Cornet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Zidansek 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 A. Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 T. Zidansek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 T. Zidansek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 A. Cornet 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 T. Zidansek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 T. Zidansek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Cornet 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Zidansek 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 T. Zidansek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Cornet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 T. Zidansek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Cornet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 T. Zidansek 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 A. Cornet 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 T. Zidansek 40-30 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

(31) M. Vondrousova vs (2) A. Sabalenka



GS Australian Open M. Vondrousova [31] M. Vondrousova [31] 6 3 1 A. Sabalenka [2] A. Sabalenka [2] 4 6 6 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Vondrousova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Vondrousova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Sabalenka 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 M. Vondrousova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Vondrousova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 A. Sabalenka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

B. van de Zandschulp vs (2) D. Medvedev (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))



GS Australian Open B. van de Zandschulp B. van de Zandschulp 4 4 2 D. Medvedev [2] D. Medvedev [2] 6 6 6 Vincitore: D. Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(7) I. Swiatek vs (25) D. Kasatkina



GS Australian Open I. Swiatek [7] I. Swiatek [7] 6 6 D. Kasatkina D. Kasatkina 2 3 Vincitore: I. Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 D. Kasatkina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 I. Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 D. Kasatkina 40-A 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 I. Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 D. Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 I. Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

(5) A. Rublev vs (27) M. Cilic



GS Australian Open A. Rublev [5] • A. Rublev [5] 15 4 M. Cilic [27] M. Cilic [27] 30 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 4-5 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

N. Bradtke / R. Stubbs vs C. Black / B. Schett



GS Australian Open N. Bradtke / R. Stubbs N. Bradtke / R. Stubbs 4 3 C. Black / B. Schett C. Black / B. Schett 6 6 Vincitore: C. Black Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Black / B. Schett 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-5 → 3-6 N. Bradtke / R. Stubbs 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 C. Black / B. Schett 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 N. Bradtke / R. Stubbs 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 C. Black / B. Schett 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 N. Bradtke / R. Stubbs 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 C. Black / B. Schett 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 N. Bradtke / R. Stubbs 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Black / B. Schett 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Bradtke / R. Stubbs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-5 → 4-6 C. Black / B. Schett 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 N. Bradtke / R. Stubbs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 C. Black / B. Schett 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 N. Bradtke / R. Stubbs 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 C. Black / B. Schett 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 N. Bradtke / R. Stubbs 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 C. Black / B. Schett 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-0 → 2-1 N. Bradtke / R. Stubbs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 C. Black / B. Schett 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

(14) S. Halep vs D. Kovinic (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))



GS Australian Open S. Halep [14] S. Halep [14] 6 6 D. Kovinic D. Kovinic 2 1 Vincitore: S. Halep Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 D. Kovinic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 S. Halep A-40 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 D. Kovinic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 S. Halep 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Halep 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 S. Halep 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 D. Kovinic 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Halep 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 D. Kovinic 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 D. Kovinic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 S. Halep 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 D. Kovinic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Kovinic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(1) B. Krejcikova / (1) K. Siniakova vs M. Adamczak / X. Han



GS Australian Open B. Krejcikova / K. Siniakova [1] B. Krejcikova / K. Siniakova [1] 6 6 M. Adamczak / X. Han M. Adamczak / X. Han 3 3 Vincitore: B. Krejcikova / K. Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Adamczak / X. Han 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 M. Adamczak / X. Han 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Adamczak / X. Han 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Adamczak / X. Han 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Adamczak / X. Han 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 M. Adamczak / X. Han 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Adamczak / X. Han 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 M. Adamczak / X. Han 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Adamczak / X. Han 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 M. Adamczak / X. Han 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(24) D. Evans vs (9) F. Auger-Aliassime (Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))



GS Australian Open D. Evans [24] D. Evans [24] 4 1 1 F. Auger-Aliassime [9] F. Auger-Aliassime [9] 6 6 6 Vincitore: F. Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 D. Evans 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 D. Evans 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 D. Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-5 → 1-5 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 D. Evans 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 D. Evans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 D. Evans 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Evans 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Evans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Evans 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

R. Carballes Baena / H. Gaston vs (6) T. Puetz / (6) M. Venus



GS Australian Open R. Carballes Baena / H. Gaston R. Carballes Baena / H. Gaston 1 4 T. Puetz / M. Venus [4] T. Puetz / M. Venus [4] 6 6 Vincitore: T. Puetz / M. Venus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Puetz / M. Venus 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 R. Carballes Baena / H. Gaston 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 T. Puetz / M. Venus 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 R. Carballes Baena / H. Gaston 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 T. Puetz / M. Venus 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 R. Carballes Baena / H. Gaston 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 T. Puetz / M. Venus 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 R. Carballes Baena / H. Gaston 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 T. Puetz / M. Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 R. Carballes Baena / H. Gaston 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Puetz / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 R. Carballes Baena / H. Gaston 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 T. Puetz / M. Venus 40-30 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 R. Carballes Baena / H. Gaston 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 T. Puetz / M. Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Carballes Baena / H. Gaston 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Puetz / M. Venus 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(19) E. Mertens vs S. Zhang (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))



GS Australian Open E. Mertens [19] E. Mertens [19] 6 6 S. Zhang [2] S. Zhang [2] 2 2 Vincitore: E. Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 S. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 S. Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 3-1 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

(15) R. Bautista Agut vs (20) T. Fritz



GS Australian Open R. Bautista Agut [15] R. Bautista Agut [15] 0 6 6 4 3 T. Fritz [20] T. Fritz [20] 6 3 3 6 6 Vincitore: T. Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 R. Bautista Agut 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-15 1-2 → 1-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 R. Bautista Agut A-40 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-5 → 0-6 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(Q) T. Daniel vs (11) J. Sinner (Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))



GS Australian Open T. Daniel T. Daniel 4 6 3 1 J. Sinner [11] J. Sinner [11] 6 1 6 6 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 30-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Sinner 40-30 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Daniel 15-0 15-15 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 30-15 5-1 → 6-1 J. Sinner 0-15 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 J. Sinner 15-0 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Sinner 40-0 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

S. Bolelli / F. Fognini vs (9) I. Dodig / (9) M. Melo



GS Australian Open S. Bolelli / F. Fognini S. Bolelli / F. Fognini 7 6 I. Dodig / M. Melo [5] I. Dodig / M. Melo [5] 6 3 Vincitore: S. Bolelli / F. Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 I. Dodig / M. Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 S. Bolelli / F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 I. Dodig / M. Melo 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 I. Dodig / M. Melo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 S. Bolelli / F. Fognini 40-A 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 I. Dodig / M. Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 1-0 → 1-1 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6-6 → 7-6 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 I. Dodig / M. Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 I. Dodig / M. Melo 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 I. Dodig / M. Melo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 I. Dodig / M. Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 S. Bolelli / F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 I. Dodig / M. Melo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 I. Dodig / M. Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

M. Ebden / M. Purcell vs (4) J. Cabal / (4) R. Farah



GS Australian Open M. Ebden / M. Purcell M. Ebden / M. Purcell 3 6 7 J. Cabal / R. Farah [4] J. Cabal / R. Farah [4] 6 3 5 Vincitore: M. Ebden / M. Purcell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 M. Ebden / M. Purcell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 J. Cabal / R. Farah 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 M. Ebden / M. Purcell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Ebden / M. Purcell 15-0 15-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Ebden / M. Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Ebden / M. Purcell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Ebden / M. Purcell 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Ebden / M. Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

D. Collins / D. Krawczyk vs (13) A. Muhammad / (13) J. Pegula



GS Australian Open D. Collins / D. Krawczyk [27] D. Collins / D. Krawczyk [27] 6 7 A. Muhammad / J. Pegula A. Muhammad / J. Pegula 3 6 Vincitore: D. Collins / D. Krawczyk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 A. Muhammad / J. Pegula 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 D. Collins / D. Krawczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Muhammad / J. Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 D. Collins / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Muhammad / J. Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 D. Collins / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Muhammad / J. Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 D. Collins / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Muhammad / J. Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Collins / D. Krawczyk 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Muhammad / J. Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Collins / D. Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Muhammad / J. Pegula 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 D. Collins / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Muhammad / J. Pegula 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 D. Collins / D. Krawczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Muhammad / J. Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 D. Collins / D. Krawczyk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 A. Muhammad / J. Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 D. Collins / D. Krawczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Muhammad / J. Pegula 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

A. Klepac / J. Vliegen vs (2) S. Zhang / (2) J. Peers



GS Australian Open A. Klepac / J. Vliegen A. Klepac / J. Vliegen 1 4 S. Zhang / J. Peers [2] S. Zhang / J. Peers [2] 6 6 Vincitore: S. Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Klepac / J. Vliegen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 A. Klepac / J. Vliegen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 S. Zhang / J. Peers 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Klepac / J. Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 S. Zhang / J. Peers 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Klepac / J. Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Zhang / J. Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Klepac / J. Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Zhang / J. Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Klepac / J. Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 S. Zhang / J. Peers 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 A. Klepac / J. Vliegen 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 S. Zhang / J. Peers 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Klepac / J. Vliegen 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 S. Zhang / J. Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Klepac / J. Vliegen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1

(WC) S. Stosur / (WC) M. Ebden vs A. Muhammad / F. Martin



GS Australian Open S. Stosur / M. Ebden S. Stosur / M. Ebden 6 7 A. Muhammad / F. Martin A. Muhammad / F. Martin 2 6 Vincitore: S. Stosur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 S. Stosur / M. Ebden 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 A. Muhammad / F. Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Stosur / M. Ebden 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 A. Muhammad / F. Martin 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Stosur / M. Ebden 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 A. Muhammad / F. Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 S. Stosur / M. Ebden 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Muhammad / F. Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Stosur / M. Ebden 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 A. Muhammad / F. Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 S. Stosur / M. Ebden 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Muhammad / F. Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Stosur / M. Ebden 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-2 → 6-2 A. Muhammad / F. Martin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 5-2 S. Stosur / M. Ebden 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Muhammad / F. Martin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 S. Stosur / M. Ebden 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Muhammad / F. Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 S. Stosur / M. Ebden 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Muhammad / F. Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

P. Martic / S. Rogers vs (11) L. Kichenok / (11) J. Ostapenko



GS Australian Open P. Martic / S. Rogers P. Martic / S. Rogers 6 4 6 L. Kichenok / J. Ostapenko L. Kichenok / J. Ostapenko 2 6 1 Vincitore: P. Martic / S. Rogers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 P. Martic / S. Rogers 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 P. Martic / S. Rogers 40-15 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Kichenok / J. Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Martic / S. Rogers 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Martic / S. Rogers 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 P. Martic / S. Rogers 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 P. Martic / S. Rogers 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 P. Martic / S. Rogers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 P. Martic / S. Rogers 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 P. Martic / S. Rogers 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 P. Martic / S. Rogers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Kichenok / J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 P. Martic / S. Rogers 0-15 0-30 0-40 5-1 → 5-2 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 P. Martic / S. Rogers 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 P. Martic / S. Rogers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 P. Martic / S. Rogers 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

J. Paolini / H. Watson vs M. Kostyuk / D. Yastremska



GS Australian Open J. Paolini / H. Watson J. Paolini / H. Watson 4 3 M. Kostyuk / D. Yastremska M. Kostyuk / D. Yastremska 6 6 Vincitore: M. Kostyuk / D. Yastremska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Kostyuk / D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Kostyuk / D. Yastremska 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 M. Kostyuk / D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 J. Paolini / H. Watson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 M. Kostyuk / D. Yastremska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Paolini / H. Watson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Kostyuk / D. Yastremska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Paolini / H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 M. Kostyuk / D. Yastremska 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Paolini / H. Watson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 M. Kostyuk / D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Paolini / H. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Kostyuk / D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Paolini / H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Kostyuk / D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 J. Paolini / H. Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Kostyuk / D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Paolini / H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Kostyuk / D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(WC) C. O’Connell vs M. Cressy (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))



GS Australian Open C. O'Connell C. O'Connell 2 7 3 2 M. Cressy M. Cressy 6 6 6 6 Vincitore: M. Cressy Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 C. O'Connell 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Cressy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Cressy 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 M. Cressy 30-40 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 M. Cressy 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 C. O'Connell 0-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Cressy 40-15 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Cressy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 C. O'Connell 0-40 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Cressy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Cressy 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. O'Connell 15-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Cressy 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 C. O'Connell 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 M. Cressy 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 M. Cressy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Cressy 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(8) O. Pieczkowski vs A. Ghibaudo



GS Australian Open O. Pieczkowski [8] O. Pieczkowski [8] 6 6 A. Ghibaudo A. Ghibaudo 3 4 Vincitore: O. Pieczkowski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Ghibaudo 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 O. Pieczkowski 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 A. Ghibaudo 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 O. Pieczkowski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 A. Ghibaudo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 O. Pieczkowski 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Ghibaudo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 O. Pieczkowski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Ghibaudo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 O. Pieczkowski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Ghibaudo 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 O. Pieczkowski 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 A. Ghibaudo 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 O. Pieczkowski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Ghibaudo 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 O. Pieczkowski 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Ghibaudo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 O. Pieczkowski 15-0 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Ghibaudo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

G. Pedone vs (Q) M. Mushika



GS Australian Open G. Pedone G. Pedone 6 6 M. Mushika M. Mushika 2 3 Vincitore: G. Pedone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Mushika 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 G. Pedone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 G. Pedone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 G. Pedone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Mushika 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 G. Pedone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Mushika 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 G. Pedone 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 M. Mushika 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 G. Pedone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 G. Pedone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-1 → 5-2 G. Pedone 15-0 15-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-0 → 5-1 G. Pedone 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 G. Pedone 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 M. Mushika 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 G. Pedone 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Mushika 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

(Q) D. Verbeek vs T. Nirundorn



GS Australian Open D. Verbeek D. Verbeek 6 4 4 T. Nirundorn T. Nirundorn 3 6 6 Vincitore: T. Nirundorn Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 T. Nirundorn 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 D. Verbeek 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 T. Nirundorn 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 T. Nirundorn 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Nirundorn 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 D. Verbeek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Nirundorn 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 D. Verbeek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 T. Nirundorn 0-15 0-30 15-30 0-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 T. Nirundorn 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Nirundorn 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 D. Verbeek 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 T. Nirundorn 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 D. Verbeek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 T. Nirundorn 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 D. Verbeek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 T. Nirundorn 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Verbeek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 T. Nirundorn 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 D. Verbeek 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Nirundorn 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 D. Verbeek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 T. Nirundorn 0-15 0-30 0-40 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 D. Verbeek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 T. Nirundorn 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 4-1 D. Verbeek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 T. Nirundorn 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 D. Verbeek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 T. Nirundorn 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(12) H. Vandewinkel vs M. Kupres



GS Australian Open H. Vandewinkel [12] H. Vandewinkel [12] 4 6 2 M. Kupres M. Kupres 6 4 6 Vincitore: M. Kupres Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Kupres 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 M. Kupres 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Kupres 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 H. Vandewinkel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 M. Kupres 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 1-3 H. Vandewinkel 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 M. Kupres 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 H. Vandewinkel 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Kupres 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 M. Kupres 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 M. Kupres 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 H. Vandewinkel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Kupres 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 H. Vandewinkel 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 M. Kupres 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Vandewinkel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Kupres 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Vandewinkel 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Kupres 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Kupres 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 M. Kupres 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 H. Vandewinkel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Kupres 15-0 15-15 30-15 40-15 15-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 H. Vandewinkel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. Kupres 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Kupres 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Kupres 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Vandewinkel 40-30 0-0 → 1-0 M. Kupres 1-0 H. Vandewinkel 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(Q) G. Gandolfi vs M. Donald



GS Australian Open G. Gandolfi G. Gandolfi 5 1 M. Donald M. Donald 7 6 Vincitore: M. Donald Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Donald 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 G. Gandolfi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 M. Donald 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 G. Gandolfi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 G. Gandolfi 1-1 → 1-2 G. Gandolfi 1-2 M. Donald 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Gandolfi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Donald 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 G. Gandolfi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-6 → 5-7 M. Donald 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 G. Gandolfi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 M. Donald 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 M. Donald 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Donald 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 G. Gandolfi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 M. Donald 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 G. Gandolfi 0-15 15-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 M. Donald 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 G. Gandolfi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 M. Donald 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

V. Ferrara vs E. Khayrutdinova



GS Australian Open V. Ferrara V. Ferrara 3 3 E. Khayrutdinova E. Khayrutdinova 6 6 Vincitore: E. Khayrutdinova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 V. Ferrara 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 E. Khayrutdinova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 V. Ferrara 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 E. Khayrutdinova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 V. Ferrara 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 E. Khayrutdinova 15-40 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 V. Ferrara 0-15 15-15 30-15 40-30 40-15 0-2 → 1-2 E. Khayrutdinova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 V. Ferrara 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Khayrutdinova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 V. Ferrara 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 E. Khayrutdinova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-5 → 2-5 V. Ferrara 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 E. Khayrutdinova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 V. Ferrara 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 E. Khayrutdinova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 V. Ferrara 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 E. Khayrutdinova 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

D. Koepfer / J. Struff vs (15) A. Behar / (15) G. Escobar



GS Australian Open D. Koepfer / J. Struff D. Koepfer / J. Struff 6 6 2 A. Behar / G. Escobar [15] A. Behar / G. Escobar [15] 7 4 6 Vincitore: A. Behar / G. Escobar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Koepfer / J. Struff 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 A. Behar / G. Escobar 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 D. Koepfer / J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Behar / G. Escobar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 D. Koepfer / J. Struff 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 A. Behar / G. Escobar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 D. Koepfer / J. Struff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Behar / G. Escobar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Koepfer / J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Behar / G. Escobar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 D. Koepfer / J. Struff 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Behar / G. Escobar 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Koepfer / J. Struff 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Behar / G. Escobar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Behar / G. Escobar 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 A. Behar / G. Escobar 0-15 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Koepfer / J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Behar / G. Escobar 15-0 30-0 40-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 A. Behar / G. Escobar 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 D. Koepfer / J. Struff 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Behar / G. Escobar 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Koepfer / J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Behar / G. Escobar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 D. Koepfer / J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Behar / G. Escobar 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Behar / G. Escobar 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 A. Behar / G. Escobar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Koepfer / J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Behar / G. Escobar 15-0 15-15 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Koepfer / J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(16) V. Kuzmova / (16) V. Zvonareva vs N. Hibino / A. Rosolska



GS Australian Open V. Kuzmova / V. Zvonareva [16] V. Kuzmova / V. Zvonareva [16] 6 6 N. Hibino / A. Rosolska [15] N. Hibino / A. Rosolska [15] 3 4 Vincitore: V. Kuzmova / V. Zvonareva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 V. Kuzmova / V. Zvonareva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 N. Hibino / A. Rosolska 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 V. Kuzmova / V. Zvonareva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 V. Kuzmova / V. Zvonareva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 V. Kuzmova / V. Zvonareva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 N. Hibino / A. Rosolska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 V. Kuzmova / V. Zvonareva 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 V. Kuzmova / V. Zvonareva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 V. Kuzmova / V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Hibino / A. Rosolska 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. Kuzmova / V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 N. Hibino / A. Rosolska 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 V. Kuzmova / V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 N. Hibino / A. Rosolska 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 V. Kuzmova / V. Zvonareva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 N. Hibino / A. Rosolska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 V. Kuzmova / V. Zvonareva 15-40 15-0 30-0 40-15 1-1 → 2-1 N. Hibino / A. Rosolska 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. Kuzmova / V. Zvonareva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

K. Juvan / T. Zidansek vs J. Cristian / A. Petkovic



GS Australian Open K. Juvan / T. Zidansek K. Juvan / T. Zidansek 4 0 J. Cristian / A. Petkovic J. Cristian / A. Petkovic 6 6 Vincitore: J. Cristian / A. Petkovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 K. Juvan / T. Zidansek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 J. Cristian / A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 K. Juvan / T. Zidansek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 J. Cristian / A. Petkovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 K. Juvan / T. Zidansek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Cristian / A. Petkovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Juvan / T. Zidansek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 J. Cristian / A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 K. Juvan / T. Zidansek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 J. Cristian / A. Petkovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 K. Juvan / T. Zidansek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 J. Cristian / A. Petkovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 K. Juvan / T. Zidansek 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Cristian / A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 K. Juvan / T. Zidansek 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Cristian / A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

J. Pegula / A. Krajicek vs (A) M. Ninomiya / (A) A. Qureshi (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))



GS Australian Open J. Pegula / A. Krajicek J. Pegula / A. Krajicek 4 3 M. Ninomiya / A. Qureshi M. Ninomiya / A. Qureshi 6 6 Vincitore: M. Ninomiya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Ninomiya / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Pegula / A. Krajicek 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 M. Ninomiya / A. Qureshi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Pegula / A. Krajicek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Ninomiya / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Pegula / A. Krajicek 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 M. Ninomiya / A. Qureshi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Pegula / A. Krajicek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Ninomiya / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Pegula / A. Krajicek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 M. Ninomiya / A. Qureshi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 J. Pegula / A. Krajicek 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Ninomiya / A. Qureshi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Pegula / A. Krajicek 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Ninomiya / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 J. Pegula / A. Krajicek 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Ninomiya / A. Qureshi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Ninomiya / A. Qureshi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 M. Ninomiya / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(13) R. Klaasen / (13) B. McLachlan vs D. Inglot / K. Skupski



GS Australian Open R. Klaasen / B. McLachlan [13] R. Klaasen / B. McLachlan [13] 7 6 D. Inglot / K. Skupski D. Inglot / K. Skupski 5 3 Vincitore: R. Klaasen / B. McLachlan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 D. Inglot / K. Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 D. Inglot / K. Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 D. Inglot / K. Skupski 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 R. Klaasen / B. McLachlan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Inglot / K. Skupski 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Inglot / K. Skupski 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 R. Klaasen / B. McLachlan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Inglot / K. Skupski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 R. Klaasen / B. McLachlan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. Inglot / K. Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Inglot / K. Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 R. Klaasen / B. McLachlan 15-40 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Inglot / K. Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Inglot / K. Skupski 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

A. Nedovyesov / A. Qureshi vs M. Giron / S. Kwon



GS Australian Open A. Nedovyesov / A. Qureshi A. Nedovyesov / A. Qureshi 6 3 6 M. Giron / S. Kwon M. Giron / S. Kwon 1 6 7 Vincitore: M. Giron / S. Kwon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 7*-9 6-6 → 6-7 M. Giron / S. Kwon 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Nedovyesov / A. Qureshi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Giron / S. Kwon 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 A. Nedovyesov / A. Qureshi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Giron / S. Kwon 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Nedovyesov / A. Qureshi 0-15 15-15 15-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Giron / S. Kwon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Nedovyesov / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Giron / S. Kwon 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Nedovyesov / A. Qureshi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Giron / S. Kwon 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Nedovyesov / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Nedovyesov / A. Qureshi 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 A. Nedovyesov / A. Qureshi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Giron / S. Kwon 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Nedovyesov / A. Qureshi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 M. Giron / S. Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 A. Nedovyesov / A. Qureshi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 M. Giron / S. Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Nedovyesov / A. Qureshi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Giron / S. Kwon 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Nedovyesov / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 M. Giron / S. Kwon 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 5-1 A. Nedovyesov / A. Qureshi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 M. Giron / S. Kwon 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 A. Nedovyesov / A. Qureshi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Giron / S. Kwon 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Nedovyesov / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(8) E. Shibahara / (8) B. McLachlan vs S. Sanders / N. Skupski



GS Australian Open E. Shibahara / B. McLachlan [2] E. Shibahara / B. McLachlan [2] 6 7 S. Sanders / N. Skupski [9] S. Sanders / N. Skupski [9] 3 6 Vincitore: E. Shibahara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 9*-8 6-6 → 7-6 E. Shibahara / B. McLachlan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 S. Sanders / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 E. Shibahara / B. McLachlan 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Sanders / N. Skupski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 E. Shibahara / B. McLachlan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 S. Sanders / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 E. Shibahara / B. McLachlan 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 S. Sanders / N. Skupski 15-0 30-30 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 E. Shibahara / B. McLachlan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Sanders / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 E. Shibahara / B. McLachlan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 S. Sanders / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Shibahara / B. McLachlan 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 S. Sanders / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-2 → 5-3 E. Shibahara / B. McLachlan 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Sanders / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 E. Shibahara / B. McLachlan 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Sanders / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 E. Shibahara / B. McLachlan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Sanders / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 E. Shibahara / B. McLachlan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(5) K. Mladenovic / (5) I. Dodig vs K. Flipkens / S. Gille



GS Australian Open K. Mladenovic / I. Dodig [5] • K. Mladenovic / I. Dodig [5] 0 6 6 1 K. Flipkens / S. Gille K. Flipkens / S. Gille 0 7 4 0 Vincitore: K. Mladenovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 K. Mladenovic / I. Dodig 1-0 K. Flipkens / S. Gille 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 0-7 1-7 2-7 2-8 2-9 3-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Mladenovic / I. Dodig 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 K. Flipkens / S. Gille 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 K. Mladenovic / I. Dodig 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 K. Flipkens / S. Gille 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 K. Mladenovic / I. Dodig 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 K. Flipkens / S. Gille 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 K. Mladenovic / I. Dodig 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 K. Flipkens / S. Gille 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 K. Mladenovic / I. Dodig 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Flipkens / S. Gille 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 K. Flipkens / S. Gille 15-0 40-0 6-5 → 6-6 K. Mladenovic / I. Dodig 15-30 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 K. Flipkens / S. Gille 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 K. Mladenovic / I. Dodig 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 K. Flipkens / S. Gille 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 K. Mladenovic / I. Dodig 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 K. Flipkens / S. Gille 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 K. Mladenovic / I. Dodig 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 K. Flipkens / S. Gille 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 K. Mladenovic / I. Dodig 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 K. Flipkens / S. Gille 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 K. Mladenovic / I. Dodig 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

D. Jurak Schreiber / R. Bopanna vs L. Kichenok / A. Golubev



GS Australian Open D. Jurak Schreiber / R. Bopanna • D. Jurak Schreiber / R. Bopanna 0 6 4 0 L. Kichenok / A. Golubev L. Kichenok / A. Golubev 0 1 6 1 Vincitore: L. Kichenok Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Jurak Schreiber / R. Bopanna 0-1 L. Kichenok / A. Golubev 0-1 1-1 1-2 2-2 2-3 3-3 3-4 3-5 4-5 5-5 5-6 5-7 6-7 6-8 6-9 7-9 8-9 9-9 10-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Jurak Schreiber / R. Bopanna 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 L. Kichenok / A. Golubev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Jurak Schreiber / R. Bopanna 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Kichenok / A. Golubev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 D. Jurak Schreiber / R. Bopanna 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 L. Kichenok / A. Golubev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Jurak Schreiber / R. Bopanna 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 L. Kichenok / A. Golubev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Jurak Schreiber / R. Bopanna 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 L. Kichenok / A. Golubev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Jurak Schreiber / R. Bopanna 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 L. Kichenok / A. Golubev 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 D. Jurak Schreiber / R. Bopanna 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 L. Kichenok / A. Golubev 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 D. Jurak Schreiber / R. Bopanna 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 L. Kichenok / A. Golubev 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 D. Jurak Schreiber / R. Bopanna 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) L. Bowden vs Y. Rahman



GS Australian Open L. Bowden L. Bowden 6 2 2 Y. Rahman Y. Rahman 2 6 6 Vincitore: Y. Rahman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 L. Bowden 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Y. Rahman 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 L. Bowden 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Y. Rahman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 L. Bowden 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Y. Rahman 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 L. Bowden 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Y. Rahman 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Bowden 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Y. Rahman 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 2-5 L. Bowden 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Y. Rahman 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 L. Bowden 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Y. Rahman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Bowden 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Y. Rahman 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Bowden 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Y. Rahman 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 L. Bowden 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Y. Rahman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 L. Bowden 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Y. Rahman 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 L. Bowden 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Y. Rahman 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

A. Mert vs (WC) S. Saito



GS Australian Open A. Mert A. Mert 5 5 S. Saito S. Saito 7 7 Vincitore: S. Saito Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Saito 0-15 15-15 30-15 40-15 30-15 5-6 → 5-7 A. Mert 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 S. Saito 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 A. Mert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 S. Saito 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 A. Mert 30-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 S. Saito 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Mert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Saito 30-30 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Mert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Saito 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Mert 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Saito 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 A. Mert 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 S. Saito 0-15 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Mert 15-0 15-15 0-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Saito 15-0 15-15 30-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Mert 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 S. Saito 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 A. Mert 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 S. Saito 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 A. Mert 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 S. Saito 15-0 15-15 30-15 30-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Mert 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

G. Campana Lee vs A. Kim



GS Australian Open G. Campana Lee G. Campana Lee 3 2 A. Kim A. Kim 6 6 Vincitore: A. Kim Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Kim 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 G. Campana Lee 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 A. Kim 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 G. Campana Lee 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 A. Kim 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 G. Campana Lee 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Kim 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 G. Campana Lee 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Kim 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 G. Campana Lee 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 A. Kim 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 G. Campana Lee 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 G. Campana Lee 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 G. Campana Lee 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Kim 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Campana Lee 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Kim 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

C. Kuhl vs (11) L. Ciric Bagaric



GS Australian Open C. Kuhl C. Kuhl 6 6 L. Ciric Bagaric [11] L. Ciric Bagaric [11] 1 4 Vincitore: C. Kuhl Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Kuhl 15-15 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 L. Ciric Bagaric 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 C. Kuhl 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Ciric Bagaric 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 C. Kuhl 0-15 15-15 15-30 30-30 15-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Ciric Bagaric 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Kuhl 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 L. Ciric Bagaric 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 C. Kuhl 0-15 15-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Ciric Bagaric 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. Kuhl 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 L. Ciric Bagaric 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 C. Kuhl 0-15 0-30 15-30 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 C. Kuhl 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 C. Kuhl 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Ciric Bagaric 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Kuhl 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(13) O. Colak vs D. Dinev



GS Australian Open O. Colak O. Colak 6 6 D. Dinev D. Dinev 0 1 Vincitore: O. Colak Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 O. Colak 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 D. Dinev 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 O. Colak 0-15 0-30 15-30 30-30 3-1 → 4-1 D. Dinev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 O. Colak 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Dinev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 O. Colak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 D. Dinev 0-15 0-30 0-40 5-0 → 6-0 O. Colak 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 D. Dinev 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 O. Colak 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 O. Colak 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 O. Colak 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

(5) C. Ngounoue vs N. Berecoechea



GS Australian Open C. Ngounoue [5] C. Ngounoue [5] 6 6 N. Berecoechea N. Berecoechea 3 4 Vincitore: C. Ngounoue Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Ngounoue 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 N. Berecoechea 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 C. Ngounoue 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 N. Berecoechea 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 C. Ngounoue 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 N. Berecoechea 0-15 0-30 0-15 0-40 2-2 → 3-2 C. Ngounoue 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 N. Berecoechea 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 C. Ngounoue 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Berecoechea 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Ngounoue 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 N. Berecoechea 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 C. Ngounoue 0-15 0-30 0-40 5-1 → 5-2 N. Berecoechea 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 C. Ngounoue 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 3-1 → 4-1 N. Berecoechea 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 C. Ngounoue 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 N. Berecoechea 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Ngounoue 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) T. Gibson vs (13) L. Hovde



GS Australian Open T. Gibson T. Gibson 3 6 L. Hovde [13] L. Hovde [13] 6 7 Vincitore: L. Hovde Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 L. Hovde 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 T. Gibson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 L. Hovde 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 T. Gibson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 L. Hovde 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 T. Gibson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 L. Hovde 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 T. Gibson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 L. Hovde 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 T. Gibson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Hovde 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Gibson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Hovde 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 T. Gibson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 L. Hovde 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 T. Gibson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Hovde 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Gibson 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 L. Hovde 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 T. Gibson 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 L. Hovde 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(16) E. Pridankina vs C. Kempenaers-Pocz



GS Australian Open E. Pridankina [16] E. Pridankina [16] 7 2 2 C. Kempenaers-Pocz C. Kempenaers-Pocz 5 6 6 Vincitore: C. Kempenaers-Pocz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 C. Kempenaers-Pocz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 E. Pridankina 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 C. Kempenaers-Pocz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 E. Pridankina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 C. Kempenaers-Pocz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 E. Pridankina 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 C. Kempenaers-Pocz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 E. Pridankina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Kempenaers-Pocz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 E. Pridankina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 C. Kempenaers-Pocz 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 E. Pridankina 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 C. Kempenaers-Pocz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 E. Pridankina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 E. Pridankina 15-0 15-15 15-30 30-30 1-0 → 1-1 E. Pridankina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 C. Kempenaers-Pocz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 E. Pridankina 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 C. Kempenaers-Pocz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 4-5 → 5-5 E. Pridankina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 C. Kempenaers-Pocz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 E. Pridankina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 C. Kempenaers-Pocz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 E. Pridankina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 C. Kempenaers-Pocz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 E. Pridankina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 C. Kempenaers-Pocz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 E. Pridankina 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

(15) B. Artnak vs (WC) H. Jones



GS Australian Open B. Artnak [15] B. Artnak [15] 3 7 4 H. Jones H. Jones 6 6 6 Vincitore: H. Jones Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 B. Artnak 0-15 0-30 15-30 30-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 H. Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 B. Artnak 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 H. Jones 40-0 4-2 → 4-3 B. Artnak 40-15 3-2 → 4-2 H. Jones 0-15 15-15 4-2 B. Artnak 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 H. Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 B. Artnak 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 H. Jones 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 B. Artnak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 H. Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 H. Jones 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 B. Artnak 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 H. Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 B. Artnak 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 H. Jones 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 B. Artnak 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 H. Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Artnak 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 H. Jones 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 B. Artnak 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 H. Jones 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 B. Artnak 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Jones 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 B. Artnak 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 H. Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 B. Artnak 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 H. Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 B. Artnak 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 H. Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 B. Artnak 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 H. Jones 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

A. Xu vs (WC) L. Fairclough



GS Australian Open A. Xu [6] A. Xu [6] 6 6 L. Fairclough L. Fairclough 4 2 Vincitore: A. Xu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Xu 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 L. Fairclough 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 A. Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 L. Fairclough 0-15 15-15 30-15 40-30 3-1 → 3-2 A. Xu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 3-1 L. Fairclough 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 A. Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 L. Fairclough 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Xu 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 L. Fairclough 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 A. Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 L. Fairclough 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Xu 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 L. Fairclough 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 A. Xu 40-A 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 L. Fairclough 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Xu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 L. Fairclough 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(Q) H. Lamchinniah vs L. Alvarez Valdes



GS Australian Open H. Lamchinniah H. Lamchinniah 4 5 L. Alvarez Valdes L. Alvarez Valdes 6 7 Vincitore: L. Alvarez Valdes Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Alvarez Valdes 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 H. Lamchinniah 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 L. Alvarez Valdes 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 H. Lamchinniah 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 L. Alvarez Valdes 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 H. Lamchinniah 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 L. Alvarez Valdes 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 H. Lamchinniah 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 L. Alvarez Valdes 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 H. Lamchinniah 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Alvarez Valdes 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 H. Lamchinniah 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Alvarez Valdes 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 L. Alvarez Valdes 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 L. Alvarez Valdes 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 H. Lamchinniah 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 L. Alvarez Valdes 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 H. Lamchinniah 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 L. Alvarez Valdes 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 H. Lamchinniah 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 L. Alvarez Valdes 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 H. Lamchinniah 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(3) K. Zaytseva vs (Q) Y. Li



GS Australian Open K. Zaytseva [3] K. Zaytseva [3] 6 6 Y. Li Y. Li 2 1 Vincitore: K. Zaytseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 K. Zaytseva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 K. Zaytseva 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Y. Li 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 K. Zaytseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Y. Li 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 K. Zaytseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Y. Li 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Y. Li 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Y. Li 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 K. Zaytseva 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Y. Li 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 K. Zaytseva 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Y. Li 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 K. Zaytseva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Y. Li 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Y. Demin vs (10) K. Ivanovski



GS Australian Open Y. Demin Y. Demin 7 7 K. Ivanovski [10] K. Ivanovski [10] 6 5 Vincitore: Y. Demin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 K. Ivanovski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Y. Demin 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 K. Ivanovski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Y. Demin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 K. Ivanovski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Y. Demin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 K. Ivanovski 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Y. Demin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 K. Ivanovski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Y. Demin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 K. Ivanovski 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Y. Demin 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 Y. Demin 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 K. Ivanovski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Y. Demin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 K. Ivanovski 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Y. Demin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 K. Ivanovski 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Y. Demin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Ivanovski 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Y. Demin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 K. Ivanovski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Y. Demin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Ivanovski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

J. Kobierski vs (4) J. Mensik



GS Australian Open J. Kobierski J. Kobierski 2 4 J. Mensik [4] J. Mensik [4] 6 6 Vincitore: J. Mensik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 J. Kobierski 40-30 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 J. Kobierski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 J. Mensik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 J. Kobierski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 J. Mensik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 J. Kobierski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 J. Mensik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 J. Kobierski 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Mensik 15-0 30-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 J. Kobierski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 J. Mensik 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 J. Kobierski 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 J. Mensik 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 J. Kobierski 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Kobierski 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

C. Fontenel vs (6) M. Laki



GS Australian Open C. Fontenel C. Fontenel 6 0 M. Laki [6] M. Laki [6] 7 6 Vincitore: M. Laki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 M. Laki 15-0 30-0 40-15 40-30 0-5 → 0-6 C. Fontenel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 M. Laki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 C. Fontenel 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 M. Laki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 C. Fontenel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 6-6 → 6-7 C. Fontenel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Laki 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 C. Fontenel 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Laki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 C. Fontenel 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 C. Fontenel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 C. Fontenel 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 M. Laki 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 C. Fontenel 30-40 0-15 15-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 M. Laki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 M. Laki 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Laki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(Q) Q. Duong vs (11) K. Feldbausch



GS Australian Open Q. Duong Q. Duong 0 3 K. Feldbausch [11] K. Feldbausch [11] 6 6 Vincitore: K. Feldbausch Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Feldbausch 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Q. Duong 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 2-5 → 3-5 K. Feldbausch 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Q. Duong 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 K. Feldbausch 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Q. Duong 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Feldbausch 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Q. Duong 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 K. Feldbausch 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Q. Duong 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-5 → 0-6 K. Feldbausch 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Q. Duong 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 K. Feldbausch 40-30 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Q. Duong 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 K. Feldbausch 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

A. Kukasian vs (2) M. Poljicak



GS Australian Open A. Kukasian A. Kukasian 6 4 3 M. Poljicak [2] M. Poljicak [2] 4 6 6 Vincitore: M. Poljicak Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Poljicak 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Kukasian 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 M. Poljicak 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-5 → 2-5 A. Kukasian 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 M. Poljicak 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Kukasian 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 M. Poljicak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Kukasian 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Poljicak 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Kukasian 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 M. Poljicak 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Kukasian 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Poljicak 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Kukasian 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Poljicak 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 A. Kukasian 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Poljicak 0-15 15-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Kukasian 15-0 30-0 40-0 30-0 0-1 → 1-1 M. Poljicak 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Kukasian 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 M. Poljicak 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Kukasian 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Poljicak 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Kukasian 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Poljicak 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 A. Kukasian 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Poljicak 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Kukasian 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Poljicak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

K. Flipkens / S. Sorribes Tormo vs (6) G. Dabrowski / (6) G. Olmos



GS Australian Open K. Flipkens / S. Sorribes Tormo K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 6 6 6 G. Dabrowski / G. Olmos [6] G. Dabrowski / G. Olmos [6] 4 7 2 Vincitore: K. Flipkens / S. Sorribes Tormo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 G. Dabrowski / G. Olmos 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 G. Dabrowski / G. Olmos 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 G. Dabrowski / G. Olmos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 G. Dabrowski / G. Olmos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 G. Dabrowski / G. Olmos 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 15-30 1-0 → 2-0 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-15 15-40 5-5 → 5-6 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 G. Dabrowski / G. Olmos 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 G. Dabrowski / G. Olmos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 G. Dabrowski / G. Olmos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Dabrowski / G. Olmos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Dabrowski / G. Olmos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 G. Dabrowski / G. Olmos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 G. Dabrowski / G. Olmos 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 G. Dabrowski / G. Olmos 40-15 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 G. Dabrowski / G. Olmos 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 G. Dabrowski / G. Olmos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

(WC) J. Fourlis / (WC) J. Kubler vs (7) N. Stojanovic / (7) M. Pavic



GS Australian Open J. Fourlis / J. Kubler • J. Fourlis / J. Kubler 0 3 6 1 N. Stojanovic / M. Pavic [7] N. Stojanovic / M. Pavic [7] 0 6 3 0 Vincitore: J. Fourlis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Fourlis / J. Kubler 1-0 N. Stojanovic / M. Pavic 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 3-3 3-4 3-5 4-5 4-6 5-6 6-6 6-7 6-8 6-9 7-9 8-9 9-9 9-10 10-10 10-11 11-11 11-12 12-12 13-12 13-13 13-14 14-14 15-14 15-15 15-16 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Fourlis / J. Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Fourlis / J. Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Fourlis / J. Kubler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 N. Stojanovic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Fourlis / J. Kubler 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 N. Stojanovic / M. Pavic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 J. Fourlis / J. Kubler 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Fourlis / J. Kubler 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 J. Fourlis / J. Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Stojanovic / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-5 → 3-6 J. Fourlis / J. Kubler 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 N. Stojanovic / M. Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 J. Fourlis / J. Kubler 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 N. Stojanovic / M. Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 2-2 → 3-2 J. Fourlis / J. Kubler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 J. Fourlis / J. Kubler 40-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 J. Fourlis / J. Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Stojanovic / M. Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

B. Pera / W. Koolhof vs G. Dabrowski / H. Nys



GS Australian Open B. Pera / W. Koolhof B. Pera / W. Koolhof 7 6 G. Dabrowski / H. Nys [6] G. Dabrowski / H. Nys [6] 5 3 Vincitore: B. Pera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Pera / W. Koolhof 40-30 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 G. Dabrowski / H. Nys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-2 → 5-3 B. Pera / W. Koolhof 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 G. Dabrowski / H. Nys 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 B. Pera / W. Koolhof 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 B. Pera / W. Koolhof 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 B. Pera / W. Koolhof 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 G. Dabrowski / H. Nys 0-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Pera / W. Koolhof 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 B. Pera / W. Koolhof 15-0 30-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 B. Pera / W. Koolhof 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 G. Dabrowski / H. Nys 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 B. Pera / W. Koolhof 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 B. Pera / W. Koolhof 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 B. Pera / W. Koolhof 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 G. Dabrowski / H. Nys 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Pera / W. Koolhof 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 G. Dabrowski / H. Nys 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 B. Pera / W. Koolhof 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Dabrowski / H. Nys 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 B. Pera / W. Koolhof 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(6) G. Debru vs C. Koshis



GS Australian Open G. Debru [6] G. Debru [6] 4 6 4 C. Koshis C. Koshis 6 4 6 Vincitore: C. Koshis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 C. Koshis 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 G. Debru 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 C. Koshis 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 G. Debru 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 C. Koshis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 G. Debru 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Koshis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Debru 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 C. Koshis 15-0 30-0 40-0 30-0 1-0 → 1-1 G. Debru 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Koshis 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 G. Debru 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 C. Koshis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 G. Debru 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 C. Koshis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 G. Debru 15-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Koshis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 G. Debru 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Koshis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Debru 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Koshis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 G. Debru 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 C. Koshis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 G. Debru 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 C. Koshis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 G. Debru 0-15 0-30 0-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. Koshis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 G. Debru 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 G. Debru 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 G. Debru 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

L. Jones vs C. Van Schalkwyk



GS Australian Open L. Jones L. Jones 7 6 C. Van Schalkwyk C. Van Schalkwyk 6 2 Vincitore: L. Jones Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Jones 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 C. Van Schalkwyk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 L. Jones 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 C. Van Schalkwyk 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 L. Jones 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 C. Van Schalkwyk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Jones 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Van Schalkwyk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 9-9* 10*-9 6-6 → 7-6 C. Van Schalkwyk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 L. Jones 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 C. Van Schalkwyk 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 L. Jones 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 C. Van Schalkwyk 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 L. Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C. Van Schalkwyk 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 L. Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 C. Van Schalkwyk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 L. Jones 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 C. Van Schalkwyk 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Jones 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

T. Valentova vs A. Candiotto



GS Australian Open T. Valentova T. Valentova 6 6 A. Candiotto A. Candiotto 3 2 Vincitore: T. Valentova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Valentova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 A. Candiotto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 T. Valentova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Candiotto 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 T. Valentova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Candiotto 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 T. Valentova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Candiotto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Valentova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 A. Candiotto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 T. Valentova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Candiotto 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Valentova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Candiotto 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Valentova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Candiotto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Valentova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 16 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Todoni vs (WC) R. Gilheany



GS Australian Open A. Todoni A. Todoni 6 6 R. Gilheany R. Gilheany 1 4 Vincitore: A. Todoni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Todoni 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 R. Gilheany 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Todoni 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 R. Gilheany 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 A. Todoni 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 R. Gilheany 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 A. Todoni 0-15 0-30 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 R. Gilheany 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Todoni 40-30 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 R. Gilheany 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Todoni 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 R. Gilheany 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 A. Todoni 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 R. Gilheany 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Todoni 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Gilheany 40-30 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 A. Todoni 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

G. Bailly vs (WC) C. Camus



GS Australian Open G. Bailly G. Bailly 7 6 C. Camus C. Camus 6 4 Vincitore: G. Bailly Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Bailly 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 C. Camus 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 G. Bailly 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 C. Camus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 G. Bailly 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 C. Camus 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 G. Bailly 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 3-1 C. Camus 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 G. Bailly 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 C. Camus 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 C. Camus 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 G. Bailly 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 G. Bailly 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 G. Bailly 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 C. Camus 15-15 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 G. Bailly 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 C. Camus 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 G. Bailly 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Camus 0-15 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Bailly 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Camus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Bailly 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(WC) L. Taylor vs D. Salkova



GS Australian Open L. Taylor L. Taylor 2 4 D. Salkova D. Salkova 6 6 Vincitore: D. Salkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Salkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 L. Taylor 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 L. Taylor 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 L. Taylor 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 D. Salkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 L. Taylor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Salkova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Taylor 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Salkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 L. Taylor 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Salkova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 L. Taylor 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 D. Salkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 L. Taylor 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 D. Salkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Taylor 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 D. Salkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Taylor 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(Q) J. Loutit vs (WC) J. Jin



GS Australian Open J. Loutit J. Loutit 2 6 1 J. Jin J. Jin 6 2 6 Vincitore: J. Jin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 J. Jin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 J. Loutit 15-0 30-0 30-15 40-15 0-5 → 1-5 J. Jin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 J. Loutit 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 J. Jin 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 J. Loutit 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Jin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Loutit 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 J. Jin 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 J. Loutit 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Jin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 J. Loutit 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Jin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Loutit 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Jin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Loutit 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 J. Jin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. Loutit 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 J. Jin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 J. Loutit 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 J. Jin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 J. Loutit 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Jin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

A. El Aouni vs R. Stoiber



GS Australian Open N. Melichar-Martinez / R. Farah [5] N. Melichar-Martinez / R. Farah [5] 4 4 E. Perez / M. Middelkoop E. Perez / M. Middelkoop 6 6 Vincitore: E. Perez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Perez / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 N. Melichar-Martinez / R. Farah 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-5 → 4-5 E. Perez / M. Middelkoop 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 N. Melichar-Martinez / R. Farah 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 E. Perez / M. Middelkoop 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 30-30 3-2 → 3-3 N. Melichar-Martinez / R. Farah 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 E. Perez / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 N. Melichar-Martinez / R. Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Perez / M. Middelkoop 0-15 15-15 0-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Perez / M. Middelkoop 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Perez / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 N. Melichar-Martinez / R. Farah 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 E. Perez / M. Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 N. Melichar-Martinez / R. Farah 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 30-30 40-40 2-4 → 3-4 E. Perez / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 N. Melichar-Martinez / R. Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 E. Perez / M. Middelkoop 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Melichar-Martinez / R. Farah 0-15 15-15 30-15 15-15 30-30 40-30 40-40 0-2 → 1-2 E. Perez / M. Middelkoop 40-15 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 E. Perez / M. Middelkoop 0-15 15-15 30-15 30-30 40-15 40-30 0-0 → 0-1

I. Balus vs (4) S. Sierra



GS Australian Open I. Balus I. Balus 6 6 S. Sierra [4] S. Sierra [4] 2 4 Vincitore: I. Balus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 I. Balus 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 S. Sierra 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 I. Balus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Sierra 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 I. Balus 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 S. Sierra 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 I. Balus 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 S. Sierra 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 I. Balus 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Sierra 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 I. Balus 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 S. Sierra 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 I. Balus 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 S. Sierra 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 I. Balus 0-15 15-15 30-15 30-40 3-0 → 3-1 S. Sierra 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 I. Balus 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Sierra 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Court 17 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Bolsova / U. Eikeri vs (10) M. Bouzkova / (10) L. Hradecka



GS Australian Open A. Bolsova / U. Eikeri A. Bolsova / U. Eikeri 7 6 M. Bouzkova / L. Hradecka [10] M. Bouzkova / L. Hradecka [10] 6 3 Vincitore: A. Bolsova / U. Eikeri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Bolsova / U. Eikeri 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 M. Bouzkova / L. Hradecka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 A. Bolsova / U. Eikeri 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 5-2 M. Bouzkova / L. Hradecka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 A. Bolsova / U. Eikeri 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Bouzkova / L. Hradecka 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Bolsova / U. Eikeri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Bouzkova / L. Hradecka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Bouzkova / L. Hradecka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 A. Bolsova / U. Eikeri 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Bouzkova / L. Hradecka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Bolsova / U. Eikeri 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Bouzkova / L. Hradecka 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Bolsova / U. Eikeri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Bouzkova / L. Hradecka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Bolsova / U. Eikeri 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Bouzkova / L. Hradecka 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Bolsova / U. Eikeri 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Bouzkova / L. Hradecka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Bolsova / U. Eikeri 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Bouzkova / L. Hradecka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

M. Daniell / F. Nielsen vs (2) R. Ram / (2) J. Salisbury



GS Australian Open M. Daniell / F. Nielsen M. Daniell / F. Nielsen 1 2 R. Ram / J. Salisbury [2] R. Ram / J. Salisbury [2] 6 6 Vincitore: R. Ram / J. Salisbury Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Ram / J. Salisbury 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 M. Daniell / F. Nielsen 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Daniell / F. Nielsen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 R. Ram / J. Salisbury 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Daniell / F. Nielsen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Daniell / F. Nielsen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 M. Daniell / F. Nielsen 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 R. Ram / J. Salisbury 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 M. Daniell / F. Nielsen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 R. Ram / J. Salisbury 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Daniell / F. Nielsen 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(WC) A. Sharma / (WC) J. Smith vs L. Hradecka / G. Escobar