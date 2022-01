Australian Open: Berrettini supera Alcaraz al super tiebreak del quinto, vittoria epica per l’azzurro (con i video e interviste della partita)

Che cuore, che testa, che tennis quello di Matteo Berrettini. Quello di un vero Campione. L’azzurro supera al super tiebreak del quinto set Carlos Alcaraz in oltre 4 ore di lotta, 6-2 7-6 4-6 2-6 7-6 lo score finale di una vittoria epica, conquistata con classe, qualità e soprattutto forza mentale. Avanti due set a zero, l’azzurro subisce la rimonta del giovane iberico, che alla fine del quarto set pareva lanciato verso il successo. Sprizzava energia da tutti i pori il classe 2003, forte dell’aver impattato 2 set pari, mentre l’azzurro era provato sul piano atletico e poco efficace con i suoi due colpi principali, servizio e dritto. Nel momento più delicato, Berrettini ha avuto la forza di ripartire. Si è aggrappato al servizio ritrovando efficacia e ritmo, ha ottimizzato ogni risorsa per arrivare lucido al probabile sprint finale. È pure crollato in campo per una leggera distorsione alla caviglia, per fortuna senza conseguenze. Ha salvato una delicata palla break con una difesa magistrale, giocata con attenzione massima e lucidità. Quindi non ha sbagliato più niente, tirando dritto come un treno e salendo in cattedra nel super tiebreak (10 punti) decisivo. Nel rush finale, ogni servizio è stato calcolato alla perfezione, ogni schema giocato in modo impeccabile. Non ha concesso varchi ed ha proposto problemi ad Alcaraz, che si è fatto prendere dalla fretta e dall’esuberanza giovanile.

Una vittoria importantissima, che lo lancia negli ottavi dell’Australian Open e che ci conferma che razza di tennista sia Berrettini. Un giocatore superiore, da grandi appuntamenti, nei quali riesce a tirar fuori il meglio del suo repertorio ed alzare il livello nei momenti cruciali.

Difficile racchiudere in un breve commento le troppe emozioni di oltre 4 ore di lotta, in cui è successo di tutto; per chi non fosse riuscito a godersi lo spettacolo, c’è la cronaca che ripercorre l’intera partita. È stata una sorta di Sparta contro Atene, con la maggior profondità di pensiero che ha prevalso sull’arrembante assalto del giovane avversario. È giusto sottolineare la forza e talento di Alcaraz, uno di quelli che passano ogni tanto nel nostro sport e sono destinati a lasciare il segno. Per questo la vittoria di Matteo è ancor più importante. Carlos era partito fortissimo, quasi stordente per aggressività e tempi di gioco minimi, ma la troppa foga ed esuberanza s’è scontrata contro la “corazzata azzurra”, talmente solida da non sbandare anche se sottoposta ad un cannoneggiamento micidiale. Paziente e lucido, Matteo ha lasciato che Carlos si perdesse nella sua sfuriata, un po’ come il toro che vede rosso e carica a tutta perdendo di vista l’obiettivo. L’obiettivo invece Berrettini l’ha tenuto a fuoco per tutte le 4 ore di lotta. Si è mostrato in campo non solo come grande tennista, assai solido oggi anche sul lato del rovescio, ma come Uomo. Ha capito il momento per l’affondo in ogni situazione, ha spinto quando serviva strappando i due set di vantaggio, giocando un tiebreak nel secondo perfetto. È stato bravo a resistere quando dal finale del terzo set il rivale ha spinto come un forsennato. Ha dimostrato una grandissima lucidità e forza mentale all’inizio del quinto, quando ha premuto il testo reset, ha giocato al servizio in modo incredibile ed è riuscito porre problemi ad Alcaraz, arrivato fin troppo carico al super tiebreak. La difesa magistrale nel decimo punto, che gli è valsa l’allungo, è da far vedere e rivedere. Strappato il vantaggio, via con servizio perfetto, passo avanti a prendersi il punto, risposte profonde con poco rischio per far giocare in posizione scomoda il rivale. Monumentale.

Bravo, bravissimo Berrettini. Si temeva una partita durissima, una possibile sconfitta di fronte ad un avversario lanciatissimo, un predestinato. Alcaraz vincerà tanto, ma oggi ha vinto, con pieno merito, il nostro Matteo Berrettini.

Marco Mazzoni

La cronaca della lunga ed avvincente partita.

Parte fortissimo Alcaraz, tempi rapidi e spinta brutale col diritto. Berrettini è in grossa difficoltà nel suo primo game di servizio, tanto che annulla ben 4 palle break (da 15-40) per portarlo a casa. Si salva con la prima, variando angoli e velocità, e trovando con sicurezza la botta esterna da sinistra, traiettoria molto complicata da rigiocare. Un po’ lento con le gambe l’azzurro in quest’avvio, ma non ha fatto letteralmente giocare lo spagnolo sulle palle break. Carlos serve come un treno, mentre Matteo è costretto a salvare (col primo Ace della partita, esterno imprendibile) una palla break anche nel lungo e complicato quarto game. Sul 2 pari, quando Alcaraz sembrava dominare e Berrettini rincorrere a fatica, l’inerzia del match cambia all’improvviso. Prima un doppio fallo del classe 2003 quindi un errore in spinta. 15-40, prime palle break per Matteo. Bene Carlos sulla prima, spinge e chiude col diritto; esagera col diritto al centro sulla seconda, BREAK Berrettini, avanti 3-2 e servizio. Ora è l’iberico a far fatica, a rincorrere. Col servizio l’azzurro governa i tempi del match, sale 4-2 e Alcaraz ha fretta, esagera con il forcing e commette troppi errori. Due diritti in rete – forzati anche grazie alla lunghezza di palla di Berrettini – condannano Alcaraz a palla break. Si salva col servizio sulla prima, ma capitola alla seconda ai vantaggi, un rovescio in rete dopo una bella risposta di Matteo. Altro BREAK, 5-2 e servizio Berrettini, che chiude senza patemi 6-2, con una bordata di servizio al T. 39 minuti di tennis molto concreto per l’azzurro dopo un inizio complicatissimo. Troppi errori di Alcaraz, incapace di completare l’allungo.

Secondo set. Inizia al servizio Alcaraz, ma l’inerzia del primo parziale non rompe. Carlos forza troppo da dietro, la palla gli scappa via e commette anche un doppio fallo sul 15-30, che manda Matteo a due palle break. Non controlla la risposta Berrettini sulla prima; risponde incrociato e profondo sulla seconda e via si gira col diritto per un’accelerazione violenta lungo linea. BREAK Berrettini, 1-0 avanti. Uno strappo micidiale per il “7-2” Berrettini, che con la sua combinazione servizio + diritto controlla il ritmo del gioco e consolida il vantaggio portandosi 2-0. Il parziale scorre veloce, entrambi controllano i propri turni di battuta col servizio e il primo colpo successivo. Alcaraz ritrova sicurezza nella spinta da fondo campo, nei suoi game è meno falloso; Matteo serve con grande ritmo. Si arriva all’ottavo game sul 4-3 e servizio Berrettini. Carlos riesce ad inchiodare Matteo sulla diagonale di rovescio, si porta 15-30; quindi impone un ritmo forsennato nello scambio, vola 15-40 strappando due palle per il contro break. Cancella col servizio la prima, si scambia sulla seconda… e Alcaraz trova in difesa un back di rovescio stretto micidiale, che sorprende l’azzurro. Contro BREAK Alcaraz, 4 pari e tutto da rifare. Il livello è salito, c’è lotta e anche punti spettacolari. Il set si decide al tiebreak (1h e 23 minuti di partita). Un doppio fallo di Alcaraz sul 2-1 regala il punto del primo allungo a Berrettini, che quindi regala una magia con un passante di rovescio in back SPETTACOLARE, prendendo in contro tempo Carlos che così crolla 1-4. Gran servizio del romano per il 5-1, in controllo del tiebreak. Un rovescio lungo linea in rete condanna Alcaraz al 1-6, 5 set point consecutivi per l’azzurro. Resta aggrappato l’iberico, con due bordate col diritto si porta 3-6, ma ora serve l’italiano. Bravo a chiudere con un servizio potente, piedi in campo e diritto in avanzamento. 7-3 Berrettini, avanti due set a zero. Ottimo Matteo a restare focalizzato dopo aver perso il vantaggio e giocare un tiebreak perfetto, capitalizzando il doppio fallo del rivale.

Terzo set, Berrettini inizia al servizio. Senza problemi si porta 1-0 e gioca molto solido in risposta, tenendo la palla in campo e spingendo l’avversario all’errore. 0-30 (sei punti di fila per Matteo). Con coraggio si butta avanti Alcaraz e vince quattro punti per l’1 pari. Si avanza sui giochi di servizio, regge l’equilibrio. Berrettini continua a servire con precisione, non solo di potenza. Alcaraz cerca di incidere in risposta, si prende rischi, ma non è sempre è premiato. Più concreto ed efficace l’azzurro, mentre si nota l’inesperienza dello spagnolo che produce grandi accelerazioni ma volendo fin troppo “spaccare la palla” e quindi commettendo errori. Matteo domina anche il “fatidico” settimo game, il servizio è una macchina ben rodata che lo porta 4-3. Ben poca sicurezza invece per Alcaraz, che con un paio di errori gravi (un diritto gli vola letteralmente via) si ritrova sotto 0-30 nell’ottavo gioco. Rischia una risposta a tutta l’azzurro per arrivare a palla break, ma gli esce di un niente. Si salva ancora Carlos, 4 pari. All’improvviso il match cambia rotta nel nono gioco. Alcaraz è indemoniato nel primo punto, si difende e poi si prende il campo con potenza. Matteo non trova il servizio e sbaglia in difesa col rovescio. 0-30. Una risposta incrociata molto veloce porta all’errore Berrettini, che crolla 0-40. Altro scambio (anche guastato da un nastro), lo vince ancora lo spagnolo che strappa il game all’azzurro. BREAK Alcaraz, serve avanti 5-4 e chiude 6-4 senza problemi. Il set pareva in controllo di Berrettini, efficacissimo al servizio, ma è bastato un attimo per riaprire la partita.

Quarto set, inizia l’azzurro alla battuta. Vince il game Berrettini a 15, importante per tenere la testa avanti nel parziale. Bene anche Alcaraz, chiude un paio di punti con aggressività e classe. 1 pari. Arriva “l’ora X”, con il campo tagliato a metà tra luce e ombra. Condizioni particolari, che portano a qualche errore. Sul 2 pari, 30 pari, Matteo forza col diritto cercando il vincente lungo linea, ma la palla gli esce di poco. “Non vedo niente” dice l’azzurro, sottolineando un errore che gli costa la palla break. Niente prima, risponde in modo accurato Alcaraz, inchioda sul rovescio Matteo e lo trafigge con una bordata di diritto lungo linea. BREAK, 3-2 e servizio Alcaraz. Quando gioca con più pazienza, Carlos è davvero formidabile. Consolida il break e vola avanti 4-2 il pupillo di JC Ferrero. Accusa il colpo Berrettini, la prima non fa “male”, le gambe sono come bloccate all’uscita dal servizio. Crolla 0-40, tre palle per il doppio break. Sul 15-40 il mucciano aggancia in qualche modo la palla con la punta della racchetta e trova una risposta cross di diritto imprendibile, anche fortunata. Doppio Break, avanti 5-2 Alcaraz. Chiude in scioltezza Carlos al primo set point con una volée perfetta dopo un diritto aggressivo, 6-2. Un vero e proprio crollo per Berrettini, che dal 2-1 avanti incassa un parziale di 20 punti persi e solo 6 vinti. Il match si decide al quinto set.

Berrettini serve all’avvio del quinto, 2 ore 3 50 minuti di match. Si aggrappa con le unghie alla battuta e si butta subito avanti per non correre nello scambio. Da 15-30 chiude il game, con grande grinta. Sull’1-0 15 pari, Matteo crolla pesantemente a terra: in un recupero verso destra, si è blocca la punta del piede a terra, con la caviglia che si gira, per fortuna non violentemente. Si siede in panchina, arriva il trainer. Si riprende senza trattamenti particolari, per fortuna sembra in buona efficienza. C’è grande lotta in questa fase, Carlos non commette più errori per troppa foga, col servizio Berrettini torna a fare la differenza. Il terzo game va ai vantaggi. Con una costruzione perfetta, Carlos taglia col rovescio e cambia ritmo col diritto. Un vincente che gl vale una palla break delicatissima. Niente prima in campo… si salva Berrettini con grinta, contenendo l’esuberanza del giovane rivale. Quarto game, Alcaraz avverte la tensione sul 30 pari, commette un grave doppio fallo e concede una palla break (la prima dal secondo set). Se la gioca bene, avanza con coraggio dopo un bel diritto e chiude di volo in sicurezza. Grande tensione in campo, ma anche qualità. Con uno splendido rovescio lungo linea Carlos si porta 2 pari. Ogni gioco è una battaglia, il decimo Ace vale a Matteo il punto del 3-2. L’equilibrio non si rompe, 4 pari. C’è intensità ed elettricità in campo, Berrettini corre in risposta ma Alcaraz controlla; Carlos fa fatica in risposta, il servizio di Matteo c’è. L’azzurro sale 5-4, ora tutta la pressione è sulle spalle dello spagnolo. Tensione? No, scarica un game a zero, il primo del set, potenza e velocità per il 5 pari. Siamo al fotofinish. Stanco, gambe pesanti, ma testa lucidissima quella di Matteo che serve da campione ed a zero si porta 6-5. In risposta “Berretto” trova un angolo impossibile col diritto cross, 0-15! Anche “Carlitos” scarica un diritto al fulmicotone, ingestibile, per il 15 pari. Berrettini si difende e vince un punto rocambolesco, con un errore dell’iberico su di un diritto al volo, invece di uno smash. È 30-40 e MATCH POINT BERRETTINI!!!! Seconda di servizio… La seconda è molto profonda, la risposta aggressiva col diritto muore in rete. Avanza Carlos e si prende con coraggio il punto a rete. La partita si decide al super tiebreak. Il pubblico è tutto in piedi, servono 10 punti per vincere il match. Il primo lottato punto lo vince l’iberico, ma Matteo si rifà subito con una solida risposta, 1 pari. Con decisione e qualità l’azzurro gioca un bel rovescio lungo linea, entra col diritto e chiude di volo. 3-2 avanti. Si gira 3 pari, enorme l’intensità e la tensione in campo, ma c’è anche qualità. Scambi rarefatti, comanda servizio e diritto. 5-4 Berrettini. Scambio spettacolare, difese ENORMI di Matteo, con Alcaraz che spinge tanto ma poi alla fine stecca un diritto in corsa. 6-4 Berrettini, rimette la testa avanti. Lo schema servizio esterno e diritto in avanzamento dell’azzurro funziona, vola avanti 8-5. Fuori giri il diritto di Alcaraz, sotto costante pressione. 9-5, altri 4 MATCH POINT PER BERRETTINI! Doppio fallo! Vince Matteo, bravissimo a recuperare energie quando alla fine del quarto set pareva svuotato. Grande Alcaraz, vero talento del futuro, ma Berrettini ha giocato da Campione.

GS Australian Open C. Alcaraz [31] C. Alcaraz [31] 2 6 6 6 6 M. Berrettini [7] M. Berrettini [7] 6 7 4 2 7 Vincitore: M. Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 5-7* 5*-8 5*-9 6-6 → 6-7 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

12 Aces 108 Double faults 262 % 96/155 1st serve in 71 % 115/16374 % 71/96 Win 1st serve 78 % 90/11561 % 36/59 Win 2nd serve 44 % 21/4831 % 4/13 Break points won 38 % 3/872 % 23/32 Net points won 70 % 19/2731 % 50/163 Receiving points won 26 % 40/15551 Winners 393 Return winners 054 Unforced errors 484 Return unforced errors 7159 Total points won 159216 kmh Fastest serve 220 kmh188 kmh 1st Serve Average 194 kmh151 kmh 2nd serve average 159 kmh

