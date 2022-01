Australian Open: Jannik Sinner ““Daniel? Si trova al terzo turno perché se lo è meritato giocando bene. Non si va avanti in uno Slam per caso” (con il video della partita)

Jannik Sinner : “Ormai è davvero un piacere giocare qui. Lo scorso anno è stata un’emozione forte con Shapovalov e sono contento di esserci di nuovo. Grazie al pubblico per essere rimasto fino a tardi a vedere la partita. Grazie anche a chi non ha tifato per me.

Non è stato facile giocare contro Steve. Ci eravamo già affrontati in due occasioni e sono sceso in campo concentrato. L’americano ha una prima di servizio precisa e difficile da leggere, era importante rispondere bene e ci sono riuscito. Sono stato bravo a farlo muovere e a mescolare le carte. Le opportunità che ho avuto per ottenere il break sono riuscito a sfruttarle a dovere.

Daniel? Si trova al terzo turno perché se lo è meritato giocando bene. Non si va avanti in uno Slam per caso. Non ero a conoscenza del fatto che avesse battuto addirittura tre italiani nelle qualificazioni, dovrò stare attento. Al momento il tennis italiano sta dimostrando tutte le sue potenzialità. Abbiamo ottimi giocatori che stanno rendendo al meglio e se lui è riuscito a batterli è evidente che ha dovuto mettere in campo un gran tennis.

A questo livello tutte le partite sono difficili. Sono favorito, è vero, ma solo sulla carta. Bisogna tener conto di tanti fattori. Quelli atmosferici, ad esempio: ancora non so se farà caldo o se tirerà vento. Uno come Andy Murray lo devi battere. Lui ci è riuscito, io no. Sfrutterò la giornata di domani per prepararmi al meglio e farmi trovare pronto”.

Prima c’è da pensare al match con il giapponese e poi vedremo chi affronterò agli ottavi”.

