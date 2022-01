Australian Open: Maddison Inglis e l’importanza del denaro per andare avanti nel tennis

Maddison Inglis è australiana, ha ricevuto una wild card per il main draw e sta diventando una delle grandi rivelazioni di questo Australian Open. Nel primo turno ha sconfitto Leylah Annie Fernandez (finalista degli US Open) e ora si è imposta di nuovo, per la gioia del pubblico locale.

L’attuale numero 133 del ranking mondiale è quindi al terzo turno del torneo, ma lei stessa ha rivelato che la sua più grande felicità in questo risultato è anche il denaro che porterà a casa così da poter avere maggiore serenità girando il circuito maggiore.

Inglis ha già raccolto 228.000 dollari, il che le dà un margine finanziario molto più grande per affrontare la stagione. “Il premio in denaro era qualcosa a cui non ho cercato di pensare troppo. Ma mi sarà di grande aiuto quest’anno. Mi toglierà molta pressione finanziaria, costa molto viaggiare e avere un allenatore”, ha confessato Inglis in conferenza stampa, che solo in questo Australian Open ha vinto quasi la metà di quello che aveva vinto in tutta la sua carriera (530.000 dollari).

E ora la sua prossima avversario è Kaia Kanepi. “Per me è totalmente surreale essere al terzo turno di un Grande Slam. Sono molto felice, non vedo l’ora di tornare in campo sabato”.