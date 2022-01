Australian Open: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Australian Open (Australia), cemento – 2° Turno

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Cornet vs (3) G. Muguruza



A. Cornet vs (3) G. Muguruza

X. Wang vs (2) A. Sabalenka



Il match deve ancora iniziare

K. Majchrzak vs (32) A. de Minaur (Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))



Il match deve ancora iniziare

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

N. Kyrgios vs (2) D. Medvedev



Il match deve ancora iniziare

(14) S. Halep vs B. Haddad Maia



Il match deve ancora iniziare

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(6) A. Kontaveit vs C. Tauson



(6) A. Kontaveit vs C. Tauson

(Q) H. Baptiste vs (WC) M. Inglis



Il match deve ancora iniziare

S. Baez vs (4) S. Tsitsipas



Il match deve ancora iniziare

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

D. Kovinic vs (17) E. Raducanu



Il match deve ancora iniziare

S. Johnson vs (11) J. Sinner



Il match deve ancora iniziare

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(7) I. Swiatek vs R. Peterson



(7) I. Swiatek vs R. Peterson

F. Tiafoe vs (20) T. Fritz (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))



Il match deve ancora iniziare

S. Zhang vs (12) E. Rybakina



Il match deve ancora iniziare

(WC) A. Murray vs (Q) T. Daniel (Ora italiana: 07:30 (locale: 17:30))



Il match deve ancora iniziare

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(5) A. Rublev vs R. Berankis



(5) A. Rublev vs R. Berankis

(WC) S. Stosur vs (10) A. Pavlyuchenkova (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))



Il match deve ancora iniziare

A. Davidovich Fokina vs (9) F. Auger-Aliassime



Il match deve ancora iniziare

J. Erlich / A. Goransson vs M. Ebden / M. Purcell



Il match deve ancora iniziare

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Konjuh vs (27) D. Collins



A. Konjuh vs (27) D. Collins

(24) D. Evans vs A. Rinderknech



Il match deve ancora iniziare

(15) R. Bautista Agut vs P. Kohlschreiber



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(13) D. Schwartzman vs (WC) C. O’Connell



Il match deve ancora iniziare

M. Linette vs (25) D. Kasatkina



Il match deve ancora iniziare

(26) G. Dimitrov vs B. Paire



Il match deve ancora iniziare

(16) A. Golubev / (16) F. Skugor vs (WC) D. Sweeny / (WC) L. Tu



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

N. Parrizas Diaz / A. Rus vs (WC) K. Birrell / (WC) C. Kempenaers-Pocz



N. Parrizas Diaz / A. Rus vs (WC) K. Birrell / (WC) C. Kempenaers-Pocz

S. Cirstea vs K. Kucova



Il match deve ancora iniziare

(WC) A. Harris / (WC) A. Vukic vs A. Krajicek / S. Querrey



Il match deve ancora iniziare

A. Bolsova / U. Eikeri vs X. Wang / S. Zheng



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Kostyuk / D. Yastremska vs (8) C. Gauff / (8) C. McNally



M. Kostyuk / D. Yastremska vs (8) C. Gauff / (8) C. McNally

V. Golubic / J. Teichmann vs (11) L. Kichenok / (11) J. Ostapenko



Il match deve ancora iniziare

(1) N. Mektic / (1) M. Pavic vs F. Bagnis / F. Delbonis



Il match deve ancora iniziare

M. McDonald / J. Millman vs J. O’Mara / A. Vasilevski



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) N. Gombos vs (27) M. Cilic



GS Australian Open N. Gombos [2] • N. Gombos [2] 0 1 M. Cilic [27] M. Cilic [27] 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Gombos 1-4 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 N. Gombos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 N. Gombos 0-40 0-15 15-15 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 0-1 → 0-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(29) T. Zidansek vs H. Watson (Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))



Il match deve ancora iniziare

K. Kanepi vs M. Bouzkova



Il match deve ancora iniziare

R. Gasquet vs B. van de Zandschulp



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

L. Saville / J. Smith vs (5) J. Peers / (5) F. Polasek



GS Australian Open L. Saville / J. Smith • L. Saville / J. Smith 15 1 J. Peers / F. Polasek [2] J. Peers / F. Polasek [2] 15 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Saville / J. Smith 0-15 15-15 1-2 J. Peers / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Saville / J. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Peers / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(19) E. Mertens vs I. Begu



Il match deve ancora iniziare

M. Brengle / T. Maria vs M. Adamczak / X. Han (Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))



Il match deve ancora iniziare

(3) V. Kudermetova / (3) E. Mertens vs A. Blinkova / A. Sasnovich



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(7) N. Mahut / (7) F. Martin vs A. Nedovyesov / A. Qureshi



(7) N. Mahut / (7) F. Martin vs A. Nedovyesov / A. Qureshi

D. Koepfer / J. Struff vs F. Krajinovic / M. Sabanov



Il match deve ancora iniziare

A. Mannarino / H. Nys vs (9) I. Dodig / (9) M. Melo (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))



Il match deve ancora iniziare

S. Mirza / R. Ram vs B. Bencic / F. Polasek



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) T. Machac vs M. Cressy



(Q) T. Machac vs M. Cressy

J. Lohoff / M. Zanevska vs K. Flipkens / S. Sorribes Tormo



Il match deve ancora iniziare

D. Inglot / K. Skupski vs T. Griekspoor / A. Vavassori



Il match deve ancora iniziare

(11) S. Gille / (11) J. Vliegen vs B. Bonzi / A. Rinderknech



Il match deve ancora iniziare

(13) R. Klaasen / (13) B. McLachlan vs M. Middelkoop / P. Oswald

(13) R. Klaasen/ (13) B. McLachlanvs M. Middelkoop/ P. Oswald

C. Burel / C. Osorio vs (6) G. Dabrowski / (6) G. Olmos



Il match deve ancora iniziare

C. Alcaraz / P. Carreno Busta vs G. Mager / L. Musetti



Il match deve ancora iniziare

M. Linette / B. Pera vs C. Tauson / A. Van Uytvanck



Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(16) V. Kuzmova / (16) V. Zvonareva vs V. Gracheva / A. Kalinina



(16) V. Kuzmova / (16) V. Zvonareva vs V. Gracheva / A. Kalinina

T. Brkic / N. Cacic vs (15) A. Behar / (15) G. Escobar



Il match deve ancora iniziare

(WC) D. Saville / (WC) L. Saville vs (4) A. Guarachi / (4) T. Puetz



Il match deve ancora iniziare

M. Giron / S. Kwon vs A. Bublik / J. Zielinski



Il match deve ancora iniziare

Court 16 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Li / A. Riske vs N. Hibino / A. Rosolska



A. Li / A. Riske vs N. Hibino / A. Rosolska

E. Routliffe / M. Venus vs (WC) L. Cabrera / (WC) A. Bolt



Il match deve ancora iniziare

(1) B. Krejcikova / (1) K. Siniakova vs L. Pattinama Kerkhove / A. Rodionova



Il match deve ancora iniziare

M. Daniell / F. Nielsen vs A. Karatsev / A. Sitak



Il match deve ancora iniziare

Court 17 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(31) M. Vondrousova vs L. Samsonova



(31) M. Vondrousova vs L. Samsonova

A. Molcan vs P. Andujar



Il match deve ancora iniziare

(7) D. Jurak Schreiber / (7) A. Klepac vs T. Martincova / M. Vondrousova



Il match deve ancora iniziare

P. Andujar / P. Martinez vs D. Lajovic / I. Sabanov



Il match deve ancora iniziare