Alcaraz: “Me la posso giocare contro tutti”

7 games lasciati a Tabilo nel primo turno, 8 a Lajovic nel secondo. Questo l’impressionante cammino di Carlos Alcaraz negli Australian Open 2022, ottimo viatico per super sfida di terzo turno, contro Matteo Berrettini. Nell’unico confronto diretto, Vienna 2021, vinse l’iberico al tiebreak decisivo. Che partita attende il romano? Dura, durissima, vista la condizione non ottimale con cui ha iniziato il torneo. Nella press conference post partita, Berrettini si è detto fiducioso, in crescita, con voglia di fare bene. In campo il romano è parso ancora incerto sui movimenti, a volte in ritardo soprattutto quando era costretto a correre da sinistra verso destra, visto che tende a lasciare più aperto quel lato per spingere da sinistra e coprire il rovescio.

Alcaraz si è presentato in Australia in grande forma fisica. Sarà per il completino smanicato di “nadaliana” memoria, ma il giovane classe 2003 sembra anche irrobustito rispetto al finale della scorsa stagione. Ai microfoni della stampa dopo il successo odierno, ha confermato di aver lavorato molto sul fisico, è apparso molto sicuro di sé, pronto a giocarsela non solo contro l’azzurro ma contro chiunque…

“Ricordo la partita di Vienna” racconta Alcaraz, “ero riuscito a rispondere molto bene ed ero molto aggressivo. È molto importante tenere in mano il gioco, non lasciare che Matteo faccia la partita e prenda il comando col diritto. Direi che queste sono le due cose che ho fatto bene in quella partita per batterlo. Da quella partita, sono cresciuto molto. In quel match ho sofferto un calo mentale importante, anche se poi sono riuscito a vincere”.

“Già nella precedente preseason avevo lavorato per modellare il mio fisico, è stato lo stesso anche quest’anno. Ogni dettaglio conta, riposare bene, mangiare bene, prendere gli integratori necessari, stare attento ai dettagli. Penso di aver fatto tutto molto bene in questa preseason, ho lavorato duramente con la mia squadra. Sapevamo quanto sarebbe stato importante stare bene fisicamente e sembra che abbiamo fatto un buon lavoro, mi sento bene e migliorato”.

“Dove credo di esser migliorato maggiormente? L’attitudine in campo, nel sapere cosa sta succedendo in ogni fase del match, e se c’è un brutto momento riuscire a recuperare il prima possibile. Sono maturato molto in questo senso, la lettura del gioco, capire subito cosa sto facendo di sbagliato, cosa sto facendo bene ed essere rapido nel cambiare se c’è qualcosa che non sto facendo al meglio. Questo è ciò che ho migliorato di più e ciò che mi sta facendo crescere e salire velocemente”.

“L’aspetto più difficile contro Berrettini sarà riuscire a leggere il suo servizio. Ha uno dei migliori servizi del tour, non è facile intuire dove andrà la palla. È difficile fare un paragone con agli servizi del tour, ma è difficile rispondere bene a Matteo”.

“Il nostro primo incontro è stato indoor e l’ho battuto, ma mi sento a mio agio anche giocando sul duro all’aperto, non è importante per me essere al coperto o all’aperto”.

Marco Mazzoni