Australian Open: Avanti Giorgi e Sonego, out Trevisan e Bronzetti

Due vittorie e due sconfitte per i tennisti azzurri nella notte di Melbourne. Erano molto difficili le sfide per le italiane impegnate sulla Rod Laver Arena, e infatti sia Martina Trevisan che Lucia Bronzetti sono uscite sconfitte, purtroppo nettamente, dal campo principale degli Australian Open. In apertura di programma, Trevisan ha vinto suo tre games contro Paula Badosa, iberica in grande ascesa. Dopo il “cappotto” subito nel primo set, la toscana è rimasta aggrappata alla partita fino al quinto game, dove ha ceduto di nuovo il servizio alla seconda palla break. Badosa è scappata via ed ha chiuso 6-3 con un altro break al nono gioco.

Ancor più severa la lezione subita da Bronzetti, che affrontata la n.1 del mondo e idolo di casa Ash Barty. 5 games di fila per la campionessa di Wimbledon, con l’azzurra capace di evitare il “cappotto” con il gioco vinto prima del 6-1. Troppo più potente, completa ed efficace Barty, che a zero strappa il break a Lucia nel terzo game e vola via, fino al doppio 6-1 finale. Resta un ricordo indelebile per l’azzurra, un match giocato di fronte alla migliore del mondo nel “suo” torneo.

Continua la corsa di Camila Giorgi, che domina il primo set (6-2) con la Martincova, due break imponendo il suo tennis veloce ed aggressivo. Più altalenante la sua prestazione nel secondo set. Dopo ave annullato ben quattro palle break nel secondo game, Camila strappa il servizio alla rivale sul 2 pari, e scappa via, con il doppio affondo per il 5-2. A servire per il match, Giorgi si “incarta” e cede due volte il servizio, con un brutto parziale di 6 punti a 16. Sul 5 pari, tutto da rifare. Si arriva al tiebreak, e per fortuna la maggior classe e potenza di Giorgi hanno la meglio, senza patemi. Al prossimo turno, Camila potrà “vendicare” la Bronzetti, visto che la prossima avversaria sarà proprio Ash Barty.

Buona vittoria anche per Lorenzo Sonego. Opposto al tedesco Otte, il piemontese ha sofferto un lungo passaggio a vuoto nella parte finale del primo set, perdendo per due volte il servizio (2-6). Si è ripreso prontamente all’avvio del secondo, saltando sulla palla con la sua grande energia e strappando il break nel primo game. Serve bene, aggressivo in risposta, Lorenzo si porta avanti 3-0 con doppio break, strappato alla seconda chance, ma poi restituisce un break cedendo il quarto game, alla quarta palla break, grandissima lotta nel gioco. Sonego non si scompone, continua a servire bene e strappa di nuovo il servizio ad Otte nel settimo gioco, chiudendo 6-2. Nel terzo set, Lorenzo opera due break, nel primo e nel nono gioco, imponendo la sua velocità e coraggio in campo, per il 6-3 finale, un set che ha controllato discretamente (ha annullato due palle break nel quarto game). Forte dei due set vinti, Sonego vola anche nel quarto parziale: strappa due volte il servizio al tedesco nel quarto e sesto gioco, chiudendo al quarto match point con un diritto vincente. La buona prestazione di Sonego è sottolineata dal 60% di punti vinti con la seconda di servizio (64% con la prima) ed dall’aver cancellato 9 palle break concesse su 12. Al prossimo turno lo aspetta Miomir Kecmanovic, una partita giocabile per “Sonny”.