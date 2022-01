Australian Open: Berrettini e Sonego vedono il terzo turno, per il romano quote basse contro Kozlov

Matteo Berrettini vuole continuare la sua avanzata agli Australian Open, e dopo aver battuto Brandon Nakashima, scende in campo da favorito anche contro Stefan Kozlov. I betting analyst vedono a 1,09 il successo del tennista romano, mentre la vittoria del suo avversario vale addirittura 8,50 la posta.

Match che appare quindi abbastanza scontato per il classe 1996, il cui successo in tre set è offerto a 1,71, mentre l’1-3 paga 3,75 la posta. In campo anche Lorenzo Sonego, che nella notte affronterà il tedesco Oscar Otte. Il torinese è favotrito a 1,41 per il successo, mentre il tennista teutonico è proposto vincente a 2,90. Per quanto riguarda il risultato esatto, prevale lo 0-3 per Sonego a 3, con l’1-3 a 4,20 e un successo al quinto set in quota a 6,10.

Australian Open – Quote e scontri diretti

tomorrow, 01:00 2R Otte – Sonego (27) 1-4 3.06 1.38

tomorrow, 02:30 2R Kecmanovic – Paul 2-0 2.90 1.42

tomorrow, 02:30 2R Opelka (23) – Koepfer 3-3 1.41 2.94

tomorrow, 02:30 2R Griekspoor – Carreno-Busta (19) 0-0 3.17 1.36

tomorrow, 02:30 2R Kwon – Shapovalov (14) 0-1 4.08 1.24

tomorrow, 03:00 2R Korda – Moutet 0-0 1.38 3.05

tomorrow, 04:00 2R Hanfmann – Nadal (6) 0-1 18.30 1.02

tomorrow, 04:00 2R Alcaraz (31) – Lajovic 0-0 1.13 5.89

tomorrow, 04:30 2R Kozlov – Berrettini (7) 0-0 7.86 1.08

tomorrow, 05:00 2R Khachanov (28) – Bonzi 2-0 1.23 4.26

tomorrow, 06:00 2R McDonald – Karatsev (18) 0-0 2.44 1.57

tomorrow, 06:00 2R Martinez – Garin (16) 0-2 2.07 1.77

tomorrow, 06:30 2R Hurkacz (10) – Mannarino 1-0 1.11 6.54

tomorrow, 07:00 2R Albot – Vukic 0-0 2.65 1.49

tomorrow, 10:30 2R Zverev (3) – Millman 2-0 1.04 12.16

tomorrow, 10:30 2R Monfils (17) – Bublik 0-1 1.20 4.64

tomorrow, 01:00 2R Trevisan – Badosa (8) 0-0 7.39 1.09

tomorrow, 01:00 2R Azarenka (24) – Teichmann 0-0 1.31 3.49

tomorrow, 01:00 2R Martincova – Giorgi (30) 0-0 2.59 1.51

tomorrow, 01:00 2R Sorribes Tormo (32) – Kostyuk 1-1 2.54 1.53

tomorrow, 01:00 2R Tan – Svitolina (15) 0-0 5.40 1.16

tomorrow, 02:30 2R Barty (1) – Bronzetti 0-0 1.02 17.50

tomorrow, 02:30 2R Pera – Pegula (21) 0-0 3.03 1.39

tomorrow, 03:00 2R Keys – Cristian 0-0 1.21 4.52

tomorrow, 03:00 2R Riske – Ostapenko (26) 0-1 2.33 1.61

tomorrow, 04:30 2R Krejcikova (4) – Wang 0-1 1.13 6.07

tomorrow, 04:30 2R Van Uytvanck – Wang 1-1 1.62 2.32

tomorrow, 04:30 2R Parrizas-Diaz – Zanevska 0-2 1.84 1.98

tomorrow, 04:30 2R Bencic (20) – Anisimova 1-0 1.59 2.38

tomorrow, 06:00 2R Kudermetova (28) – Ruse 0-0 1.35 3.25

tomorrow, 09:00 2R Brengle – Osaka (13) 1-0 7.42 1.09

tomorrow, 09:00 2R Zheng – Sakkari (5) 0-0 3.47 1.31