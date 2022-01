Stefano Napolitano supera il primo turno al Challenger Città di Forlì 3 (con il programma di domani)

Torna a brillare la stella di Stefano Napolitano, già n.152 del mondo (e oggi n.483), primo italiano a superare il primo turno al Challenger Città di Forlì 3. L’azzurro, 26 anni, ha battuto contro pronostico e dopo una battaglia di tre set (e due tiebreak), il croato Nino Serdarusic, n.245 del mondo, 7-6 (8-6) 2-6 7-6 (7-2), al termine di un match equilibrato e molto spettacolare. Agli ottavi anche il russo Kotov, vincitore in uno dei Challenger di Forlì indoor del 2021, che ha battuto all’esordio 6-4 6-4 l’uzbeko Istomin, ex numero 33 del mondo.

Di grande qualità le qualificazioni che si sono concluse oggi al Villa Carpena. Dei sei tennisti entrati nel main draw, alcuni hanno storie importanti. Come il croato Berna Gojo che con le sue vittorie (anche sull’azzurro Sonego) ha condotto nella finale di Coppa Davis la sua Nazionale. Come il ceko Rosol e il romeno Copil che in passato sono arrivati rispettivamente al n.26 e al numero 55 delle classifiche mondiali ATP. O ancora come il giapponese Uchida che proprio quest’anno ha esordito in singolare nella nazionale di Davis del suo Paese. In tabellone sono entrati anche il russo Turniev e il francese Escoffier, mentre è uscito all’ultimo turno l’italiano Gianmarco Ferrari, ko 6-4 6-0 proprio contro Uchida.

Domani, martedì, si completa il programma degli incontri di primo turno del torneo, con l’esordio degli altri italiani Andrea Pellegrini, Andrea Arnaboldi, Franco Agamenone e Gian Marco Moroni.

Citta’ di Forli’ – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Antoine Escoffier vs Cedrik-Marcel Stebe

2. Andrea Arnaboldi vs [7] Daniel Masur

3. [1] Vasek Pospisil vs [LL] Evan Furness

4. [WC] Andrea Pellegrino vs [8] Lukas Lacko

5. Luca Margaroli / Kacper Zuk vs [WC] Lorenzo Angelini / Riccardo Ercolani (non prima ore: 17:00)

6. Antoine Hoang vs Gian Marco Moroni (non prima ore: 18:30)

Gencom – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Kaichi Uchida vs [4] Altug Celikbilek

2. [1] Robert Galloway / Max Schnur vs Quentin Halys / Albano Olivetti

3. [5] Gregoire Barrere vs Jay Clarke

4. [3] Cem Ilkel vs [Q] Lukas Rosol (non prima ore: 14:00)

5. Franco Agamenone vs [Q] Marius Copil

6. [WC] Carlo Alberto Caniato / Christian Capacci vs Jonas Forejtek / Jelle Sels

7. Victor Vlad Cornea / Fabian Fallert vs Alternate /