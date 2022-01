Australian Open: I risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 2. Bene Jannik Sinner. Sconfitte per Mager (contro Rublev), Seppi, Travaglia, Musetti e Cecchinato

Parte bene Jannik Sinner agli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. Subito fuori Musetti, Seppi, Mager, Travaglia e Cecchinato.

Buona la prima per Jannik Sinner, n.10 del ranking e 11 del seeding ha battuto 64 75 61, in poco più di due ore, il portoghese Joao Sousa, n.140 ATP, proveniente dalle qualificazioni.

Jannik ha preso e restituito un break di vantaggio sia nel primo set, dove si è fatto recuperare da 5-2 a 5-4 prima di strappare la battuta al lusitano nel decimo gioco (6-4), che nel secondo parziale (dal 2-0 al 2-2) prima del break decisivo al dodicesimo game (7-5). Senza storia la terza frazione chiusa 6-1.

Giovedì al secondo turno il 20enne di Sesto Pusteria troverà dall’altra parte della rete lo statunitense Steve Johnson, n.104 del ranking.

Niente da fare per Gianluca Mager. Il 26enne di Sanremo, n.65 ATP, è stato sconfitto per 63 62 62, in appena un’ora e 24 minuti, al russo Andrey Rublev, n.6 del ranking e 5 del seeding.

Fuori anche Stefano Travaglia. Il 30enne di Ascoli Piceno, n.98 del ranking, ha ceduto 76(2) 64 57 61, dopo quasi tre ore di battaglia, allo spagnolo Roberto Bautista Agut, n.18 ATP e 15esima testa di serie.

Out Marco Cecchinato. Il 29enne di Palermo, n.95 ATP, è stato sconfitto per 64 75 76(0), in due ore e otto minuti di partita, dal veterano tedesco Philipp Kohlschreiber, n.134 del ranking, alla 16esima partecipazione a Melbourne dove ha raggiunto tre volte gli ottavi (2005, 2008 e 2012).

Subito fuori anche Andreas Seppi, il veterano della squadra azzurra. Il 37enne di Caldaro, n.101 del ranking, è stato battuto 61 61 75, in un’ora e 35 minuti, dal polacco Kamil Majchrzak, n.107 ATP, alla terza presenza a Melbourne dove in precedenza non aveva mai passato un turno.

Australian Open (Australia), cemento – 1° Turno

(5) A. Rublevvs G. Mager13 Aces 103 Double faults 558 % 37/64 1st serve in 51 % 41/8181 % 30/37 Win 1st serve 71 % 29/4163 % 17/27 Win 2nd serve 33 % 13/4070 % 7/10 Break points won 20 % 1/583 % 5/6 Net points won 67 % 8/1242 % 34/81 Receiving points won 22 % 14/6431 Winners 226 Return winners 113 Unforced errors 372 Return unforced errors 686 Total points won 59L. Musettivs (32) A. de Minaur2 Aces 42 Double faults 061 % 69/113 1st serve in 68 % 63/9255 % 38/69 Win 1st serve 67 % 42/6345 % 20/44 Win 2nd serve 66 % 19/2950 % 3/6 Break points won 38 % 8/2143 % 6/14 Net points won 70 % 28/4034 % 31/92 Receiving points won 47 % 53/11319 Winners 343 Return winners 037 Unforced errors 402 Return unforced errors 189 Total points won 116(LL) J. Sousavs (11) J. Sinner1 Aces 33 Double faults 262 % 57/92 1st serve in 65 % 57/8854 % 31/57 Win 1st serve 74 % 42/5746 % 16/35 Win 2nd serve 58 % 18/31100 % 2/2 Break points won 55 % 6/1168 % 15/22 Net points won 77 % 20/2630 % 26/88 Receiving points won 46 % 42/9214 Winners 311 Return winners 029 Unforced errors 310 Return unforced errors 175 Total points won 105

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

4°Inc. A. Seppi vs K. Majchrzak



4 Aces 94 Double faults 452 % 42/81 1st serve in 59 % 46/7871 % 30/42 Win 1st serve 87 % 40/4636 % 14/39 Win 2nd serve 56 % 18/320 % 0/3 Break points won 55 % 6/1156 % 5/9 Net points won 71 % 10/1421 % 16/78 Receiving points won 41 % 33/8120 Winners 282 Return winners 338 Unforced errors 293 Return unforced errors 464 Total points won 95

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

1°Inc. (15) R. Bautista Agut vs S. Travaglia



3 Aces 61 Double faults 677 % 92/119 1st serve in 59 % 78/13266 % 61/92 Win 1st serve 60 % 47/7870 % 19/27 Win 2nd serve 50 % 27/5441 % 7/17 Break points won 50 % 4/875 % 15/20 Net points won 58 % 18/3139 % 52/132 Receiving points wonn 32 % 38/11918 Winners 471 Return winnersb043 Unforced errors 757 Return unforced errors 5138 Total points won 113P. Kohlschreibervs M. Cecchinato10 Aces 73 Double faults 270 % 65/93 1st serve in 62 % 66/10689 % 58/65 Win 1st serve 68 % 45/6657 % 16/28 Win 2nd serve 57 % 23/4029 % 2/7 Break points won 0 % 0/177 % 10/13 Net points won 83 % 5/634 % 36/106 Receiving points won 17 % 16/9333 Winners 285 Return winners 033 Unforced errors 3810 Return unforced errors 7112 Total points won 87