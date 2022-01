ITF Manacor e Monastir: I Main Draw

ITF MANACOR(Esp 25k cemento outdoor)

[1] Vitalia Diatchenko vs TBD

Vlada Koval vs TBD

Ipek Oz vs Quirine Lemoine

Marie Benoit vs [5] Richel Hogenkamp

[4] Yuki Naito vs TBD

Bibiane Schoofs vs TBD

Lina Gjorcheska vs TBD

Maria Garcia cid vs [8] Fernanda Contreras gomez

[7] Mandy Minella vs Jessica Bouzas maneiro

Stephanie Wagner vs TBD

Anna Paradisi vs TBD

Caijsa Wilda Hennemann vs [3] Oksana Selekhmeteva

[6] Xiaodi You vs TBD

Gloria Alogo piqueras vs Martina Di giuseppe

Lucia Cortez llorca vs Justina Mikulskyte

Yvonne Cavalle-reimers vs [2] Timea Babos

ITF MONASTIR(Tun 25k cemento outdoor)

[1] Leonie Kung vs Andreea Prisacariu

Ekaterina Makarova vs TBD

Kyoka Okamura vs Sara Bejlek

[6] Anna Siskova vs TBD

[4] Anastasia Tikhonova vs Kamilla Bartone

Ilona Georgiana Ghioroaie vs Irina Khromacheva

Leolia Jeanjean vs Amina Anshba

Shalimar Talbi vs [5] Na-Lae Han

[7] Anna Kubareva vs Maja Chwalinska

Diana Chehoudi vs TBD

Nigina Abduraimova vs TBD

[3] Yuriko Lily Miyazaki vs TBD

[8] Suzan Lamens vs Lisa Pigato

Nuria Brancaccio vs Katherine Sebov

Carole Monnet vs Elena Milovanovic

[2] Isabella Shinikova vs TBD