Australian Open day 1 – Italiani: ottimo avvio per Giorgi, soffre ma avanza Berrettini

Scattano gli Australian Open 2022 e arrivano i primi successi per i tennisti azzurri. Ottimo esordio per Camila Giorgi, che supera la russa Potapova 6-4 6-0. Nonostante non giocasse una partita dallo scorso 23 ottobre, Camila è scesa in campo discretamente bene, anche se ha commesso qualche errore per la “ruggine” accumulata. Ha annullato una palla break nel primissimo gioco al servizio, quindi altre due delicate palle break sul 4 pari. Potatova non ha sfruttato le due occasioni, quindi è stata travolta dalla potenza della Giorgi nel game successivo ed è scappata via all’avvio del secondo, operando il break, di forza, nel secondo gioco. Quattro giochi di fila, lo strappo decisivo fino al 6-0 finale. Di fatto dopo non c’è stata più partita.

“La mia avversaria è rimasta in partita perché ho commesso qualche comprensibile errore. Ma sono davvero contenta di essere tornata in campo e soprattutto del mio livello di gioco”, queste le parole di Giorgi (fonte Supertennis).

Assai più complicato l’esordio per Matteo Berrettini. Il nostro miglior giocatore e testa di serie n.7 del seeding, ha lottato oltre tre ore per superare l’americano Brandon Nakashima, 46 62 76(5) 63 lo score finale a favore del romano. Contratto, molti errori in spinta da fondo campo, l’azzurro vince ma ha mostrato un tennis tutt’altro che brillante in questo esordio.

Stenta a prendere il miglior ritmo al servizio Berrettini, costretto a salvare due palle break nel quarto game e altre due nell’ottavo. Nakashima (una delle sorprese delle scorse NextGen Finals di Milano) è velocissimo in campo, sbaglia poco e invece non concede alcuna palla break. Berrettini nel decimo e decisivo gioco del set capitola cedendo il servizio a zero.

Matteo parte fortissimo all’avvio del secondo, gran “botte” col diritto e break immediato, consolidato con il servizio. Con un secondo break operato nel settimo game, l’azzurro chiude con un perentorio 6-2. Il terzo set è il più equilibrato e decisivo per le sorti della partita. Non si spezza l’equilibrio, con l’azzurro che si salva da 15-40 nel decimo gioco (erano due set point), mentre Nakashima aveva annullato una palla break nel quinto game. Al tiebreak, Berrettini fa valere la sua maggior classe, strappando con classe i primi 5 punti; rimonta l’americano annullando due set point, ma finalmente l’azzurro chiude per 7 punti a 5.

Nel quarto set Berrettini soffre all’avvio, cancellando due palle break, come lo stesso Nakashima nel game seguente. Lo strappo a favore di Matteo arriva nel sesto gioco, break per 4-2. Chiude 6-3, soffrendo ma arrivando alla fine al risultato sperato.

Al secondo turno Matteo troverà al secondo turno lo statunitense Stefan Kozlov, n.169 del ranking.