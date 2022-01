Australian Open: LIVE i risultati con il dettaglio dei giocatori italiani impegnati nel Day 1. In campo 8 azzurri (LIVE)

Australian Open (Australia), cemento – 1° Turno

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

2° Inc. B. Nakashima vs (7) M. Berrettini



Il match deve ancora iniziare

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

4° Inc. (LL) S. Caruso vs M. Kecmanovic (Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

1° Inc. A. Potapova vs (30) C. Giorgi



GS Australian Open A. Potapova A. Potapova 4 0 C. Giorgi [30] C. Giorgi [30] 6 6 Vincitore: C. Giorgi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 A. Potapova 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-15 A-40 0-4 → 0-5 A. Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Potapova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Potapova 0-15 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Potapova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 A. Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Potapova 15-15 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4° Inc. T. Griekspoor vs F. Fognini (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

4° Inc. S. Zheng vs (Q) M. Trevisan



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

3° Inc. E. Ruse vs J. Paolini



Il match deve ancora iniziare

Court 16 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

3° Inc. V. Gracheva vs (Q) L. Bronzetti



Il match deve ancora iniziare

4° Inc. S. Querrey vs (25) L. Sonego



Il match deve ancora iniziare