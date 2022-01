Challenger Concepcion: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro presente

CHALLENGER Concepcion (Cile) – Tabellone Principale, terra battuta

(1/WC) Dellien, Hugo vs Qualifier/Lucky Loser

Qualifier/Lucky Loser vs (Alt) Kirchheimer, Strong

(WC) Torres, Benjamin vs (Alt) Folliot, Quentin

Sakamoto, Pedro vs (5) Olivo, Renzo

(3) Galan, Daniel Elahi vs Qualifier/Lucky Loser

Qualifier/Lucky Loser vs Moreno De Alboran, Nicolas

Rubin, Noah vs Qualifier/Lucky Loser

(Alt) Achondo, Gonzalo vs (7) Ugo Carabelli, Camilo

(8) Rodriguez Taverna, Santiago Fa vs (Alt) Leite, Wilson

Alvarez, Nicolas vs (Alt) Hidalgo, Diego

(Alt) Descotte, Matias Franco vs Qualifier/Lucky Loser

Dutra da Silva, Daniel vs (4/WC) Cerundolo, Francisco

(6) Mena, Facundo vs Gomez-Herrera, Carlos

(Alt) Burruchaga, Roman Andres vs (Alt) Rodriguez, Cristian

(Alt) Vernier, Michel vs Lama, Gonzalo

Villanueva, Gonzalo vs (2) Martin, Andrej

(1/Alt) Nunez, Victorvs ByeBye vs Bye(2/Alt) Hernandez, Felipevs ByeBye vs Bye

(3/Alt) Reyes-Varela, Miguel Angel vs Bye

Bye vs Bye

(4/Alt) Merino, Alexander vs Bye

Bye vs Bye

(5/WC) Becerra Otarola, Ignacio Antonio vs Bye

Bye vs (WC) Iraira, Nicolas

(6/WC) Castro, Cristobal vs Bye

Bye vs (WC) Iturra, Jordan