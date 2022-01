Challenger Forlì 3: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 7 azzurri nel Md

Challenger Forlì 3 – Tabellone Principale – Hard

(1) Pospisil, Vasek vs Qualifier/Lucky Loser

(WC) Napolitano, Stefano vs Serdarusic, Nino

Ferreira Silva, Frederico vs (WC) Arnaldi, Matteo

(WC) Pellegrino, Andrea vs (8) Lacko, Lukas

(3) Ilkel, Cem vs Qualifier/Lucky Loser

(SE) Draper, Jack vs Qualifier/Lucky Loser

Kotov, Pavel vs (Alt) Istomin, Denis

Arnaboldi, Andrea vs (7) Masur, Daniel

(5) Barrere, Gregoire vs Clarke, Jay

(PR) Baldi, Filippo vs Stebe, Cedrik-Marcel

Agamenone, Franco vs Qualifier/Lucky Loser

Qualifier/Lucky Loser vs (4) Celikbilek, Altug

(6) Zuk, Kacper vs (Alt) Wu, Tung-Lin

Hoang, Antoine vs Moroni, Gian Marco

Guinard, Manuel vs Qualifier/Lucky Loser

Gunneswaran, Prajnesh vs (2) Halys, Quentin

Challenger Forlì 3 – Tabellone Qualificazione – Hard

(1) Uchida, Kaichi vs (WC) Arnaboldi, Federico

(WC) Ferrari, Gianmarco vs (11) Fatic, Nerman

(2) Karlovskiy, Evgeny vs Escoffier, Antoine

(Alt) Fanselow, Sebastian vs (8) Lamasine, Tristan

(3) Rosol, Lukas vs (WC) Angelini, Lorenzo

Vatutin, Alexey vs (9) Furness, Evan

(4) Copil, Marius vs Quiroz, Roberto

Sels, Jelle vs (7) Mejia, Nicolas

(5) Tiurnev, Evgenii vs Martineau, Matteo

(WC) Caniato, Carlo Alberto vs (12) Forejtek, Jonas

(6) Gojo, Borna vs (Alt) Jubb, Paul

(Alt) Erler, Alexander vs (10) Miedler, Lucas

Citta’ di Forli’ – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 9:30 am)

1. [WC] Gianmarco Ferrari vs [11] Nerman Fatic

2. [Alt] Sebastian Fanselow vs [8] Tristan Lamasine

3. [Alt] Alexander Erler vs [10] Lucas Miedler

4. [3] Lukas Rosol vs [WC] Lorenzo Angelini (non prima ore: 13:30)

5. [WC] Carlo Alberto Caniato vs [12] Jonas Forejtek

Gencom – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 9:30 am)

1. [1] Kaichi Uchida vs [WC] Federico Arnaboldi

2. [2] Evgeny Karlovskiy vs Antoine Escoffier

3. [6] Borna Gojo vs [Alt] Paul Jubb

4. Alexey Vatutin vs [9] Evan Furness (non prima ore: 13:30)

5. [5] Evgenii Tiurnev vs Matteo Martineau

6. [4] Marius Copil vs Roberto Quiroz

7. Jelle Sels vs [7] Nicolas Mejia