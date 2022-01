Matteo Gigante positivo al Covid-19 dopo il Challenger di Forlì. Anche Luca Nardi in quarantena

“Ciao a tutti, dopo la partita di ieri (giovedì, ndr) a Forlì non mi sono sentito benissimo, sono tornato a casa ed ho fatto un tampone dove l’esito ha dato positività al Covid-19. Ho un po’ di sintomi ma spero di riprendermi il prima possibile, dovevo giocare anche il prossimo torneo ma purtroppo non potrò partecipare“, questo il messaggio pubblicato da Matteo Gigante su Instagram. Il tennista azzurro, eliminato al secondo turno del torneo Challenger di Forlì 2 nella serata di giovedì (ko in due set contro il numero uno del seeding Vasek Pospisil), è dunque costretto a rinunciare al Challenger di Forlì 3 in programma la prossima settimana.

Sarà necessario uno stop momentaneo dall’attività internazionale anche per Luca Nardi che, sempre attraverso Instagram, ha comunicato l’inizio del periodo di quarantena. Il classe 2003 è uscito di scena a Forlì 2 nel pomeriggio di mercoledì per mano del britannico Jack Draper.