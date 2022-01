Tsitsipas tuona contro Djokovic: “Ha giocato con le sue proprie regole”

Era prevedibile che i colleghi non fossero “felici” del comportamento di Novak Djokovic, ma anche che pochi di loro avrebbero osato esporsi in prima persona, criticando apertamente il n.1 del mondo. Dopo Fucsovics e Joao Sousa, ecco le parole al veleno di Stefanos Tsitsipas. Il greco ha parlato in una video conferenza col media indiano WION: World Is One, rispondendo a chiare lettere alla domanda del moderatore sulla condotta di Djokovic.

“Sicuramente ha giocato secondo le sue proprie regole“, attacca Stefanos, che continua così: “Ha fatto qualcosa che non tutti i giocatori del circuito hanno il coraggio di fare, soprattutto dopo che l’ATP ha annunciato i diversi criteri per entrare nel Paese. Non molti potrebbero pensare di viaggiare in Australia non vaccinati o senza seguire i protocolli. Mettere a rischio un Grande Slam come questo è un vero azzardo”.

“Ci sono due modi di vedere la questione. Quasi tutti i giocatori hanno seguito le regole, secondo le statistiche, dal momento che il 98% dei giocatori è vaccinato. Da un lato, possiamo pensare di essere stati molto diligenti. Una minoranza, invece, ha seguito un percorso diverso e non aderisce alle regole; quindi, fa sembrare la maggior parte di noi degli stupidi... Tuttavia, secondo me, ognuno ha la libertà di decidere da solo. Se qualcuno lo vede come un modo per mancare di rispetto alla razza umana, è una loro decisione. Dopotutto, il tuo corpo è una macchina molto importante. Potresti ritenere che vaccinarsi non sia sicuro come per gli altri e in tal caso dovresti procedere di conseguenza”.

“Ho scelto di venire qui ed essere pronto al 100% per qualsiasi cosa possa accadere, quindi non devo pensare ad altre cose. Ciò non significa che il mio modo di fare le cose sia il modo giusto, o che il suo sia il modo sbagliato. Ognuno ha una percezione diversa”.