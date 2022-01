Come cambierebbe il tabellone degli Australian Open in caso di esclusione di Djokovic? Ecco tutti gli scenari

Nella prima mattinata italiana è stato sorteggiato il tabellone principale degli Australian Open 2022: nella posizione appartenente alla prima testa di serie compare il nome di Novak Djokovic, ma la sua presenza nel primo Major della stagione è ancora fortemente in dubbio. Qualora dovesse ricevere il “via libera” per giocare, il numero uno del ranking ATP aprirebbe le danze contro il connazionale Miomir Kecmanovic.

Tra gli scenari possibili, però, c’è anche l’esclusione di Djokovic dal torneo: in caso di assenza del serbo, cambierebbero anche diversi accoppiamenti nel tabellone principale. Come da regolamento ufficiale dell’International Tennis Federation (ITF), l’organo che si occupa di organizzare i quattro tornei del Grande Slam, “se il giocatore ritirato, prima della pubblicazione dell’ordine di gioco del primo giorno di tabellone principale, è una testa di serie compresa tra n.1 e n.4, la testa di serie n.5 andrà ad occupare la posizione lasciata libera. Di conseguenza, la posizione della testa di serie n.5 sarà presa dalla testa di serie n.17; di conseguenza, la posizione della testa di serie n.17 sarà presa dal primo giocatore rimasto fuori dal seeding, n.33; di conseguenza, la posizione del primo giocatore rimasto fuori dal seeding sarà presa da un lucky loser“.

Nell’ipotesi in cui a Djokovic venga comunicata l’esclusione dagli Australian Open prima della pubblicazione dell’ordine di gioco di lunedì, Andrey Rublev (quinta testa di serie) andrebbe a prendere il suo posto diventando l’avversario di primo turno di Kecmanovic. Il nuovo avversario di Gianluca Mager diventerebbe dunque Gael Monfils (testa di serie numero 17), mentre al posto del francese (opposto all’argentino Coria) andrebbe Alexander Bublik, primo giocatore escluso dalle teste di serie. Il posto lasciato libero dal kazako verrebbe infine occupato da un lucky loser.

PRIMI TURNI… CON DJOKOVIC:

[1] Djokovic vs. Kecmanovic

[5] Rublev vs. Mager

[17] Monfils vs. Coria

Bublik vs. Qualificato

PRIMI TURNI… SENZA DJOKOVIC:

[5] Rublev vs. Kecmanovic

[17] Monfils vs. Mager

[33] Bublik vs. Coria

Lucky Loser vs. Qualificato

OTTAVI DI FINALE IPOTETICI… CON DJOKOVIC:

[1] Djokovic vs. [16] Garin

[12] Norrie vs. [7] Berrettini

[3] Zverev vs. [14] Shapovalov

[10] Hurkacz vs. [6] Nadal

[8] Ruud vs. [11] Sinner

[15] Bautista vs. [4] Tsitsipas

[5] Rublev vs. [9] Auger-Aliassime

[13] Schwartzman vs. [2] Medvedev

OTTAVI DI FINALE IPOTETICI… SENZA DJOKOVIC:

[5] Rublev vs. [16] Garin

[12] Norrie vs. [7] Berrettini

[3] Zverev vs. [14] Shapovalov

[10] Hurkacz vs. [6] Nadal

[8] Ruud vs. [11] Sinner

[15] Bautista vs. [4] Tsitsipas

[17] Monfils vs. [9] Auger-Aliassime

[13] Schwartzman vs. [2] Medvedev

Nella seconda ipotesi, nel caso in cui a Djokovic venga comunicata l’esclusione dagli Australian Open dopo la pubblicazione dell’ordine di gioco di lunedì, al posto del serbo entrerebbe un lucky loser, come da regolamento, mentre tutti gli altri accoppiamenti di primo turno resterebbero invariati: “Se il giocatore, rientrante tra le teste di serie, si ritira dopo la pubblicazione dell’ordine di gioco del primo giorno di tabellone principale, il posto vacante sarà occupato da un lucky loser“.