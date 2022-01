Ausralian Open: Il Tabellone Principale femminile. Al via al momento due azzurre

Australian Open – Parte Alta

(1) A. Barty vs Qualifier

V. Gracheva vs Qualifier

T. Martincova vs L. Davis

A. Potapova vs (30) C. Giorgi

(22) B. Bencic vs K. Mladenovic

Qualifier vs A. Anisimova

D. Yastremska vs M. Brengle

C. Osorio vs (13) N. Osaka

(9) O. Jabeur vs N. Parrizas Diaz

M. Zanevska vs K. Juvan

B. Pera vs E. Alexandrova

A. Kalinina vs (21) J. Pegula

(28) V. Kudermetova vs C. Liu

E. Ruse vs J. Paolini

A. Sasnovich vs Qualifier

T. Maria vs (5) M. Sakkari

(4) B. Krejcikova vs A. Petkovic

Qualifier vs (WC) X. Wang

D. Vekic vs A. Riske

A. Schmiedlova vs (26) J. Ostapenko

(24) V. Azarenka vs P. Udvardy

P. Martic vs J. Teichmann

Y. Putintseva vs H. Tan

F. Ferro vs (15) E. Svitolina

(11) S. Kenin vs M. Keys

G. Minnen vs J. Cristian

A. Van Uytvanck vs Qualifier

Q. Wang vs (18) C. Gauff

(32) S. Sorribes Tormo vs K. Flipkens

(WC) D. Parry vs M. Kostyuk

S. Zheng vs Qualifier

A. Tomljanovic vs (8) P. Badosa

(6) A. Kontaveitvs K. SiniakovaC. Tausonvs A. SharmaA. Konjuhvs S. RogersQualifier vs (27) D. Collins

(19) E. Mertens vs V. Zvonareva

O. Dodin vs I. Begu

V. Golubic vs S. Zhang

Z. Diyas vs (12) E. Rybakina

(14) S. Halep vs M. Frech

Qualifier vs B. Haddad Maia

Qualifier vs D. Kovinic

S. Stephens vs (17) E. Raducanu

(29) T. Zidansek vs A. Rus

H. Watson vs M. Sherif

A. Cornet vs Qualifier

C. Burel vs (3) G. Muguruza

(7) I. Swiatek vs Qualifier

(WC) D. Saville vs R. Peterson

M. Linette vs A. Sevastova

Qualifier vs (25) D. Kasatkina

(20) P. Kvitova vs S. Cirstea

M. Doi vs K. Kucova

(WC) R. Anderson vs (WC) S. Stosur

A. Bondar vs (10) A. Pavlyuchenkova

(16) A. Kerber vs K. Kanepi

M. Bouzkova vs Qualifier

Qualifier vs C. Garcia

(WC) M. Inglis vs (23) L. Fernandez

(31) M. Vondrousova vs (WC) P. Hon

Qualifier vs L. Samsonova

A. Li vs X. Wang

(WC) S. Sanders vs (2) A. Sabalenka