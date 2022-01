Djokovic ammette di aver incontrato un giornalista sapendo di essere positivo e di aver dichiarato cose false nei documenti per l’Australia. Proteste di altri giocatori

Dopo la ridda di voci scatenata dalle rivelazioni di vari organi di stampa, Djokovic esce allo scoperto con un lungo post su Instragram. Ammette di aver incontrato un giornalista pur sapendo di essere positivo “per non deluderlo” e non aver dichiarato tutte cose vere all’ingresso in Australia.

Ecco il lungo post di Novak.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Novak Djokovic (@djokernole)

A questo punto la sua vicenda si fa ancor più complicata, con il Ministro Hawke che dovrebbe prendere entro stasera una decisione.

Tra l’altro iniziano ad arrivare le prime proteste dei colleghi, che pare l’abbiano accolto con totale freddezza a Melbourne. Joao Sousa lo definisce come un “egoista essendo l’unico tennista qua non vaccinato, è difficile accettarlo per noi giocatori”, mentre Marton Fucsovics afferma “La salute della persone è la cosa più importante, ci sono regole da pubblicate da molti mesi, così che tutti ci siamo vaccinati per rispettarle, e Djokovic non lo fa. Dal mio punto di vista, non credo che abbia il diritto di stare qua”.