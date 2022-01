Gigante avanza al Challenger Città di Forlì 2. Luca Nardi vince ancora (con il programma di domani)

Secondo italiano agli ottavi del Challenger Città di Forlì 2. E’ Luca Nardi che batte 7-6 (7-3) 7-5 il bosniaco Setkic, proveniente dalle qualificazioni e trova già domani (mercoledì) negli ottavi di finale il britannico Jack Draper, numero 8 del tabellone principale. Nardi raggiunge Matteo Gigante al secondo turno; per il diciottenne pesarese si tratta della sesta vittoria consecutiva sui campi indoor e hard del TC Villa Carpena di Forlì, visto che appena domenica scorsa l’azzurrino aveva vinto il primo Challenger della città romagnola.

Il colpaccio del martedì al Challenger Città di Forlì 2 al TC Villa Carpena lo compie il ventenne azzurro Matteo Gigante (n.784 Atp) che batte al primo turno il russo Alexey Vatutin, n.341, in due set, 6-2 6-4, miglior risultato dell’italiano in carriera, lui che fin qui nel circuito dei tornei Challenger aveva ottenuto in passato solo due vittorie. Per Gigante si tratta di un successo su un tennista che lo sopravanza di ben 443 posizioni nella classifica mondiale Atp, quindi un vero e proprio successo contro pronostico.

Esce all’esordio invece il siciliano Luca Potenza, che nel precedente challenger di Forlì 1 aveva impressionato tutti raggiungendo i quarti di finale. Potenza ha ceduto al più esperto Zsombor Piros, giocatore di Coppa Davis d’Ungheria, 6-3 6-4. Sempre per quanto riguarda gli italiani, va registrata la sconfitta al primo turno di Francesco Forti, contro il francese Escoffier, 7-6 6-7 6-3.

A sorpresa è caduta la testa di serie numero 2 del torneo romagnolo, il francese Antoin Hoang, battuto a sorpresa dal russo Tiurnev 6-7 7-6 6-2. Brilla anche la stella del croato Borna Gojo, eroe e finalista della recente coppa Davis con il suo Paese, che ha superato al primo turno la testa di serie n.6, l’uzbeko Istomin, già n.33 del mondo, 6-3 6-4.

Citta’ di Forli’ – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [SE] Mukund Sasikumar vs Evan Furness

2. [5] Cedrik-Marcel Stebe vs Nerman Fatic

3. [SE] Luca Nardi vs [8] Jack Draper (non prima ore: 14:00)

4. Zsombor Piros vs Borna Gojo (non prima ore: 16:00)

5. [WC] Malek Jaziri / Stefano Napolitano vs [3] Dustin Brown / Albano Olivetti (non prima ore: 18:00)

Gencom – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Tung-Lin Wu vs [Q] Paul Jubb

2. Antoine Escoffier vs [3] Jay Clarke

3. Michael Geerts / Roberto Quiroz vs Vladyslav Manafov / Evgenii Tiurnev (non prima ore: 13:00)

4. Marius Copil vs Alexander Ritschard

5. [1] Robert Galloway / Max Schnur vs Antoine Hoang / Matteo Martineau

6. [Alt] Francesco Forti / Luca Nardi vs [Alt] Gijs Brouwer / Jelle Sels