Australian Open: Le teste di serie complete maschile e femminile. 4 azzurri teste di serie. Berrettini n.7 del seeding

Australian Open – Teste di serie Maschili

1. Novak Djokovic (SRB)

2. Daniil Medvedev (RUS)

3. Alexander Zverev (GER)

4. Stefanos Tsitsipas (GRE)

5. Andrey Rublev (RUS)

6. Rafael Nadal (ESP)

7. Matteo Berrettini

8. Casper Ruud (NOR)

9. Felix Auger-Aliassime (CAN)

10. Hubert Hurkacz (POL)

11. Jannik Sinner

12. Cameron Norrie (GBR)

13. Diego Schwartzman (ARG)

14. Denis Shapovalov (CAN)

15. Roberto Bautista Agut (ESP)

16. Cristian Garin (CHI)

17. Gael Monfils (FRA)

18. Aslan Karatsev (RUS)

19. Pablo Carreno Busta (ESP)

20. Taylor Fritz (USA)

21. Nikoloz Basilashvili (GEO)

22. John Isner (USA)

23. Reilly Opelka (USA)

24. Daniel Evans (GBR)

25. Lorenzo Sonego

26. Grigor Dimitrov (BUL)

27. Marin Cilic (CRO)

28. Karen Khachanov (RUS)

29. Ugo Humbert (FRA)

30. Lloyd Harris (RSA)

31. Carlos Alcaraz (ESP)

32. Alex de Minaur (AUS)

1. Ashleigh Barty (AUS)2. Aryna Sabalenka (BLR)3. Garbiñe Muguruza (ESP)4. Barbora Krejcikova (CZE)5. Maria Sakkari (GRE)6. Anett Kontaveit (EST)7. Iga Swiatek (POL)8. Paula Badosa (ESP)9. Ons Jabeur (TUN)10. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS)11. Sofia Kenin (USA)12. Elena Rybakina (KAZ)13. Naomi Osaka (JPN)14. Simona Halep (ROU)15. Elina Svitolina (UKR)16. Angelique Kerber (GER)17. Emma Raducanu (GBR)18. Coco Gauff (USA)19. Elise Mertens (BEL)20. Petra Kvitova (CZE)21. Jessica Pegula (USA)22. Belinda Bencic (SUI)23. Leylah Fernandez (CAN)24. Victoria Azarenka (BLR)25. Daria Kasatkina (RUS)26. Jelena Ostapenko (LAT)27. Danielle Collins (USA)28. Veronika Kudermetova (RUS)29. Tamara Zidansek (SLO)31. Marketa Vondrousova (CZE)32. Sara Sorribes Tormo (ESP)