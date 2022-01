Pierre-Hugues Herbert: “Spero di non dovermi ritirare, ma è una possibilità”

Pierre-Hugues Herbert ha fatto scalpore quando è diventato il primo tennista ad annunciare che non avrebbe giocato gli Australian Open perché non vaccinato contro il Covid-19.

Il francese, che ha vinto cinque titoli del Grand Slam in doppio, ha anche contratto la malattia causata dal nuovo coronavirus, ma questa non è la sua principale preoccupazione.

Dichiara il francese: “Quelli che non si sono vaccinati si sentono un po’ soli. Non so cosa aspettarmi dal futuro, ma certamente non lo vedo molto luminoso. Visto come si stanno sviluppando le cose in tutti i paesi e le decisioni prese dai vari governi, sembra difficile continuare a giocare a tennis se non si è vaccinati. Spero di non dovermi ritirare, ma è una possibilità”, ha detto in un’intervista a France TV Info.

Oltre ad assicurare che non è anti-vaccini, ma che questa è stata solo una decisione personale, Herbert ha commentato la situazione di Novak Djokovic in Australia. “Djokovic è stato chiuso in una stanza d’albergo per diversi giorni, lo hanno trattenuto al confine per sette ore ed è stato trattato come un fuggitivo. E non è arrivato lì a mani vuote perché aveva una domanda di esenzione medica che era stata convalidata”, ha sottolineato.

Tuttavia, Herbert può capire l’atteggiamento del popolo australiano. “È difficile per loro accettare che una persona non vaccinata possa entrare nel paese dopo essere stata praticamente rinchiusa nella loro isola per due anni. Ecco perché non ho mai pensato di andarci in questo periodo”.