WTA 500 Sydney e WTA 250 di Adelaide: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Jasmine Paolini (LIVE)

WTA 500 Sydney – 1° Turno – Hard

Ajla Tomljanovicvs Anna Karolina Schmiedlova

Belinda Bencic vs Beatriz Haddad Maia



Emma Raducanu vs (9) Elena Rybakina Non prima 8:30 PM



Court 1 – ore 11:00 AM

Fiona Ferro vs Elise Mertens Non prima 3:00 PM



Jessica Pegula vs Caroline Garcia



Court 4 – ore 01:00 AM

(1) Barbora Krejcikova / (1) Shuai Zhang vs Yifan Xu / Zhaoxuan Yang Non prima 2:00 PM



Darija Jurak Schreiber / Desirae Krawczyk vs Vivian Heisen / Panna Udvardy



Beatrice Gumulya / Jessy Rompies vs Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko



Court 5 – ore 01:00 AM

Elena-Gabriela Ruse vs Magdalena Frech Inizio 01:00 AM



Ena Shibahara vs Ekaterina Alexandrova



Giuliana Olmos vs Oceane Dodin



Arantxa Rus / Astra Sharma vs Michaela Haet / Lisa Mays



(4) Alexa Guarachi / (4) Nicole Melichar-Martinez vs Gabriella Da Silva Fick / Alana Parnaby



(1) Aryna Sabalenkavs Rebecca Peterson

Katerina Siniakova vs (3) Cori Gauff



Show Court 1 – ore 01:00 AM

Maddison Inglis vs Danka Kovinic Inizio 01:00 AM



Jasmine Paolini vs Storm Sanders



Match Court 3 – ore 01:00 AM

(4) Tamara Zidansek vs Heather Watson Inizio 01:00 AM



Lauren Davis vs (7) Jil Teichmann



Match Court 4 – ore 01:00 AM

Anastasia Potapova vs Madison Brengle Inizio 01:00 AM



Dayana Yastremska vs Tereza Martincova



(8) Liudmila Samsonova vs Mayar Sherif



Anhelina Kalinina vs (9) Sorana Cirstea



Match Court 2 – ore 01:00 AM

Kaitlyn Christian / Lidziya Marozava vs Julia Lohoff / Kimberley Zimmermann Inizio 01:00 AM



Kristina Kucova / Tara Moore vs Marta Kostyuk / Katarzyna Piter



Ulrikke Eikeri / Danka Kovinic vs (4) Miyu Kato / (4) Sabrina Santamaria



Tereza Martincova / Marketa Vondrousova vs (2) Nadiia Kichenok / (2) Sania Mirza



Annerly Poulos / Tina Smith vs Alicja Rosolska / Erin Routliffe



Elixane Lechemia / Ingrid Neel vs Peangtarn Plipuech / Aldila Sutjiadi



