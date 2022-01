ATP Adelaide: Musetti all’esordio nel torneo, ma per i bookie con Bonzi la strada è già in salita

Dopo un anno fondamentale per la crescita e l’ingresso in top 100, Lorenzo Musetti riparte nel 2022, come riporta Agipronews, con l’obiettivo della consacrazione nel tennis mondiale. L’incontro del giovane carrarese è in programma nella notte al torneo ATP di Adelaide, dove però parte sfavorito contro il francese Benjamin Bonzi. I betting analyst vedono infatti il successo del francese classe ’96 a 1,75, mentre la vittoria dell’azzurro vale 2,05 la posta. La vittoria in due set di Bonzi si gioca invece a 2,75, mentre un successo netto di Musetti è in quota a 3,40.

Gianluca Mager parte anche lui sfavorito contro Gerasimov. L’azzurro è quotato a 2.21, il bielorusso a 1.64

Ad Adelaide è impegnata anche Jasmine Paolini, che sfiderà la padrona di casa Storm Sanders. Match equilibrato ma con un pronostico pendente di poco verso l’azzurra: la sua vittoria vale 1,78 la posta, mentre il successo dell’australiana è offerto a 1,98.

Centre Court – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. [1/WC] Aryna Sabalenka vs [Q] Rebecca Peterson

2. Soonwoo Kwon vs [5] Lloyd Harris

3. [WC] Alex Bolt vs [Q] Steve Johnson

4. [WC] Thanasi Kokkinakis vs Benoit Paire (non prima ore: 09:30)

5. Katerina Siniakova vs [3] Cori Gauff

Show Court 1 – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Maddison Inglis vs [LL] Danka Kovinic

2. [Q] Corentin Moutet vs Jan-Lennard Struff

3. Jasmine Paolini vs [Q] Storm Sanders

4. Botic van de Zandschulp vs [8] Marton Fucsovics

5. [LL] Thiago Monteiro vs [Q] Yoshihito Nishioka

6. Steve Johnson / Austin Krajicek vs Rohan Bopanna / Edouard Roger-Vasselin

Match Court 3 – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Tamara Zidansek vs [Q] Heather Watson

2. [Q] Lauren Davis vs [7] Jil Teichmann

3. Lorenzo Musetti vs Benjamin Bonzi

4. Gianluca Mager vs [Q] Egor Gerasimov

5. Alexander Bublik / Jan Zielinski vs [Alt] Jamie Cerretani / Fernando Romboli

Match Court 4 – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Anastasia Potapova vs Madison Brengle

2. [Q] Dayana Yastremska vs Tereza Martincova

3. [8] Liudmila Samsonova vs Mayar Sherif

4. Anhelina Kalinina vs [9] Sorana Cirstea

5. Evan King / Alex Lawson vs Treat Huey / Frederik Nielsen

Match Court 2 – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. Kaitlyn Christian / Lidziya Marozava vs Julia Lohoff / Kimberley Zimmermann

2. [1] Marie Bouzkova / Lucie Hradecka vs Marta Kostyuk / Katarzyna Piter

3. Ulrikke Eikeri / Danka Kovinic vs [4] Miyu Kato / Sabrina Santamaria (non prima ore: After Suitable Rest)

4. [OSE] Tereza Martincova / Marketa Vondrousova vs [2] Nadiia Kichenok / Sania Mirza (non prima ore: After Suitable Rest)

5. [WC] Annerly Poulos / Tina Smith vs Alicja Rosolska / Erin Routliffe

6. Elixane Lechemia / Ingrid Neel vs Peangtarn Plipuech / Aldila Sutjiadi