Rafael Nadal realizza un’impresa senza precedenti nella storia del tennis (con il video della Finale)

Record per Nadal

Rafael Nadal ha vinto l’89° titolo di singolare nel circuito maggiore domenica all’età di 35 anni, e ha fatto la storia realizzando ciò che nessun altro tennista ha mai realizzato.

Vincendo l’ATP 250 di Melbourne alla Rod Laver Arena, Nadal ha confermato anche nel 2022, alla sua 19a stagione consecutiva, di vincere almeno un titolo, superando Andre Agassi, che ha anvinto almeno un trofeo ogni anno tra il 1987 e il 2005 (escluso però il 1997), fermo a 18 titoli come Roger Federer che ha vinto almeno un titolo in 18 anni (non consecutivi).