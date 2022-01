Nella notte tra Domenica e Lunedì alle ore 24 italiane ci sarà l’udienza su Novak Djokovic

Il mondo avrà gli occhi puntati sull’Australia quando Novak Djokovic andrà a difendersi nel tentativo di ribaltare il suo ordine di espulsione. L’udienza è prevista per le 00:00 ora ITALIANE di domenica, ed è naturale che qualcuno voglia essere presente per vedere tutto quello che accadrà. E se spiegassimo che questo è effettivamente possibile?

Il governo australiano ha informato, attraverso le reti social, che l’udienza del numero uno del mondo avrà luogo tramite videoconferenza, quindi aprirà le ‘porte’ a chiunque voglia guardare il processo di Djokovic “contro” il ministero degli interni australiano. È tutto molto semplice bisogna seguire un link da ‘Teams’, e ci sono naturalmente alcune regole.

Si precisa che le persone non dovranno dare il nome per assistere all’udienza, mentre è totalmente vietato accendere telecamere o microfoni durante l’udienza. Inoltre, non è possibile registrare o fotografare nessun momento dell’udienza che deciderà se Djokovic potrà rimanere in Australia per giocare gli Australian Open.

Not a constitutional law case, but Djokovic v MInister for Home Affairs – on Monday- "will be conducted by remote access technology and can be observed by any member of the public" (read the instructions at this link) https://t.co/qlx5RwRnc3

— Australian Constitutional Law (@ConstitLawAus) January 8, 2022