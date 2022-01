Novak Djokovic e i tanti dubbi sulla vicenda

Seguiamo un po’ i fatti su quello che hanno dichiarato i legali di Novak Djokovic e sulla sua positività in data 16 dicembre 2021.

La sera del 14 dicembre, Djokovic ha assistito al match di Euroleague Basketball tra Stella Rossa di Belgrado e Barcellona, dove tutto il pubblico del palazzetto non indossava mascherine né adottava distanziamento. Avrebbe contratto in questa occasione il Covid e a confermarlo c’è anche una foto scattata con Nigel Hayes-Davis, giocatore di Basket del Barcellona risultato positivo il 16 dicembre, come Djokovic.

Il deposito dell’atto al tribunale non è del tutto chiaro se il 16 dicembre fosse la data in cui è stato effettuato il test PCR o se fosse il giorno in cui ha ricevuto i risultati (o entrambi, i risultati possono spesso essere ottenuti in poche ore ora).

Il 16 dicembre è stata una giornata molto impegnativa per Djokovic:

Oltre ad aver fatto il tampone che poi è risultato positivo, Djokovic ha anche preso parte a una tavola rotonda senza mascherina e ha partecipato a una cerimonia interna senza mascherina per un francobollo fatto in suo onore quel giorno.

Il 17 dicembre, il giorno *dopo* il presunto test PCR positivo di Djokovic del 16 dicembre, Djokovic ha partecipato a una cerimonia di premiazione per bambini presso il Novak Tennis Center.

Ci sono molti post dei ragazzi che posavano per le foto con lui in quel giorno e senza mascherina.

Una domanda è in sospeso: se Djokovic dichiarava di essere positivo al coronavirus negli ultimi sei mesi come motivo per un’esenzione, quando l’ha ottenuta? dato che la scadenza dei termini era il 10 dicembre, sei giorni prima della sua positività?

“Mentre il processo sarà in corso, non ci saranno dichiarazioni pubbliche”, viene detto dal team PR di Novak Djokovic.

Ricapitolando il tutto

10 dicembre: scade la deadline per la richiesta di esenzione

16 dicembre: Djokovic è positivo

17 dicembre: Djokovic è immortalato al suo Tennis Center senza mascherina

30 dicembre: Djokovic riceve l’esenzione da Tennis Australia