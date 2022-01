Parla la madre di Novak Djokovic: “Novak viene trattato come un prigioniero. Lo tengono in una stanza sporca e piena di insetti”

Parla Dijana, la madre di Novak Djokovic.

Novak è bloccato in un hotel per immigrati di Melbourne, per tutto il fine settimana, mentre i suoi avvocati continueranno a combattere per consentirgli di rimanere in Australia e difendere il titolo vinto durante l’ultima edizione degli Australian Open. Il caso verrà discusso lunedì mattina davanti a un giudice della Corte federale.

“Come volete che mi senta, è una situazione terribile. Novak viene trattato come un prigioniero. Lo tengono in una stanza sporca e piena di insetti”.