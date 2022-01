ATP 250-WTA 500 di Adelaide: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

ATP – WTA 500 di Adelaide – Hard – Quarti di Finale

Centre Court – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Elena Rybakina vs Shelby Rogers



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Gael Monfils vs [6] Tommy Paul (non prima ore: 04:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Ashleigh Barty vs S. Kenin (non prima ore: 05:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Victoria Azarenka vs [5] Iga Swiatek (non prima ore: 09:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Thanasi Kokkinakis vs Mikael Ymer



Il match deve ancora iniziare

Show Court 1 – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Laslo Djere vs [3] Marin Cilic



Il match deve ancora iniziare

2. Misaki Doi vs Kaja Juvan (non prima ore: 03:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Egor Gerasimov vs [2] Karen Khachanov (non prima ore: 05:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Ashleigh Barty / Storm Sanders vs Nadiia Kichenok / Sania Mirza (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

5. [OSE] Victoria Azarenka / Paula Badosa vs [3] Darija Jurak Schreiber / Andreja Klepac (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Aleksandar Vukic / Edward Winter vs [4] Tomislav Brkic / Santiago Gonzalez



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Ariel Behar / Gonzalo Escobar vs Steve Johnson / Yoshihito Nishioka



Il match deve ancora iniziare

3. Rohan Bopanna / Ramkumar Ramanathan vs Benjamin Bonzi / Hugo Nys



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Ivan Dodig / Marcelo Melo vs Marton Fucsovics / Tommy Paul



Il match deve ancora iniziare