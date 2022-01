Espulsione rinviata: Djokovic può rimanere in Australia (almeno) fino a lunedì

Il numero uno del mondo Novak Djokovic ha appreso oggi che gli sarà permesso di rimanere in Australia almeno fino a lunedì, quando sarà presa una decisione sul suo appello contro l’ordine di espulsione del governo australiano. Gli avvocati di Djokovic hanno cercato tutto il giorno di evitare che il serbo fosse espulso dal paese oggi e la decisione è stata accettata, con la corte che ha rinviato una decisione sul caso fino a lunedì mattina, quando il 34enne saprà se potrà rimanere nel paese – e giocare agli Australian Open la settimana successiva – o scontare l’ordine di espulsione in patria.

Gli avvocati di Djokovic hanno i prossimi giorni per raccogliere la documentazione per sostenere l’eccezione medica che gli è stata inizialmente concessa, anche se le possibilità del serbo sono molto scarse. Secondo i media australiani, Djokovic avrebbe presentato come eccezione medica per non vaccinarsi aver avuto il covid-19 negli ultimi sei mesi, ma le autorità australiane non considerano questa opzione come una delle eccezioni, quindi la richiesta di appello di Djokovic è legalmente un caso quasi perso.

Novak è attualmente in un hotel a Melbourne e aspetta la decisione senza potersi ovviamente allenarsi sul campo.

Djokovic è separato dal suo intero staff di allenatori, che possono muoversi come vogliono a Melbourne perché sono tutti vaccinati.