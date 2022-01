ATP 250-WTA 500 di Adelaide: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 4 (LIVE). In campo Gianluca Mager (LIVE)

ATP – WTA 500 di Adelaide – Hard – 2° Turno

Centre Court – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. Leylah Fernandez vs [5] Iga Swiatek



2. Victoria Azarenka vs [WC] Priscilla Hon



3. Steve Johnson vs [2] Karen Khachanov



4. [1] Gael Monfils vs Juan Manuel Cerundolo (non prima ore: 09:30)



5. Ajla Tomljanovic vs [6] Sofia Kenin (non prima ore: 11:00)



Taro Danielvs [6] Tommy Paul

2. [Q] Egor Gerasimov vs Gianluca Mager



3. Anastasia Gasanova vs Misaki Doi (non prima ore: 05:30)



4. Benjamin Bonzi / Hugo Nys vs [2] Sander Gille / Joran Vliegen



Ariel Behar/ Gonzalo Escobarvs Soonwoo Kwon/ Artem Sitak

2. [1] Ivan Dodig / Marcelo Melo vs Nicholas Monroe / Frances Tiafoe (non prima ore: 05:30)



Darija Jurak/ Andreja Klepacvs Marie Bouzkova/ Lucie Hradecka

2. Leylah Fernandez / Erin Routliffe vs Ashleigh Barty / Storm Sanders (non prima ore: 04:30)



3. [WC] Priscilla Hon / Charlotte Kempenaers-Pocz vs [OSE] Shelby Rogers / Heather Watson (non prima ore: After Suitable Rest / To Finish)



WTA WTA Adelaide 1 Hon P. / Kempenaers-Pocz C. • Hon P. / Kempenaers-Pocz C. 0 2 0 Rogers S. / Watson H. Rogers S. / Watson H. 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Hon P. / Kempenaers-Pocz C. 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6

4. [OSE] Victoria Azarenka / Paula Badosa vs Anna Blinkova / Ulrikke Eikeri (non prima ore: After Suitable Rest)



5. P. Hon / C. Kempenaers-Pocz or S. Rogers / H. Watson vs Nadiia Kichenok / Sania Mirza (non prima ore: After Suitable Rest)



