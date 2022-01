ATP Cup 2022: Il programma di Giovedì 06 Gennaio 2022. L’Italia si gioca tutto contro la Russia. In caso di vittoria sarà semifinale

Buone notizie per l’Italia nell’ATP Cup.

Con la vittoria per 3 a 0 della Russia sull’Australia ora agli azzurri dovranno “solo” vincere lo scontro diretto con la Russia con qualsiasi risultato per accedere alle semifinali.

In caso di vittoria, infatti, anche per 2 a 1, gli azzurri avrebbero uno score di 6 incontri vinti e 3 persi, il medesimo della Russia. In quel caso il confronto diretto penderebbe però dalla parte dei nostri. Fuori dai giochi l’Australia, che anche battendo la Francia per 3-0 arriverebbe a soli 5 incontri vinti, mentre la vincente di Italia contro Russia ne avrebbe come minimo 6.

Ken Rosewall Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Roman Safiullin vs Jannik Sinner

2. Daniil Medvedev vs Matteo Berrettini

3. Doppio

4. Arthur Rinderknech vs [WC] James Duckworth (non prima ore: 07:30)

5. Ugo Humbert vs [WC] Alex de Minaur (non prima ore: 09:00)

6. Doppio

Qudos Bank Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Daniel Evans vs John Isner

2. Cameron Norrie vs Taylor Fritz

3. Doppio

4. Jan-Lennard Struff vs Denis Shapovalov (non prima ore: 07:30)

5. Alexander Zverev vs Felix Auger-Aliassime (non prima ore: 09:00)

6. Doppio