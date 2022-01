Caso Djokovic, una sconfitta per tutti

4 gennaio 2022, una data che resterà nella storia del mondo del tennis e dello sport. Ma non per un fatto positivo, non un’impresa storica, non una medaglia, un successo. Il 4 gennaio segna una sconfitta. Per tutti.

Dopo uno stucchevole tram tram andato avanti per settimane, sulla presenza o meno di Novak Djokovic agli Australian Open, è il diretto interessato a sciogliere i dubbi, con il “classico” messaggio social: una bella foto, sorridente, di fronte ed un jet pronto a solcare il cielo direzione “down under”. Un volo con destinazione Melbourne, dove anche il non vaccinato Djokovic approderà per difendere il suo titolo nel primo Slam dell’anno. In barba alla “rigorosa” politica anti-covid australiana che ha imposto mesi e mesi di durissimo lockdown e norme draconiane per gli stessi cittadini in patria e quelli che, trovandosi all’estero, hanno avuto enormi difficoltà nel rientrarvi.

Chiarisco immediatamente una cosa. Questo commento non è contro Novak Djokovic. Lui da mesi è molto coerente nella propria posizione no vax. Ha detto di non credere nella campagna vaccinale, ha diffuso video con le proprie idee e teorie. C’è libertà di opinione, ognuno è libero di giudicare il pensiero antiscientifico del serbo. Quel che vorrei chiedere a Novak, questo sì, è di non trincerarsi dietro al “comodo” scudo della privacy e rivelare quale sia la grave patologia grazie alla quale ha ottenuto la esenzione che gli consente l’ingresso in Australia per competere in un evento sportivo internazionale, visto che la legge dello stato impone a chiare lettere che “solo persone che abbiano completato un ciclo completo di vaccinazione anti-covid potranno entrare nel Paese e disputare eventi sportivi internazionali”, con rare eccezioni per “gravi e certificati motivi”.

Questo vorrei che Novak facesse: basta giochetti da Djoker, qua ne va della credibilità di tutti, del sistema tennis in primis. Ha un valido motivo per ottenere una esenzione? Ottimo. Ha tutto il diritto di giocare l’Australian Open ed altri eventi che possano imporre simili restrizioni. Lo dimostri, in modo limpido, chiaro. Lui è una persona che non ha paura di parlare senza peli sulla lingua, si è speso in battaglie di straordinario valore fuori dal campo mettendoci la faccia. Con coraggio. Lo faccia adesso, subito, appena mette piede a Melbourne. Altrimenti no, sarebbe tutto molto, troppo comodo.

Non credo lo farà, purtroppo. La sensazione è che se avesse avuto un valido motivo sanitario per non sottoporsi ai vaccini, sarebbe stato molto più facile dirlo già dal 2020, “non mi potrò vaccinare perché….”, e nessuno avrebbe avuto niente da ridire. Dopo mesi e mesi di battaglie anti-vaccino, beh… difficile credere in altra motivazione. Ripeto: la palla passa a lui ora, non per Ace o una delle sue risposte spettacolari, ma per fare chiarezza.

Il mondo del tennis, dello sport, ma anche la società civile, è letteralmente esplosa dopo che la notizia ha fatto il giro del mondo. Anche la maggior parte dei tifosi del serbo è rimasta a dir poco sorpresa da questa faccenda, immaginando un suo forfait. È abbastanza ovvio che Novak non sia vaccinato. Sarebbe ancor più grottesco che, sotto sotto, si fosse vaccinato ma che per difendere le sue posizioni si fosse trincerato in modo politico dietro ad un pezzo di carta, un’esenzione farlocca. Con la complicità degli organi australiani oltretutto, ipotesi che davvero non sta in piedi. Ma c’è dell’altro che non sta in piedi, e, diciamocelo francamente, indigna.

Quel che non è accettabile è che sia stata concessa un’esenzione medica – ripeto, a meno che, come scritto sopra, non venga svelata pubblicamente – ad un personaggio così “pesante” per permettergli di giocare un torneo importantissimo, andando così contro alle regole imposte a qualsiasi altro tennista, allenatore, sportivo, o persona comune. Il rispetto delle regole è la base di ogni società, del vivere comune. La faccenda è grave perché crea un precedente pericoloso, gettando fango su tutti gli sportivi che credono nel rispetto delle regole. Getta fango sulle tante persone che con enorme fatica e sacrificio hanno messo ingegno, lavoro, fatica e sacrifici per tutelare la salute pubblica, spendendosi per gli altri. Anche su tutti coloro che rispettano le regole e non cercano la scorciatoia. La critica forte è verso chi ha concesso la esenzione ad personam, perché appare discretamente evidente che sia andata così.

Si dimostri il contrario. Che la esenzione è limpida. In questo caso non ci sarebbero dubbi: il buon n.1 ha tutto il diritto di competere, di difendere il proprio titolo degli Australian Open e continuare a macinare i suoi record grazie al talento straordinario che riesce ad esprimere in campo. Chi ha esternato sospetti, farebbe marcia indietro.

Ma chiudere questa faccenda così, senza fare chiarezza, è uno schiaffo, è un pugno da k.o. inferto a tutti coloro che invece credono nelle regole, le rispettano e si prodigano con i propri sforzi nel dare il proprio meglio. Già sono arrivate le primissime reazioni dei colleghi. In pochi credo parleranno, e non è un bene. Nessuno credo si rifiuterà di giocare contro lui.

La sensazione è che Djokovic sarà accolto “male” in Australia dalla gente, si caricherà ancor di più nutrendosi di quella rabbia che è bravissimo ad incanalare in energia in campo, e finirà per vincere il suo Australian Open n.10. E che, purtroppo, alla fine la vicenda sarà dimenticata, senza fare chiarezza, diventando una sconfitta per tutti. Spero, fortemente, di sbagliarmi.

Marco Mazzoni