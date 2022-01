ATP 250 Melbourne (Summer Set): I risultati del Primo Turno di Quali. Seppi e Vavassori (che ha preso il posto di Cecchinato) al turno decisivo

Andreas Seppi e Andrea Vavassori sono approdati al turno decisivo delle qualificazioni del torneo ATP 250 di Melbourne.

Nella notte italiana il 37enne di Caldaro, n.102 ATP e quinta testa di serie delle “quali”, ha sconfitto al primo turno per 64 76(3) lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, n.124 del ranking.

Al turno decisivo Andreas sfiderà l’argentino Sebastian Baez, 21enne di Buenos Aires, n.99 del ranking: tra i due non ci sono precedenti.

Il 26enne torinese, n.267 ATP (entrato in tabellone al posto di Marco Cecchinato), si è invece imposto in rimonta per 67(3) 76(5) 63, dopo quasi due ore e mezza di lotta, sul francese Lucas Pouille, n.155 del ranking (ma top ten meno di quattro anni fa).

Al turno finale se la vedrà con Maxime Cressy n.112 ATP.

ATP 250 Melbourne (Summer Set) (Australia) – 1° Turno Qualificazione, cemento

ATP ATP Melbourne Baez S. Baez S. 7 6 Polmans M. Polmans M. 5 2 Vincitore: Baez S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Polmans M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Baez S. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Polmans M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Baez S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Polmans M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Baez S. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Polmans M. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Baez S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Polmans M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 Baez S. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Polmans M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Baez S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Polmans M. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Baez S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Polmans M. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Baez S. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Polmans M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Baez S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Polmans M. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Baez S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

1. [3] Sebastian Baezvs [WC] Marc Polmans

2. [WC] Rinky Hijikata vs [7] Denis Kudla



ATP ATP Melbourne Hijikata R. Hijikata R. 6 7 Kudla D. Kudla D. 1 5 Vincitore: Hijikata R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Hijikata R. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Kudla D. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Hijikata R. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Kudla D. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Hijikata R. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Kudla D. 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Hijikata R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Kudla D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Hijikata R. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Kudla D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Hijikata R. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Kudla D. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Hijikata R. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Kudla D. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Hijikata R. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Kudla D. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Hijikata R. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Kudla D. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Hijikata R. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. [1] Emil Ruusuvuori vs Norbert Gombos



ATP ATP Melbourne Celikbilek A. Celikbilek A. 6 6 Gombos N. Gombos N. 4 4 Vincitore: Celikbilek A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4

4. [4] Marco Cecchinato vs Lucas Pouille



ATP ATP Melbourne Vavassori A. Vavassori A. 6 7 6 Pouille L. Pouille L. 7 6 3 Vincitore: Vavassori A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7

ATP ATP Melbourne Zapata Miralles B. Zapata Miralles B. 4 6 Seppi A. Seppi A. 6 7 Vincitore: Seppi A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 Seppi A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 6-6 Zapata Miralles B. 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Seppi A. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Zapata Miralles B. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Seppi A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Zapata Miralles B. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Seppi A. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Zapata Miralles B. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Seppi A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Zapata Miralles B. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Seppi A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Zapata Miralles B. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Seppi A. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Zapata Miralles B. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Seppi A. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Zapata Miralles B. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Seppi A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Zapata Miralles B. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Seppi A. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Zapata Miralles B. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Seppi A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Zapata Miralles B. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1. Bernabe Zapata Mirallesvs [5] Andreas Seppi

2. [2] Henri Laaksonen vs Jozef Kovalik



ATP ATP Melbourne Laaksonen H. Laaksonen H. 6 6 Kovalik J. Kovalik J. 4 2 Vincitore: Laaksonen H. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Laaksonen H. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Kovalik J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Laaksonen H. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Kovalik J. 40-0 40-30 3-1 → 3-2 Laaksonen H. 30-15 2-1 → 3-1 Kovalik J. 2-0 → 2-1 Laaksonen H. 15-15 1-0 → 2-0 Kovalik J. 15-0 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Laaksonen H. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Kovalik J. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Laaksonen H. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Kovalik J. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 Laaksonen H. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Kovalik J. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Laaksonen H. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Kovalik J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Laaksonen H. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Kovalik J. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

3. Tomas Martin Etcheverry vs [6] Ricardas Berankis



ATP ATP Melbourne Etcheverry T. Etcheverry T. 4 2 Berankis R. Berankis R. 6 6 Vincitore: Berankis R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Berankis R. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Etcheverry T. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 Berankis R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Etcheverry T. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Berankis R. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Etcheverry T. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Berankis R. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Etcheverry T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Berankis R. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Etcheverry T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Berankis R. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Etcheverry T. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Berankis R. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Etcheverry T. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Berankis R. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Etcheverry T. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Berankis R. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Etcheverry T. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. Joao Sousa vs [8] Maxime Cressy